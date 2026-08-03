ทำไมคนไม่เขยิบเข้าด้านในตู้รถไฟฟ้า? ยืนขวางประตู ข้างในโล่งแต่ขึ้นไม่ได้
ทำไมคนไม่เขยิบเข้าด้านในตู้รถไฟฟ้า? กระทู้ดังใน Pantip ตั้งคำถามพฤติกรรมชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งที่ BTS เคยประกาศขอความร่วมมือผู้โดยสารมาแล้ว
คำถามที่คนใช้รถไฟฟ้า BTS ไปทำงานทุกเช้าคงเคยคิดในใจ กลายเป็นกระทู้ดังใน Pantip เมื่อผู้ใช้รายหนึ่งตั้งคำถามตรงไปตรงมาว่า ทำไมผู้โดยสารหลายคนไม่ยอมเขยิบเข้าไปด้านในตู้โดยสารช่วงเวลาเร่งด่วน 07.00-09.00 น. ทั้งที่กลางขบวนยังมีที่ว่างพอยืนได้อีกสองแถว แต่กลับปล่อยให้คนแน่นอยู่แค่บริเวณหน้าประตู จนบางคนต้องรอรถถึง 3-4 ขบวนกว่าจะได้ขึ้น
เจ้าของกระทู้ตั้งข้อสังเกตว่าสถานีมีประกาศขอความร่วมมือให้เขยิบเข้าด้านในตัวรถอยู่แล้ว แต่พฤติกรรมนี้ก็ยังเกิดขึ้นซ้ำแทบทุกเช้า จนเกิดคำถามตามมาว่าเป็นเรื่องของความมักง่ายหรือความเห็นแก่ตัวกันแน่ ประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะก่อนหน้านี้ BTS เองเคยออกภาพประชาสัมพันธ์ขอผู้โดยสารไม่ยืนพิงเสากลางตู้ เพื่อเปิดทางให้คนอื่นได้จับราวทรงตัวมาแล้วเช่นกัน แต่ครั้งนั้นชาวเน็ตกลับให้ความสนใจกับความแน่นในภาพมากกว่าข้อความประชาสัมพันธ์
หากมองจากมุมคนที่ยืนอยู่หน้าประตู เหตุผลที่มักถูกพูดถึงบ่อยคือ ต้องการลงจากขบวนได้ทันทีเมื่อถึงสถานีปลายทางของตัวเอง โดยเฉพาะสถานีที่มีคนขึ้นลงจำนวนมากอย่างสยาม อโศก หรือหมอชิต การเขยิบเข้าไปลึกจนเกินไปอาจทำให้ต้องฝ่าคนออกมาไม่ทันตอนประตูปิด อีกส่วนหนึ่งคือความไม่มั่นใจเรื่องการทรงตัวเมื่อรถไฟเข้าโค้งหรือเบรกกะทันหัน ทำให้เลือกยืนใกล้ราวจับหรือเสาที่ใกล้ประตูมากกว่า ขณะที่บางคนสะท้อนไว้ในกระทู้ทำนองเดียวกันว่า ไม่อยากเบียดตัวเข้าไปใกล้ผู้โดยสารคนอื่นมากเกินไปในพื้นที่แคบ
อย่างไรก็ตาม เจ้าของกระทู้และผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า พฤติกรรมนี้ส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารคนอื่นจริง เพราะทำให้ต้องเสียเวลารอรถหลายขบวนในชั่วโมงเร่งด่วน ทั้งที่พื้นที่ด้านในยังรองรับได้อีกมาก และขัดกับคำแนะนำที่ระบบรถไฟฟ้าประกาศไว้บนสถานีเอง
สำหรับผู้โดยสารที่ต้องใช้ BTS เดินทางเป็นประจำ คำแนะนำที่ได้ผลจริงคือเดินเข้าไปยืนกลางตู้หรือใกล้ประตูฝั่งตรงข้ามทันทีที่ขึ้นรถ เพื่อเปิดพื้นที่ว่างตรงประตูให้คนที่กำลังจะขึ้นในสถานีถัดไป และหากกังวลเรื่องการลงไม่ทัน ให้ขยับกลับมาใกล้ประตูล่วงหน้าก่อนถึงสถานีปลายทางแทนการยืนขวางตั้งแต่ต้นทาง
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