ข่าวการเมือง

“เนวิน” เคลื่อนไหวแล้ว ดราม่าใส่กางเกงขาสั้น แต่งแบบนี้มา 10 ปีแล้ว ไม่มีใครท้วง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 14:22 น.

เนวิน ชิดชอบ โพสต์เคลื่อนไหว ดราม่าใส่กางเกงขาสั้นที่ศาลหลักเมือง แต่งแบบนี้มา 10 ปีแล้ว ไม่มีใครท้วง มองเป็นสิทธิส่วนตัวของผม

จากกรณีที่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมสโมสรชั้นนำในประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร นักฟุตบอล และทีมงานสโมสร เดินทางประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่การแข่งขันไทยลีคฤดูกาลแข่งขันใหม่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 69 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุดภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม หลังจากที่ปรากฎภาพนายเนวินสวมกางเกงขาสั้นร่วมพิธี โดยชาวเน็ตได้มีการระบุว่าว่าการแต่งกายเช่นนี้ ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่หรือไม่นั้น

ล่าสุดเพจเฟซบุ๊ก ลุงเนวิน ซึ่งเป็นเพจส่วนตัวของนายเนวินได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นดังกล่าวว่า “เคารพ ศรัทธา และบูชาด้วยหัวใจ

มากกว่า 10 ปีแล้วที่ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด มาทำพิธีบวงสรวงสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ ที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
องค์พ่อจตุคามรามเทพ คือ สิ่งศักดิ์สิทธิที่ผมบูชา และอัญเชิญขึ้นอยู่บนคอผม จนถึงทุกวันนี้

ทุกๆ ปี ผมจะพานักฟุตบอลทุกคน ทีมโค้ช และเจ้าหน้าที่ทีมทุกคน มาทำพิธีสักการะ ขอพรจากองค์พ่อจตุคามรามเทพ และผมจะนำถ้วยแชมป์ทุกรายการที่ได้จากการแข่งขัน เข้าประกอบพิธีด้วย พิธีบวงสรวงสักการะเช่นนี้ จัดเป็นประจำทุกปี ก่อนจะเปิดฤดูกาลการแข่งขัน เป็นความเชื่อ เป็นศรัทธา ของผม ในฐานะประธานสโมร และเป็นการแสดงออกถึงความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนักฟุตบอล และเจ้าหน้าที่ทีม ทุกคน

เป็นสิ่งเตือนใจให้ทุกคนได้ระลึกว่า เคยมากล่าววาจาใดๆ ที่ศาลหลักเมือง และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ประดิษ ฐานอยู่ ณ ที่แห่งนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งจิตอธิษฐานว่าจะซื่อสัตย์ต่ออาชีพนักฟุตบอล เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และเพื่อความสำเร็จร่วมกันของสโมสร

นับตั้งแต่มาทำพิธีบวงสรวงสักการะที่ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นแชมป์ทุกปี จะต้องมี ถ้วยแชมป์รายการใดรายการหนึ่งติดมือให้แฟนๆ ได้ชื่นชม ครอบครองเป็นเจ้าของร่วมกัน

ทุกปีที่มาทำพิธี สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ติดต่อประสานงานกับสำนักงานศาลหลักเมือง เอง จ่ายค่าใช้จ่าย ประกอบพิธี เอง เพราะเป็นกิจกรรมของสโมสร ไม่ใช่งานของจังหวัด หรืองานที่จัดโดยส่วนราชการ ใดๆ

ปีแรกๆ ที่มา นอกจากนักฟุตบอล ทีมโค้ช และเจ้าหน้าที่ทีม แล้ว ก็มีเพื่อนๆ ในวงการฟุตบอล และแฟนบอล ที่รู้ ก็จะมาร่วมกันทำพิธี และพูดคุย ทักทายกัน

ปีหลังๆ นี้เอง ที่จะมีข้าราชการ และ สส. สจ. สท. ในพื้นที่ ในฐานะเจ้าบ้าน เข้ามาร่วมด้วย สโมสรฯ ก็ให้ เกียรติทุกท่าน เชิญร่วมพิธี เพราะถือว่าทุกท่านให้เกียรติแก่สโมสร

ปีนี้ ที่เห็น รองนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมถึง สส. สจ.หลายคนมาร่วมพิธีด้วย ทุกคนเป็นผู้ร่วมงาน เป็นแขกของสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทั้งนั้น

ไม่มีใครเป็นเจ้าภาพ หรือร่วมเป็นเจ้าภาพ และ ไม่ใช่งานของจังหวัด ที่เชิญผมไปเป็นประธาน แต่ เป็นกิจกรรม ที่สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จัดขึ้นเอง โดยผมในฐานะประธานสโมสรฯ เป็นประธานงานบวงสรวงสักการะ ทุกปีอยู่แล้ว

ส่วนเรื่องการแต่งกายของผม เป็นสิทธิส่วนตัวของผม ที่สะดวกสบายแบบนี้ ผมมาทำพิธีด้วยการใส่เสื้อสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และกางเกงขาสั้น แบบนี้ ทุกปี เป็นเวลา 10 กว่าปีแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลหลักเมือง อนุญาต ไม่เคยทักท้วงสักครั้ง
การแต่งกาย ด้วยกางเกงขายาว หรือ ขาสั้น ไม่อาจบอกได้ว่าเรามีความเคารพ เชื่อถือ ศรัทธา หรือไม่ อย่างไร

แต่การปฏิบัติของผม เป็นประจำมานานกว่า 10 ปีแล้ว บ่งบอกได้ว่าผมมีความเคารพ ศรัทธา และบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ ด้วยหัวใจ ไม่ใช่ด้วยเครื่องแต่งกาย

ส่วนท่านที่วิพากษ์วิจารณ์การแต่งกายของผม ก็เป็นสิทธิของท่าน ผมไม่โต้ตอบ ไม่ชี้แจง เพียงแต่จะเรียนว่า ถ้าไม่ใช่ งานที่ผมเป็นเจ้าภาพเอง แล้ว ทุกงานที่ผมไปร่วมด้วยเสื้อแขนสั้น กางเกงขาสั้น เป็นงานที่เจ้าภาพอนุญาต ผมจึงไปร่วม
ผมขอเรียนว่าผมให้เกียรติทุกคนที่ให้เกียรติผม”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว &quot;ไอ้ป๋อง&quot; ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

6 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทรับ สั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เสียชีวิตทั้งคู่

26 นาที ที่แล้ว
แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61 ข่าว

แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ “ไอ้ป๋อง” เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ

53 นาที ที่แล้ว
โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ล็อกกุญแจมือขืนใจ เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ ข่าว

โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ลวงขืนใจตั้งแต่ 14 เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เนวิน” เคลื่อนไหวแล้ว ดราม่าใส่กางเกงขาสั้น แต่งแบบนี้มา 10 ปีแล้ว ไม่มีใครท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แขกรับเชิญโหนกระแสแฉ ป๋องพายาบ้าถุงใหญ่มาขาย อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ขู่ห้ามแจ้งความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน ข่าวอาชญากรรม

แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย ข่าว

หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแทน&quot; สานฝัน &quot;นาซาตาลา&quot; เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ข่าว

“หมอแทน” สานฝัน “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน “ฮลุน โซโล่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ยืนยันยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต คาดมีอัปเดตเพิ่มเติมในวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS - ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน ข่าวการเมือง

กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS – ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ “อองซาน ซูจี” พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวิธีซื้อ บัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท ข่าวกีฬา

วิธีซื้อบัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ ถูก “พรรคก้าวไกล” ขอให้เงียบ หลังโดนคุกคามทางเพศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หอพักโหด เก็บค่าเพื่อนมานอน 1 คืน 300 แถมค่าไฟหน่วยละ 8 บาท ส่อขัดกฎหมาย สคบ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มหัวร้อน งานเข้า ทุบเบนซ์หรูรุ่นลิมิเต็ด ฉุนถูกบีบแตร ตำรวจ ออกหมายเรียกแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. เผยไทยเร่งประสานนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรึกษาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเรื่องเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน การเงิน

รีไฟแนนซ์บ้าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กลิสต์ครบ อัปเดตล่าสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชทีมตบสาว &quot;เวียดนาม&quot; ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2 ข่าวกีฬา

โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน ข่าว

ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่กลางดึกพร้อมปืน ข่าว

หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ “ไอ้ป๋อง” แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่ถือปืนกลางดึก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ &quot;เขาชีจรรย์&quot; ข่าวอาชญากรรม

ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ “เขาชีจรรย์”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย “แอ๊น วัยย์ธยา” นักร้องเพลงใต้ก่อนเสียชีวิต เพิ่งโพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 14:22 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 14:22 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว &quot;ไอ้ป๋อง&quot; ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569

บริษัทรับ สั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เสียชีวิตทั้งคู่

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ “ไอ้ป๋อง” เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569

วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
Back to top button