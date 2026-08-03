โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ลวงขืนใจตั้งแต่ 14 เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ
โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง มือสังหาร 5 ศพ ล็อกกุญแจมือ ลวงขืนใจตั้งแต่อายุ 14 ปี เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ
วันนี้ (3 ส.ค. 2569) ในรายการโหนกระแส ได้พูดคุยกรณีเหตุการณ์สะเทือนขวัญ ไอ้ป๋อง ธง บอล และฟลุ๊ก หลังก่อเหตุฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เวลาประมาณ 04.00 น. ไอ้ป๋องและธงขี่รถจักรยานยนต์ประกบเหยื่อ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จากนั้นบังคับใส่กุญแจมือไพล่หลัง แยกตัวเหยื่อไปยิงทิ้งและซ้อมจนเสียชีวิต ก่อนนำศพฝังหลุมลึกระดับอก ตำรวจจับกุมไอ้ป๋องและเค้นสอบจนทราบความจริงว่าไอ้ป๋องเคยก่อเหตุฆ่าฝังดินพ่อแม่ลูกอีก 3 ศพในบริเวณใกล้เคียงกัน
รายการเชิญ คุณเอ (นามสมมติ) อดีตเหยื่อที่รอดชีวิตจากการถูกไอ้ป๋องกักขังข่มขืนเมื่อวัย 14 ปี มาถ่ายทอดเรื่องราวเพื่อเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมลงโทษประหารชีวิตไอ้ป๋อง ปัจจุบันคุณเออายุ 22 ปี ยินดีเปิดเผยความทรงจำอันเลวร้ายเพื่อป้องกันไม่ให้ไอ้ป๋องออกมาก่อเหตุซ้ำ
จุดเริ่มต้นการตกเป็นเหยื่อ
คุณเอ เผยว่า รู้จักไอ้ป๋องครั้งแรกขณะไอ้ป๋องไปทวงหนี้แม่ของเพื่อนที่ห้องแถว ไอ้ป๋องค้นหาเฟซบุ๊กและทักแชตมาหาเพื่อขอวิดีโอคอลตรวจสอบหน้าตา ไอ้ป๋องทำทีเข้ามาตีสนิทแบบพี่น้อง ทักหาช่วงเวลาตี 3 ถึงตี 4 เพื่อชวนไปกินข้าว คุณเอปฏิเสธมาตลอด 3 ครั้ง จนกระทั่งครั้งที่ 4 ไอ้ป๋องพูดแกมบังคับให้ไปดูการลองรถแข่งบนถนนหลวง คุณเอเป็นกลุ่ม LGBTQ+ รสนิยมชอบผู้หญิง 100% ไม่คิดว่าไอ้ป๋องจะมาจีบ จึงชวนเพื่อนไปเป็นเพื่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงปี 2561 ลูกน้องไอ้ป๋องรับคุณเอไปที่อู่งานของพี่เหน่ง หลังกลับจากการดูรถแข่งและเพื่อนแยกย้ายกลับบ้าน ไอ้ป๋องโทรวิดีโอคอลหาคุณเอ กล่าวหาว่าคุณเอและเพื่อนขโมยยาไอซ์มูลค่า 50,000 บาทไปจากอู่ ไอ้ป๋องหลอกให้คุณเอมาช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ ลูกน้องพาคุณเอเข้าไปในซอยเปลี่ยวกำลังก่อสร้างถนน ไอ้ป๋องยืนรอพร้อมอาวุธปืนในมือ คุณเอให้เพื่อนกลับบ้านไปก่อนและอาสาอยู่รอพิสูจน์ความจริงเพียงลำพังเนื่องจากตัวคุณเอไม่มีพ่อแม่คอยเป็นห่วง
นาทีถูกกักขังและทำร้ายร่างกาย
ทันทีที่เพื่อนคุณเอกลับไป ไอ้ป๋องสั่งให้ลูกน้องรวบแขนคุณเอใส่กุญแจมือไพล่หลัง ไอ้ป๋องอ้างว่าต้องทำตามขั้นตอนและใช้ปืนขู่ห้ามหนี ไอ้ป๋องพาคุณเอนั่งรถวนในซอยจนสับสนเส้นทาง ก่อนบังคับให้กินยาสีฟ้า 2 เม็ดโดยอ้างว่าเป็นยาแก้แพ้อากาศ
คุณเอหมดสติหลังถูกบังคับให้กินยา คุณเอตื่นขึ้นมาในสภาพถูกกุญแจมือล็อกติดกับหัวเตียงภายในห้องพักของไอ้ป๋อง ไอ้ป๋องลงมือข่มขืนคุณเอ คุณเอพยายามต่อสู้ขัดขืน ไอ้ป๋องจึงชกเข้าที่ท้อง ง้างนิ้วมือขู่จะหักนิ้ว และบีบคอไม่ให้ส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ ไอ้ป๋องพูดจาท้าทายไม่สนใจเสียงร้องไห้
หลังก่อเหตุ ไอ้ป๋องเปิดคลิปวิดีโอซ้อมทรมานผู้ชายให้คุณเอดูเพื่อข่มขู่ไม่ให้ไปแจ้งความตำรวจ ไอ้ป๋องขู่ทับว่าหากไปแจ้งความตนเองก็จะรู้เรื่องอยู่ดี คุณเอต้องตอบรับด้วยความหวาดกลัว
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