พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ยืนยันยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต คาดมีอัปเดตเพิ่มเติมในวันนี้
พี่ชาย ฮลุน โซโล่ ยืนยันยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต คาดมีอัปเดตเพิ่มเติมในวันนี้ วอนชาวเน็ตงดเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน
เพจเฟซบุ๊ก Klose Mos หรือ คุณมอส พี่ชายของ ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยว ได้ออกมาโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังมีกระแสข่าวถึงสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุน โซโล่ โดยระบุว่า “สวัสดีครับ วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 12:23 น.
เรียนทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจครอบครัว
ขณะนี้ ยังไม่มีผลการชันสูตรอย่างเป็นทางการ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตที่มีการเผยแพร่ในขณะนี้ ยังไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับการยืนยัน ขอความกรุณาทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูล และงดเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและลดผลกระทบต่อครอบครัว
ในส่วนของความคืบหน้าจากทางสถานทูต คาดว่าจะได้รับการอัปเดตเพิ่มเติมภายในวันนี้ หากได้รับข้อมูลหรือมีความคืบหน้าใด ๆ ทางครอบครัวจะรีบแจ้งให้ทุกท่านทราบผ่านช่องทางนี้โดยเร็วที่สุด
ทางครอบครัวขอขอบพระคุณทุกกำลังใจ ความห่วงใย และความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน รวมถึงสื่อมวลชนและผู้ที่ติดตามข่าวสารมาโดยตลอด ความปรารถนาดีจากทุกท่านเป็นกำลังใจสำคัญให้ครอบครัวก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
ขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับ”
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