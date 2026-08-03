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แขกรับเชิญโหนกระแสแฉ ป๋องพายาบ้าถุงใหญ่มาขาย อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ขู่ห้ามแจ้งความ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 14:21 น.

รายการโหนกระแสเผยคำให้สัมภาษณ์แขกรับเชิญรายหนึ่ง อ้างว่าเคยถูกป๋องพาไปพบผู้ที่อ้างว่าเป็นตำรวจสังกัด สภ.ห้วยใหญ่ ก่อนถูกขู่ไม่ให้แจ้งความ

จากกรณีคดีสะเทือนขวัญที่นายฑนา เกิดทอง หรือ “ป๋อง” และ นายธงชัย ศรีนิล หรือ “ธง” ถูกจับกุมในฐานะผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมอำพราง 5 ศพในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ล่าสุดรายการโหนกระแสได้เชิญแขกรับเชิญรายหนึ่งมาให้สัมภาษณ์ โดยเพจ Drama-addict ได้เผยแพร่ข้อความบางส่วนจากรายการ ระบุว่าแขกรับเชิญอ้างว่าเคยถูกป๋องพาติดรถไปพบกับบุคคลที่ป๋องแนะนำว่าเป็น “ลูกพี่” ของตน และรับสิ่งที่ระบุว่าเป็นยาบ้าถุงใหญ่มาให้ขาย โดยป๋องอ้างว่าลูกพี่คนดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำพื้นที่ห้วยใหญ่

แขกรับเชิญยังเล่าต่อว่า ป๋องได้ข่มขู่เธอว่าหากวันนั้นไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวจะรับรู้เรื่องและจะมีปัญหาตามมา

ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดเป็นคำบอกเล่าของแขกรับเชิญในรายการเพียงฝ่ายเดียว ยังไม่มีการเปิดเผยชื่อหรือยศของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ถูกพาดพิง และยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัดว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นความจริงหรือไม่ ก่อนหน้านี้ทางสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่เคยออกมาชี้แจงกรณีที่มีกระแสข่าวว่าป๋องอ้างตัวเป็น “นิ้วตำรวจ” หรือมีสายสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ในสังกัด โดยยืนยันปฏิเสธความเกี่ยวข้องดังกล่าว

คดีนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หลังพบผู้เสียหายและพยานเพิ่มเติมทยอยออกมาให้ข้อมูลกับสื่อหลายราย ซึ่งทุกข้อกล่าวอ้างยังต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเจ้าหน้าที่ก่อนสรุปเป็นข้อยุติ

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 14:19 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 14:21 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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