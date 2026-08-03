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กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS – ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:43 น.
กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS - ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน

ชัชชาติเตรียมหารือรัฐบาล ชดเชยรายได้หายเกือบ 5 พันล้านจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนอสังหาฯ ยันยังลุยต่อโครงการเส้นเลือดฝอย

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 วงเงินงบประมาณแบบสมดุลจำนวน 93,000 ล้านบาท คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 1,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกประมาณ 29,000 ล้านบาท จะทำให้ กทม. มีเม็ดเงินในการบริหารจัดการภาพรวมราว 122,000 ล้านบาท

ปีงบประมาณ 2570 กทม. ต้องรับภาระชำระค่าเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) และดอกเบี้ยโครงการรวมกว่า 6,000 ล้านบาท โดยปรับเปลี่ยนมาบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อเสนอแนะของสภากรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นงบชำระส่วนต่างค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายกว่า 5,000 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องชำระคืนกระทรวงการคลัง ส่งผลให้งบประมาณที่นำไปใช้บริหารจัดการด้านอื่นเหลือจริงประมาณ 87,000 ล้านบาท และงบลงทุนลดลงเหลือราว 18,000 ล้านบาท

กทม. ยังคงจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงการระดับพื้นที่ หรือโครงการเส้นเลือดฝอยไว้ราว 6,600 ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในแต่ละเขต ส่วนโครงการขนาดใหญ่ยังดำเนินตามภาระผูกพันเดิม และลดการเปิดโครงการใหม่ผูกพันระยะยาวเหลือเพียง 14 โครงการ

นอกจากนี้ กทม. เตรียมเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ หลังมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท อาจส่งผลให้ กทม. สูญเสียรายได้เกือบ 5,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความโปร่งใสโดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Open Budget Bangkok ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณ

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:43 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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