กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS – ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน
ชัชชาติเตรียมหารือรัฐบาล ชดเชยรายได้หายเกือบ 5 พันล้านจากมาตรการลดค่าธรรมเนียมโอนอสังหาฯ ยันยังลุยต่อโครงการเส้นเลือดฝอย
นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยกรอบการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2570 วงเงินงบประมาณแบบสมดุลจำนวน 93,000 ล้านบาท คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนราว 1,000 ล้านบาท เมื่อรวมกับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลอีกประมาณ 29,000 ล้านบาท จะทำให้ กทม. มีเม็ดเงินในการบริหารจัดการภาพรวมราว 122,000 ล้านบาท
ปีงบประมาณ 2570 กทม. ต้องรับภาระชำระค่าเดินรถไฟฟ้าสายสีเขียว (BTS) และดอกเบี้ยโครงการรวมกว่า 6,000 ล้านบาท โดยปรับเปลี่ยนมาบรรจุเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อเสนอแนะของสภากรุงเทพมหานคร แบ่งเป็นงบชำระส่วนต่างค่าจ้างเดินรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายกว่า 5,000 ล้านบาท และภาระดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องชำระคืนกระทรวงการคลัง ส่งผลให้งบประมาณที่นำไปใช้บริหารจัดการด้านอื่นเหลือจริงประมาณ 87,000 ล้านบาท และงบลงทุนลดลงเหลือราว 18,000 ล้านบาท
กทม. ยังคงจัดสรรงบประมาณพัฒนาโครงการระดับพื้นที่ หรือโครงการเส้นเลือดฝอยไว้ราว 6,600 ล้านบาท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในแต่ละเขต ส่วนโครงการขนาดใหญ่ยังดำเนินตามภาระผูกพันเดิม และลดการเปิดโครงการใหม่ผูกพันระยะยาวเหลือเพียง 14 โครงการ
นอกจากนี้ กทม. เตรียมเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ หลังมาตรการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์เหลือ 0.01% สำหรับที่อยู่อาศัยราคาไม่เกิน 7 ล้านบาท อาจส่งผลให้ กทม. สูญเสียรายได้เกือบ 5,000 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความโปร่งใสโดยเปิดเผยข้อมูลผ่านเว็บไซต์ Open Budget Bangkok ให้ประชาชนร่วมตรวจสอบงบประมาณ
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