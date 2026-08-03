รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ “อองซาน ซูจี” พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต
รัฐบาลเมียนมาแถลง ปล่อยภาพ “ออง ซาน ซู จี” พบผู้แทนสภากาชาดสากลแล้ว ยังไม่เปิดเผยสภาพร่างกาย
โฆษกรัฐบาลเมียนมา แถลงวันนี้ ออง ซาน ซู จี อดีตผู้นำเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่ปี 2564 ได้พบกับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569
นางไคง์ ไคง์ โซ โฆษกรัฐบาลเมียนมา ระบุผ่านข้อความทางเทเลแกรมว่า การพบกันเกิดขึ้นที่กรุงเนปยีดอ เมืองหลวงของเมียนมา โดยผู้ที่เข้าพบคือนายอาร์โนด์ เดอ แบ็ค ผู้แทนประจำเมียนมาของ ICRC
คำแถลงไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือสุขภาพของออง ซาน ซู จี แต่อย่างใด
ที่ผ่านมาครอบครัวของออง ซาน ซู จี ระบุมาหลายเดือนว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่
ออง ซาน ซู จี วัย 81 ปี ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่กองทัพเมียนมายึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และโค่นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเธอเป็นผู้นำ ต่อมาถูกตัดสินว่ามีความผิด 19 ข้อหา รวมถึงข้อหาทุจริต ในกระบวนการพิจารณาแบบปิดลับ ซึ่งฝ่ายสนับสนุนเธอและรัฐบาลหลายประเทศระบุว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง
เธอไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกเลยนับตั้งแต่การพิจารณาคดี ภาพถ่ายทางการภาพสุดท้ายเผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ทางการไม่เคยเปิดเผยว่าเธอถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใด และทนายความกับครอบครัวไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าพบตัวต่อตัว
นับตั้งแต่รัฐประหาร ยังไม่มีผู้นำหรือทูตต่างชาติรายใดได้พบเธอต่อสาธารณะเลย
อองซานได้รับโทษจำคุกเดิมอยู่ที่ 33 ปี ก่อนลดลงเหลือ 27 ปีในครั้งแรก จากนั้นถูกลดลงอีกสองครั้งในการอภัยโทษต่อเนื่องเมื่อเดือนเมษายน 2569 ทำให้เหลือราว 18 ปี
วันที่ 30 เมษายน 2569 รัฐบาลเมียนมาประกาศว่าได้ย้ายอองซานซูจีจากเรือนจำไปกักบริเวณในบ้านแทน
เสียงจากครอบครัวและองค์กรสิทธิ
นายคิม อริส บุตรชายซึ่งพำนักอยู่ในอังกฤษ รณรงค์เรียกร้องให้ปล่อยตัวมารดามาโดยตลอด และขอหลักฐานยืนยันว่ามารดายังมีชีวิตอยู่ซ้ำหลายครั้ง
หลังการย้ายไปกักบริเวณในบ้าน เขาระบุว่ายังไม่ทราบว่ามารดาอยู่ที่ใดและมีสภาพอย่างไร พร้อมแสดงความกังวลอย่างยิ่งว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ก่อนหน้านี้เคยเปิดเผยว่ามารดาขอพบแพทย์โรคหัวใจ และมีปัญหาเรื่องกระดูกกับเหงือกด้วย
ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนมองว่าการประกาศกักบริเวณในบ้านเป็นเพียงการสร้างภาพ ขณะที่สหประชาชาติระบุว่าเป็นก้าวหนึ่งไปสู่การสร้างเงื่อนไขสำหรับกระบวนการทางการเมือง พร้อมย้ำข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมด
ICRC ทำงานบนหลักการรักษาความลับในการเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัว โดยรายงานสิ่งที่พบต่อทางการโดยตรงแทนการเปิดเผยต่อสาธารณะ องค์กรจึงแทบไม่เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีรายบุคคล และมีแนวโน้มว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดครั้งนี้เช่นกัน
ประเด็นสำคัญคือคำแถลงเมื่อวันจันทร์มาจากรัฐบาลเมียนมา ไม่ได้มาจาก ICRC หรือจากครอบครัว จึงเป็นสัญญาณแรกในรอบนานที่บ่งชี้ว่ามีการติดต่อจากภายนอก แต่ยังไม่ถือเป็นการยืนยันสภาพของเธออย่างเป็นอิสระ
ที่มา: รอยเตอร์, ซินหัว, Free Malaysia Today, Al Jazeera, The Diplomat, RFA
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