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รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ “อองซาน ซูจี” พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:27 น.
(Myanmar President Office via AP)

รัฐบาลเมียนมาแถลง ปล่อยภาพ “ออง ซาน ซู จี” พบผู้แทนสภากาชาดสากลแล้ว ยังไม่เปิดเผยสภาพร่างกาย

โฆษกรัฐบาลเมียนมา แถลงวันนี้ ออง ซาน ซู จี อดีตผู้นำเมียนมาที่ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่ปี 2564 ได้พบกับผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ หรือ ICRC เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2569

นางไคง์ ไคง์ โซ โฆษกรัฐบาลเมียนมา ระบุผ่านข้อความทางเทเลแกรมว่า การพบกันเกิดขึ้นที่กรุงเนปยีดอ เมืองหลวงของเมียนมา โดยผู้ที่เข้าพบคือนายอาร์โนด์ เดอ แบ็ค ผู้แทนประจำเมียนมาของ ICRC

คำแถลงไม่ได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพร่างกายหรือสุขภาพของออง ซาน ซู จี แต่อย่างใด

ที่ผ่านมาครอบครัวของออง ซาน ซู จี ระบุมาหลายเดือนว่าไม่สามารถยืนยันได้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่หรือไม่

ออง ซาน ซู จี วัย 81 ปี ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่กองทัพเมียนมายึดอำนาจเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และโค่นรัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเธอเป็นผู้นำ ต่อมาถูกตัดสินว่ามีความผิด 19 ข้อหา รวมถึงข้อหาทุจริต ในกระบวนการพิจารณาแบบปิดลับ ซึ่งฝ่ายสนับสนุนเธอและรัฐบาลหลายประเทศระบุว่ามีแรงจูงใจทางการเมือง

รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ "อองซาน ซูจี" พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต
In this photo released by Myanmar President Office on Monday, Aug. 3, 2026, Myanmar’s ousted leader Aung San Suu Kyi, left, shakes hands with Arnaud de Baecque, resident representative of the International Committee of the Red Cross, during their meeting in Naypyitaw, Myanmar. (Myanmar President Office via AP)

เธอไม่ปรากฏตัวต่อสาธารณะอีกเลยนับตั้งแต่การพิจารณาคดี ภาพถ่ายทางการภาพสุดท้ายเผยแพร่เมื่อเดือนพฤษภาคม 2564 ทางการไม่เคยเปิดเผยว่าเธอถูกควบคุมตัวอยู่ที่ใด และทนายความกับครอบครัวไม่เคยได้รับอนุญาตให้เข้าพบตัวต่อตัว

นับตั้งแต่รัฐประหาร ยังไม่มีผู้นำหรือทูตต่างชาติรายใดได้พบเธอต่อสาธารณะเลย

อองซานได้รับโทษจำคุกเดิมอยู่ที่ 33 ปี ก่อนลดลงเหลือ 27 ปีในครั้งแรก จากนั้นถูกลดลงอีกสองครั้งในการอภัยโทษต่อเนื่องเมื่อเดือนเมษายน 2569 ทำให้เหลือราว 18 ปี

วันที่ 30 เมษายน 2569 รัฐบาลเมียนมาประกาศว่าได้ย้ายอองซานซูจีจากเรือนจำไปกักบริเวณในบ้านแทน

เสียงจากครอบครัวและองค์กรสิทธิ

นายคิม อริส บุตรชายซึ่งพำนักอยู่ในอังกฤษ รณรงค์เรียกร้องให้ปล่อยตัวมารดามาโดยตลอด และขอหลักฐานยืนยันว่ามารดายังมีชีวิตอยู่ซ้ำหลายครั้ง

รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ &quot;อองซาน ซูจี&quot; พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต
In this photo released by Myanmar President Office on Monday, Aug. 3, 2026, Myanmar ousted leader Aung San Suu Kyi cuts a birthday cake during her meeting with Arnaud de Baecque, resident representative of the International Committee of the Red Cross, in Naypyitaw, Myanmar. (Myanmar President Office via AP)

หลังการย้ายไปกักบริเวณในบ้าน เขาระบุว่ายังไม่ทราบว่ามารดาอยู่ที่ใดและมีสภาพอย่างไร พร้อมแสดงความกังวลอย่างยิ่งว่ายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ ก่อนหน้านี้เคยเปิดเผยว่ามารดาขอพบแพทย์โรคหัวใจ และมีปัญหาเรื่องกระดูกกับเหงือกด้วย

ด้านองค์กรสิทธิมนุษยชนมองว่าการประกาศกักบริเวณในบ้านเป็นเพียงการสร้างภาพ ขณะที่สหประชาชาติระบุว่าเป็นก้าวหนึ่งไปสู่การสร้างเงื่อนไขสำหรับกระบวนการทางการเมือง พร้อมย้ำข้อเรียกร้องให้ปล่อยตัวนักโทษการเมืองทั้งหมด

ICRC ทำงานบนหลักการรักษาความลับในการเยี่ยมผู้ถูกควบคุมตัว โดยรายงานสิ่งที่พบต่อทางการโดยตรงแทนการเปิดเผยต่อสาธารณะ องค์กรจึงแทบไม่เคยให้ความเห็นเกี่ยวกับกรณีรายบุคคล และมีแนวโน้มว่าจะไม่เปิดเผยรายละเอียดครั้งนี้เช่นกัน

ประเด็นสำคัญคือคำแถลงเมื่อวันจันทร์มาจากรัฐบาลเมียนมา ไม่ได้มาจาก ICRC หรือจากครอบครัว จึงเป็นสัญญาณแรกในรอบนานที่บ่งชี้ว่ามีการติดต่อจากภายนอก แต่ยังไม่ถือเป็นการยืนยันสภาพของเธออย่างเป็นอิสระ

รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ &quot;อองซาน ซูจี&quot; พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต
In this photo released by Myanmar President Office on Monday, Aug. 3, 2026, a birthday cake for Myanmar ousted leader Aung San Suu Kyi is seen during her meeting with Arnaud de Baecque, resident representative of the International Committee of the Red Cross, in Naypyitaw, Myanmar. (Myanmar President Office via AP)

ที่มา: รอยเตอร์, ซินหัว, Free Malaysia Today, Al Jazeera, The Diplomat, RFA

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:27 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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