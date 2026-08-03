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“หมอแทน” สานฝัน “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน “ฮลุน โซโล่”

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:58 น.
"หมอแทน" สานฝัน "นาซาตาลา" เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน "ฮลุน โซโล่"

“หมอแทน” ประกาศขอสานฝัน “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มชาวอัฟกัน ส่งเรียนแพทย์แทน “ฮลุน โซโล่” หลังเสียชีวิตที่จอร์เจีย

จากกรณีของ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดัง วัย 27 ปี ซึ่งพบว่าเสียชีวิตขณะเดินทางไปถ่ายทำคอนเทนต์ที่ประเทศจอร์เจีย หลังขาดการติดต่อกับครอบครัวเป็นเวลา 2 สัปดาห์ตามที่มีการรายงานไปก่อนหน้านี้

ย้อนกลับไปในช่วงเดือนธันวาคม 2567 ฮลุนเคยพบกับ “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เป็นไกด์พาเที่ยวในพื้นที่ ด้วยความขยันขันแข็ง มีความกตัญญู และมีความฝันอยากเรียนต่อเพื่อเป็นแพทย์ในอนาคต แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน

ฮลุนจึงไม่ลังเลที่จะให้คำมั่นสัญญาไว้ พร้อมแลกช่องทางติดต่อกัน โดยบอกให้นาซาตาลาตั้งใจเรียนในระดับมัธยมศึกษาให้เต็มที่อีก 2-3 ปี และหากสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ได้แต่ไม่มีทุนการศึกษา ก็สามารถติดต่อมาขอความช่วยเหลือได้ทันที

ฮลุน โซโล่ ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวคู่กับนาซาตาลา
YT/
ฮลุน โซโล่ (Hlun Solo)

นพ.​ธนีย์ ธนียวัน หรือ “หมอแทน” แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด การปลูกถ่ายปอด และวิกฤติบำบัด จากสหรัฐอเมริกา โพสต์คลิปวิดีโอผ่านเฟซบุ๊ก Doctor Tany กล่าวว่า

“ถึง นาซาตาลา หวังว่าข้อความนี้จะส่งไปถึงคุณ ผมชื่อ นพ.แทน เป็นแพทย์ชาวไทยและเป็นยูทูบเบอร์ คุณคงจะจำคุณฮลุน โซโล (Hlun Solo) นักเดินทางชาวไทยที่คุณได้พบในอัฟกานิสถานได้ คุณเป็นคนพาเขาเที่ยวชมชุมชนของคุณ และได้เล่าความฝันที่อยากจะเป็นแพทย์ในอนาคตให้เขาฟัง

ผมรู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า คุณฮลุนได้จากพวกเราไปแล้ว แต่ก่อนที่จะจากไป เขาได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ว่า หากคุณสอบเข้าเรียนในวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ เขาจะช่วยสนับสนุนทุนการศึกษาให้คุณ ผมไม่อยากให้คำมั่นสัญญานั้นสูญสลายไปพร้อมกับเขา

นพ.ธนีย์ ธนียวัน หรือ หมอแทน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอด
FB/ Doctor Tany

ในฐานะคนไทยด้วยกันและในฐานะแพทย์ ผมมีความประสงค์ที่จะสานต่อเจตนารมณ์ของคุณฮลุน ขอให้คุณตั้งใจศึกษาเล่าเรียนและทำอย่างสุดความสามารถ หากคุณสอบเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ได้ ผมจะเป็นผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายทางการศึกษาให้คุณเอง หลังจากที่ได้ตรวจสอบยืนยันตัวตนและการเข้าศึกษาของคุณอย่างถูกต้องและปลอดภัยแล้ว

สำหรับนาซาตาลา และผู้ใดก็ตามที่รู้จักเขา โปรดติดต่อผมผ่านช่องทางบัญชีทางการของหมอแทน ที่ได้รับการตรวจสอบและระบุไว้กับวิดีโอนี้เท่านั้น และถึงนาซาตาลา คุณเป็นเด็กที่มีจิตใจดีงามและเป็นเด็กที่ดีมาก คุณฮลุนเชื่อมั่นในความฝันของคุณ และผมเองก็เชื่อมั่นในความฝันของคุณเช่นเดียวกัน”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:58 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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