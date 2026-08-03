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วิธีซื้อบัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:44 น.
เช็กวิธีซื้อ บัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท

วิธีซื้อบัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เชียร์สาวไทยสนามเชียงใหม่ราคาใบละ 100 บาท เปิดขายออนไลน์ผ่าน The Concert แล้ววันนี้ ส่วนหน้างานเปิดขาย 6 สิงหาคมนี้

แฟนวอลเลย์บอลที่อยากไปเชียร์นักตบสาวไทยติดขอบสนาม เตรียมกดบัตรเข้าชมศึก BYD DMI 6th SEA V Cup 2026 สนาม 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว บัตรราคาใบละ 100 บาท เปิดจำหน่ายออนไลน์ผ่านระบบ The Concert ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ส่วนบัตรหน้างานจะเปิดขายวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ก่อนการแข่งขันจริงจะเริ่มขึ้นวันที่ 7-9 สิงหาคม ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี

บัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 ราคาเท่าไร

บัตรเข้าชมราคาใบละ 100 บาท จำหน่ายแยกตามวันแข่งขันทั้งสามวัน คือวันที่ 7, 8 และ 9 สิงหาคม 2569 ผู้ที่อยากดูมากกว่าหนึ่งวันต้องซื้อบัตรแยกทีละวัน

เช็กช่องทางซื้อบัตรออนไลน์

บัตรออนไลน์เปิดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน The Concert ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. จัดสรรวันละ 700 ใบ รวมทั้งหมด 2,100 ใบตลอดสามวัน โดยผู้ซื้อหนึ่งคนมีสิทธิ์ซื้อได้สองวัน วันละหนึ่งใบเท่านั้น ผู้ที่สนใจควรเตรียมแอปให้พร้อมและตรวจสอบจำนวนบัตรคงเหลือในระบบก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสถานะบัตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยแยกลิงก์ซื้อของแต่ละวันดังนี้

ซื้อบัตร sea v cup 2026
Thailand Volleyball Association สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย

เปิดกำหนดการซื้อบัตรหน้างาน

สำหรับผู้ที่พลาดรอบออนไลน์ ยังมีบัตรจำหน่ายหน้างานอีกช่องทาง โดยเปิดขายวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนวันละ 1,700 ใบ รวม 5,100 ใบตลอดสามวัน จำกัดคนละไม่เกินสองใบต่อวัน และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่ซื้อ

สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อบัตรวันไหนดี ทีมชาติไทยลงสนามทุกวันในเวลา 16.30 น. โดยวันที่ 7 สิงหาคม พบฟิลิปปินส์ วันที่ 8 สิงหาคม พบอินโดนีเซีย และวันที่ 9 สิงหาคม ปิดท้ายด้วยคู่ปรับเก่าอย่างเวียดนาม ซึ่งเป็นทีมที่ไทยเพิ่งเอาชนะมาในนัดชี้ขาดคว้าแชมป์สนามแรกที่กรุงฮานอย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:44 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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