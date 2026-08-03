วิธีซื้อบัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท
วิธีซื้อบัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เชียร์สาวไทยสนามเชียงใหม่ราคาใบละ 100 บาท เปิดขายออนไลน์ผ่าน The Concert แล้ววันนี้ ส่วนหน้างานเปิดขาย 6 สิงหาคมนี้
แฟนวอลเลย์บอลที่อยากไปเชียร์นักตบสาวไทยติดขอบสนาม เตรียมกดบัตรเข้าชมศึก BYD DMI 6th SEA V Cup 2026 สนาม 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้แล้ว บัตรราคาใบละ 100 บาท เปิดจำหน่ายออนไลน์ผ่านระบบ The Concert ไปแล้วเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม ส่วนบัตรหน้างานจะเปิดขายวันที่ 6 สิงหาคมนี้ ก่อนการแข่งขันจริงจะเริ่มขึ้นวันที่ 7-9 สิงหาคม ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
บัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 ราคาเท่าไร
บัตรเข้าชมราคาใบละ 100 บาท จำหน่ายแยกตามวันแข่งขันทั้งสามวัน คือวันที่ 7, 8 และ 9 สิงหาคม 2569 ผู้ที่อยากดูมากกว่าหนึ่งวันต้องซื้อบัตรแยกทีละวัน
เช็กช่องทางซื้อบัตรออนไลน์
บัตรออนไลน์เปิดจำหน่ายผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน The Concert ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. จัดสรรวันละ 700 ใบ รวมทั้งหมด 2,100 ใบตลอดสามวัน โดยผู้ซื้อหนึ่งคนมีสิทธิ์ซื้อได้สองวัน วันละหนึ่งใบเท่านั้น ผู้ที่สนใจควรเตรียมแอปให้พร้อมและตรวจสอบจำนวนบัตรคงเหลือในระบบก่อนทุกครั้ง เนื่องจากสถานะบัตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา โดยแยกลิงก์ซื้อของแต่ละวันดังนี้
- ซื้อบัตรวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569
- ซื้อบัตรวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569
- ซื้อบัตรวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569
เปิดกำหนดการซื้อบัตรหน้างาน
สำหรับผู้ที่พลาดรอบออนไลน์ ยังมีบัตรจำหน่ายหน้างานอีกช่องทาง โดยเปิดขายวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนวันละ 1,700 ใบ รวม 5,100 ใบตลอดสามวัน จำกัดคนละไม่เกินสองใบต่อวัน และต้องแสดงบัตรประชาชนทุกครั้งที่ซื้อ
สำหรับใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะซื้อบัตรวันไหนดี ทีมชาติไทยลงสนามทุกวันในเวลา 16.30 น. โดยวันที่ 7 สิงหาคม พบฟิลิปปินส์ วันที่ 8 สิงหาคม พบอินโดนีเซีย และวันที่ 9 สิงหาคม ปิดท้ายด้วยคู่ปรับเก่าอย่างเวียดนาม ซึ่งเป็นทีมที่ไทยเพิ่งเอาชนะมาในนัดชี้ขาดคว้าแชมป์สนามแรกที่กรุงฮานอย
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