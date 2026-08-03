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หอพักโหด เก็บค่าเพื่อนมานอน 1 คืน 300 แถมค่าไฟหน่วยละ 8 บาท ส่อขัดกฎหมาย สคบ.

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:23 น.

ผู้เช่าหอพักหัวหินโพสต์บิลค่าเช่าเดือนสิงหาคม 2569 ถูกเรียกเก็บค่า “เพื่อนมานอน 1 คืน” 300 บาท ทั้งที่แจ้งเจ้าของหอล่วงหน้าแล้ว ซ้ำค่าไฟหน่วยละ 8 บาท เข้าข่ายขัดประกาศ สคบ. มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพใบเสร็จค่าเช่าห้องพักลงในกลุ่ม พลเมืองในนครหัวหินครับ แสดงรายการค่าเช่าห้องประจำเดือน สิงหาคม 2569 ของหอพักแห่งหนึ่งในพื้นที่บ่อฝ้าย อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายการในบิลเงินสดระบุค่าใช้จ่ายหลายรายการ ได้แก่ ค่าห้อง 3,000 บาท ค่าน้ำสำหรับ 2 คน 100 บาท ค่าไฟฟ้า 720 บาท หน่วยละ 8 บาท และมีรายการพิเศษระบุว่า เพื่อนมานอน 1 คืน จำนวน 300 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4,120 บาท

ผู้โพสต์ระบุข้อความตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของการเรียกเก็บเงินดังกล่าว เนื่องจากเป็นการพาแฟนมานอนค้างเพียง 1 คืน เพื่อเตรียมพาไปส่งที่อุทยานราชภักดิ์ในเช้าวันถัดไป ทั้งยังได้แจ้งเจ้าของหอพักให้ทราบล่วงหน้าแล้ว ไม่ได้นำบุคคลอื่นมาอยู่อาศัยโดยไม่บอกกล่าว

เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ตั้งแต่เช่าหอพักมาไม่เคยพบการเรียกเก็บค่าบริการในกรณีนำบุคคลอื่นมาค้างคืนสั้น ๆ เช่นนี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากเป็นกรณีพ่อหรือแม่มาเยี่ยมและค้างคืน จะต้องถูกปรับเงินในลักษณะเดียวกันด้วยหรือไม่

ทั้งนี้ อัตราค่าไฟฟ้าหน่วยละ 8 บาท เข้าข่ายขัดต่อกฎหมายตาม ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจควบคุมสัญญา ห้ามผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเกินกว่าอัตราที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจริง และห้ามบวกกำไรส่วนต่าง หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

หอพักโหด เก็บค่าเพื่อนมานอน 1 คืน 300 แถมค่าไฟหน่วยละ 8 บาท ส่อขัดกฎหมาย สคบ.

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:23 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:23 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com
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