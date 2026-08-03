“แก้วตา” ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ ถูก “พรรคก้าวไกล” ขอให้เงียบ หลังโดนคุกคามทางเพศ
แก้วตา ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ ถูกพรรคส้ม ยุคสมัยก้าวไกล ขอให้เงียบ หลังโดนคุกคามทางเพศ อ้างพรรครับไม่ไหวแล้ว มีข่าวเสียเยอะ
จากกรณีที่ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เหตุใดดิฉันจึงต้องเป็นฝ่ายเข้าไปชี้แจงต่อพรรค ทั้งที่ในกรณีนี้ดิฉันคือผู้เสียหายจากการกระทำที่เข้าข่ายความรุนแรงทางเพศ สิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือพรรคต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายเข้ามาชี้แจงต่อดิฉันว่า เหตุใดจึงจัดการเรื่องนี้เช่นนั้น เหตุใดจึงไม่ปกป้องผู้เสียหาย และเหตุใดกระบวนการภายในจึงไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้
ในทุกองค์กรที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน การตั้งคำถามต่อผู้เสียหายไม่ควรเกิดขึ้นก่อนการตรวจสอบผู้ถูกร้องเรียนและความรับผิดชอบขององค์กร เพราะหน้าที่ขององค์กรคือการคุ้มครองผู้เสียหาย แสวงหาความจริง และสร้างกระบวนการที่เป็นธรรม มิใช่ผลักภาระให้ผู้เสียหายต้องเป็นผู้พิสูจน์ตนเองอยู่ฝ่ายเดียว ดูน้อยลง”
ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “พรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็น victim blamer ตามคาด สันดานอาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด” นั้น
ล่าสุดอดีต สส.แก้วตา ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ตนเคยบอกกับผู้บริหารพรรคไปตั้งแต่เกิดเรื่องแล้ว เล่ารายละเอียดแบบละเอียดยิบเลย ตั้งแต่ฉาก 1 ฉาก 2 ฉาก 3 แล้วเขาก็พูดว่า ตอนนี้ตนดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ ตอนนั้นก็เพิ่งจะได้ตำแหน่งใหม่ ๆ เพิ่งจะเลือกตั้งเสร็จ เขาบอกว่าตอนนั้นมันมีข่าวล่วงละเมิดทางเพศที่อดีต สส. พรรคก้าวไกลหลายคนถูกข้อกล่าวหา แล้วก็มีการโหวตขับ สส. ออกจากพรรค ในช่วงเวลาเดียวกัน
เขาบอกว่าตอนนี้พรรครับไม่ไหวแล้ว เพราะมันมีข่าวเสียเยอะมาก ตั้งแต่เรื่องคุณปูอัด คุณแจ้ ที่มีข่าวเรื่องล่วงละเมิด ข่มขืนนักท่องเที่ยวไต้หวัน จะแน่ใจหรือว่าจะให้ข่าวนี้ออกไป เพราะถ้าออกไปสู่สาธารณะ มันก็จะทำให้เราเสียด้วย ตอนนั้นเราก็ดำรงตำแหน่ง สส. ด้วย จะทำให้เสียกันทุกคน ไม่ไม่มีอะไรดีกับใครเลย ณ ตอนนั้น ซึ่งเราก็ยังอยู่ในองค์กร ก็เลยเลือกที่จะไม่เอาเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะ
เราเห็นความปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เรื่องของผู้ถูกกระทำท่านอื่น ๆ พอออกสู่สาธารณะ ก็มีการให้บทลงโทษกับผู้กระทำผิด ก็โดนขับออกจากพรรค บางท่านก็ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง แต่คนที่เรื่องไม่ออกสู่สาธารณะ ปรากฎว่าพรรคไม่ได้ดำเนินการที่จะลงโทษแต่อย่างใด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง
คุณต้องเห็นใจผู้ถูกกระทำด้วย แก้วเป็นเหยื่อ แล้วก็ดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ แล้วแก้วจะเอาหน้าไหนไปอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ แล้วเอาหน้าไหนไปบอกเขาว่าดิฉันก็โดนเหมือนกันแบบนี้ เราก็มีศักดิ์ศรี
หลังจากนั้นพรรคก็ส่งผู้กระทำผิดลง สส. ต่ออีกสมัยหนึ่งด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากทั้ง ๆ ที่ผู้บริหารพรรคทราบแล้วว่า มีการกระทำล่วงละเมิดแบบนี้เกิดขึ้น แต่ก็ยังตั้งใจที่จะปกป้องผู้กระทำผิด
“การที่คุณส่งผู้กระทำผิดดำรงตำแหน่ง สส. เป็นผู้แทนประชาชนต่อ ถือว่าเป็นการเอาเอกสิทธิ์ สส. ไปคุ้มครอง ไปคุ้มกะลาหัวผู้กระทำผิด ก็ทำให้มันแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดกับแก้ว คนที่เป็นผู้ถูกกระทำ ว่าพรรคเลือกที่จะเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง” น.ส.ธิษะณา กล่าว
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