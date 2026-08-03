ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ ถูก “พรรคก้าวไกล” ขอให้เงียบ หลังโดนคุกคามทางเพศ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:28 น.

แก้วตา ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ ถูกพรรคส้ม ยุคสมัยก้าวไกล ขอให้เงียบ หลังโดนคุกคามทางเพศ อ้างพรรครับไม่ไหวแล้ว มีข่าวเสียเยอะ

จากกรณีที่ น.ส.ธิษะณา ชุณหะวัณ หรือ แก้วตา อดีต สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “เหตุใดดิฉันจึงต้องเป็นฝ่ายเข้าไปชี้แจงต่อพรรค ทั้งที่ในกรณีนี้ดิฉันคือผู้เสียหายจากการกระทำที่เข้าข่ายความรุนแรงทางเพศ สิ่งที่ควรเกิดขึ้นคือพรรคต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายเข้ามาชี้แจงต่อดิฉันว่า เหตุใดจึงจัดการเรื่องนี้เช่นนั้น เหตุใดจึงไม่ปกป้องผู้เสียหาย และเหตุใดกระบวนการภายในจึงไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่ได้รับความเสียหายได้

ในทุกองค์กรที่ยึดมั่นในหลักสิทธิมนุษยชน การตั้งคำถามต่อผู้เสียหายไม่ควรเกิดขึ้นก่อนการตรวจสอบผู้ถูกร้องเรียนและความรับผิดชอบขององค์กร เพราะหน้าที่ขององค์กรคือการคุ้มครองผู้เสียหาย แสวงหาความจริง และสร้างกระบวนการที่เป็นธรรม มิใช่ผลักภาระให้ผู้เสียหายต้องเป็นผู้พิสูจน์ตนเองอยู่ฝ่ายเดียว ดูน้อยลง”

ก่อนจะโพสต์ต่อว่า “พรรคโจรข่มขืนเต็มไปด้วยแฟนคลับที่เป็น victim blamer ตามคาด สันดานอาชญากรเหมือนผู้แทนไม่มีผิด” นั้น

ล่าสุดอดีต สส.แก้วตา ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ตนเคยบอกกับผู้บริหารพรรคไปตั้งแต่เกิดเรื่องแล้ว เล่ารายละเอียดแบบละเอียดยิบเลย ตั้งแต่ฉาก 1 ฉาก 2 ฉาก 3 แล้วเขาก็พูดว่า ตอนนี้ตนดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ ตอนนั้นก็เพิ่งจะได้ตำแหน่งใหม่ ๆ เพิ่งจะเลือกตั้งเสร็จ เขาบอกว่าตอนนั้นมันมีข่าวล่วงละเมิดทางเพศที่อดีต สส. พรรคก้าวไกลหลายคนถูกข้อกล่าวหา แล้วก็มีการโหวตขับ สส. ออกจากพรรค ในช่วงเวลาเดียวกัน

เขาบอกว่าตอนนี้พรรครับไม่ไหวแล้ว เพราะมันมีข่าวเสียเยอะมาก ตั้งแต่เรื่องคุณปูอัด คุณแจ้ ที่มีข่าวเรื่องล่วงละเมิด ข่มขืนนักท่องเที่ยวไต้หวัน จะแน่ใจหรือว่าจะให้ข่าวนี้ออกไป เพราะถ้าออกไปสู่สาธารณะ มันก็จะทำให้เราเสียด้วย ตอนนั้นเราก็ดำรงตำแหน่ง สส. ด้วย จะทำให้เสียกันทุกคน ไม่ไม่มีอะไรดีกับใครเลย ณ ตอนนั้น ซึ่งเราก็ยังอยู่ในองค์กร ก็เลยเลือกที่จะไม่เอาเรื่องนี้ออกสู่สาธารณะ

เราเห็นความปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เรื่องของผู้ถูกกระทำท่านอื่น ๆ พอออกสู่สาธารณะ ก็มีการให้บทลงโทษกับผู้กระทำผิด ก็โดนขับออกจากพรรค บางท่านก็ถูกจำกัดสิทธิ์ไม่ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญทางการเมือง แต่คนที่เรื่องไม่ออกสู่สาธารณะ ปรากฎว่าพรรคไม่ได้ดำเนินการที่จะลงโทษแต่อย่างใด ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง

คุณต้องเห็นใจผู้ถูกกระทำด้วย แก้วเป็นเหยื่อ แล้วก็ดำรงตำแหน่ง สส. อยู่ แล้วแก้วจะเอาหน้าไหนไปอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศ หรือการล่วงละเมิดทางเพศ แล้วเอาหน้าไหนไปบอกเขาว่าดิฉันก็โดนเหมือนกันแบบนี้ เราก็มีศักดิ์ศรี

หลังจากนั้นพรรคก็ส่งผู้กระทำผิดลง สส. ต่ออีกสมัยหนึ่งด้วย ซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากทั้ง ๆ ที่ผู้บริหารพรรคทราบแล้วว่า มีการกระทำล่วงละเมิดแบบนี้เกิดขึ้น แต่ก็ยังตั้งใจที่จะปกป้องผู้กระทำผิด

“การที่คุณส่งผู้กระทำผิดดำรงตำแหน่ง สส. เป็นผู้แทนประชาชนต่อ ถือว่าเป็นการเอาเอกสิทธิ์ สส. ไปคุ้มครอง ไปคุ้มกะลาหัวผู้กระทำผิด ก็ทำให้มันแสดงออกอย่างเห็นได้ชัดกับแก้ว คนที่เป็นผู้ถูกกระทำ ว่าพรรคเลือกที่จะเข้าข้างอีกฝั่งหนึ่ง” น.ส.ธิษะณา กล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว &quot;ไอ้ป๋อง&quot; ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

21 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

บริษัทรับ สั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เสียชีวิตทั้งคู่

20 นาที ที่แล้ว
แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61 ข่าว

แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ “ไอ้ป๋อง” เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ

48 นาที ที่แล้ว
โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ล็อกกุญแจมือขืนใจ เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ ข่าว

โหดมาก! เหยื่อสาวเล่า ไอ้ป๋อง ลวงขืนใจตั้งแต่ 14 เปิดคลิปซ้อมคนให้ดู ขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เนวิน” เคลื่อนไหวแล้ว ดราม่าใส่กางเกงขาสั้น แต่งแบบนี้มา 10 ปีแล้ว ไม่มีใครท้วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

แขกรับเชิญโหนกระแสแฉ ป๋องพายาบ้าถุงใหญ่มาขาย อ้างมีตำรวจหนุนหลัง ขู่ห้ามแจ้งความ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน ข่าวอาชญากรรม

แฉ ป๋อง 5 ศพ ฉุดเหยื่ออายุ 14 ใส่กุญแจมือข่มขืน 4 เดือน นรกบนดิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย ข่าว

หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;หมอแทน&quot; สานฝัน &quot;นาซาตาลา&quot; เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน &quot;ฮลุน โซโล่&quot; ข่าว

“หมอแทน” สานฝัน “นาซาตาลา” เด็กหนุ่มอัฟกัน ขอส่งเรียนแพทย์แทน “ฮลุน โซโล่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พี่ชาย “ฮลุน โซโล่” ยืนยันยังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต คาดมีอัปเดตเพิ่มเติมในวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS - ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน ข่าวการเมือง

กทม. เปิดงบปี 70 วงเงิน 9.3 หมื่นล้าน แบกค่าเดินรถ BTS – ดอกเบี้ยสายสีเขียว 6 พันล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รัฐบาลเมียน ปล่อยภาพ “อองซาน ซูจี” พบผู้แทนสภากาชาดสากล สยบลือเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กวิธีซื้อ บัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท ข่าวกีฬา

วิธีซื้อบัตรวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เปิดขายแล้ว ราคา 100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“แก้วตา” ทิ้งบอมบ์ลูกใหญ่ ถูก “พรรคก้าวไกล” ขอให้เงียบ หลังโดนคุกคามทางเพศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หอพักโหด เก็บค่าเพื่อนมานอน 1 คืน 300 แถมค่าไฟหน่วยละ 8 บาท ส่อขัดกฎหมาย สคบ.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มหัวร้อน งานเข้า ทุบเบนซ์หรูรุ่นลิมิเต็ด ฉุนถูกบีบแตร ตำรวจ ออกหมายเรียกแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กต. เผยไทยเร่งประสานนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปรึกษาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเรื่องเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน การเงิน

รีไฟแนนซ์บ้าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กลิสต์ครบ อัปเดตล่าสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้ชทีมตบสาว &quot;เวียดนาม&quot; ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2 ข่าวกีฬา

โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน ข่าว

ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่กลางดึกพร้อมปืน ข่าว

หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ “ไอ้ป๋อง” แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่ถือปืนกลางดึก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ &quot;เขาชีจรรย์&quot; ข่าวอาชญากรรม

ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ “เขาชีจรรย์”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย “แอ๊น วัยย์ธยา” นักร้องเพลงใต้ก่อนเสียชีวิต เพิ่งโพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่”

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:26 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:28 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว &quot;ไอ้ป๋อง&quot; ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ผบ.ตร. รับเคสเหยื่อสาว “ไอ้ป๋อง” ลั่นเกิดอะไรขึ้น ตร.คนนั้นต้องรับผิดชอบ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569

บริษัทรับ สั่งให้พนักงาน 2 คนกลับเข้าไปเก็บเงิน ก่อนห้าง Aeon ถล่ม เสียชีวิตทั้งคู่

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

แฉยับกลางโหนกระแส เหยื่อ “ไอ้ป๋อง” เปิดโปงอำนาจมืด สั่งลบประวัติอาชญากรรมปี 61

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569

วัยรุ่นสาวอินเดียถูกฆ่าข่มขืน ใบหน้าถูกทุบจนเละ เจอแท่งสอดในอวัยวะเพศ

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
Back to top button