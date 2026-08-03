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หนุ่มหัวร้อน งานเข้า ทุบเบนซ์หรูรุ่นลิมิเต็ด ฉุนถูกบีบแตร ตำรวจ ออกหมายเรียกแล้ว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:06 น.

กรณีคลิปวิดีโอถูกแพร่กระจายบนโลกออนไลน์ แสดงภาพชายคนหนึ่งเกิดอาการฉุนขาดเดินเข้าไปทุบกระจกรถยนต์หรูอย่างแรง บริเวณกลางถนน หลังไม่พอใจที่ถูกบีบแตรใส่

ต่อมา น้องหมิว พร้อมแฟนหนุ่ม ผู้เสียหายและเจ้าของรถยนต์คันดังกล่าว เดินทางเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน สภ.พุทธมณฑล พร้อมลงพื้นที่ชี้จุดเกิดเหตุเรียบร้อย เจ้าของรถเปิดเผยว่า รถยนต์ที่ถูกทำลายทรัพย์สินคือรุ่น Mercedes-AMG C43 4MATIC Coupe Special Edition ซึ่งเป็นรุ่นลิมิเต็ด และสีนี้มีในประเทศไทยเพียง 18 คันเท่านั้น

ผู้เชี่ยวชาญและชาวเน็ตประเมินว่า ค่าอะไหล่แท้พร้อมค่าทำสีจากศูนย์บริการน่าจะสูงถึงหลักแสนบาท เนื่องจากเป็นรถยนต์รุ่นพิเศษหายาก

ด้านความคืบหน้าทางคดี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พุทธมณฑล ดำเนินการออกหมายเรียกชายผู้ก่อเหตุที่ปรากฏในคลิปมารับทราบข้อกล่าวหา รวมทั้งเร่งติดตามตัวผู้เกี่ยวข้องรายอื่นเพิ่มเติม หากผู้ก่อเหตุยังเพิกเฉย ไม่เดินทางมาพบตามกำหนด ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:06 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:06 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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