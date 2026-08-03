ข่าวการเมือง

กต. เผยไทยเร่งประสานนำร่าง “ฮลุน โซโล่” กลับไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิต

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:00 น.

กระทรวงต่างประเทศ เร่งประสานนำร่าง ฮลุน โซโล่ กลับไทย ยังไม่ทราบสาเหตุเสียชีวิต ยังรอผลสอบการพิสูจน์กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์

น.ส.ใจไทย อุปการนิติเกษตร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีการนำร่างของ นายบวรทัต เป็งสุข หรือ “ฮลุน โซโล่” ยูทูบเบอร์ กลับประเทศไทย ว่า ขณะนี้ทางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอังการา ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่จอร์เจียเพื่อประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิด จนกว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้น โดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (31 ก.ค. 2569) ทางครอบครัวได้เดินทางไปทำหนังสือมอบอำนาจเพื่อให้สถานทูตฯ เป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการกระทำเอกสารต่างๆ และส่งไปให้กับทางสถานทูตฯไทย ณ กรุงอังการา เพื่อให้สถานทูตฯ ไปดำเนินการต่อ

การนำส่งร่างกลับประเทศ เป็นเรื่องกระบวนการเอกสารมอบอำนาจ หากเสร็จเรียบร้อยและก็จะดำเนินการเรื่องเอกสารยืนยันการเสียชีวิต จากทางการจอร์เจีย และในส่วนของไทยก็จะดำเนินการออกใบมรณบัตร เพื่อนำร่างของฮลุนกลับมายังประเทศไทย ทั้งนี้ที่ผ่านมาทางสถานทูตฯ ก็ได้มีการประสานกับครอบครัวและบริษัทประกันภัย อย่างใกล้ชิด และทางการจอร์เจีย และเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้โทรศัพท์พูดคุยกับครอบครัวของฮลุน โดยได้แสดงความเสียใจและย้ำว่าทางกระทรวงการต่างประเทศก็พร้อมที่จะช่วยเหลือและดำเนินการอย่างเต็มที่

ส่วนการชันสูตร ถึงสาเหตุของการเสียชีวิตนั้น น.ส.ใจไทย กล่าวว่า ขณะนี้กำลังรอผลการพิสูจน์กระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ จากทางการจอร์เจีย ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลา ซึ่งก็ได้มีการเก็บชิ้นส่วน และทำการทดสอบ เพื่อตรวจพิสูจน์ไว้แล้ว และเพื่อให้ทำการดำเนินการนำร่าง ฮลุน กลับมาได้ โดยไม่ต้องผลชันสูตรเสร็จสิ้น แต่ก็เป็นประเด็นที่กระทรวงการต่างประเทศ และสถานทูตฯ จะติดตามประเด็นนี้ต่อไป

 

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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