การเงิน

รีไฟแนนซ์บ้าน ใช้เอกสารอะไรบ้าง เช็กลิสต์ครบ อัปเดตล่าสุด

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 12:35 น.
ปรึกษาเจ้าหน้าที่สินเชื่อเรื่องเอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน

การผ่อนบ้านคือพันธะสัญญาระยะยาวที่กินเวลาหลายสิบปี และเมื่อครบกำหนด 3 ปีแรก สิ่งที่ผู้กู้สินเชื่อบ้านมักต้องเผชิญคือ “อัตราดอกเบี้ย” ที่ปรับสูงขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่างวดและความสามารถในการผ่อนชำระ การ “รีไฟแนนซ์บ้าน” จึงเป็นกลยุทธ์ทางการเงินที่สำคัญ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและปรับโครงสร้างหนี้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักที่ทำให้หลายคนพลาดโอกาสหรือได้รับการอนุมัติล่าช้า คือความไม่พร้อมด้านเอกสาร บทความนี้จึงได้รวบรวมเช็กลิสต์เอกสารรีไฟแนนซ์บ้านฉบับอัปเดตล่าสุด เพื่อให้การยื่นเรื่องกับธนาคารเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วที่สุด

ทำไมต้องรีไฟแนนซ์บ้าน ทบทวนข้อดีก่อนเตรียมเอกสาร

ก่อนจะไปถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสาร อยากให้ลองทบทวนวัตถุประสงค์หลักของการรีไฟแนนซ์ เพื่อให้มั่นใจว่าคุ้มค่ากับเวลาและค่าธรรมเนียมที่อาจเกิดขึ้น ข้อดีหลักของการรีไฟแนนซ์คือการได้รับ “อัตราดอกเบี้ยที่ถูกลง” ซึ่งช่วยประหยัดเงินค่าดอกเบี้ยได้หลักแสนบาทตลอดอายุสัญญา นอกจากนี้ยังช่วย “ลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือน” ให้เบาลง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน หรือแม้แต่การขอวงเงินกู้เพิ่ม (Top-up) เพื่อนำไปใช้จ่ายจำเป็นหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยได้ การเตรียมตัวที่ดีจึงเริ่มต้นจากการเข้าใจเป้าหมายทางการเงินของตนเองอย่างชัดเจน

เจ้าหน้าที่ธนาคารคำนวณดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์บ้านพร้อมสัญญาเงินกู้

เช็กลิสต์เอกสารรีไฟแนนซ์บ้าน ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

การเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตั้งแต่ครั้งแรก คือกุญแจสำคัญที่ช่วยลดระยะเวลาพิจารณาสินเชื่อของธนาคาร โดยปกติแล้วธนาคารต้องการตรวจสอบ 3 ส่วนหลัก คือ ตัวตนผู้กู้ ความสามารถในการชำระหนี้ และหลักประกัน เพื่อประเมินความเสี่ยงตามหลักเกณฑ์สินเชื่อ โดยสามารถแบ่งหมวดหมู่เอกสารที่ต้องเตรียมได้ดังนี้

1. เอกสารข้อมูลส่วนบุคคล

เป็นด่านแรกที่ยืนยันตัวตนและสถานะทางกฎหมายของผู้กู้ (และผู้กู้ร่วม ถ้ามี) เอกสารเหล่านี้ต้องชัดเจน ไม่หมดอายุ และข้อมูลตรงกันทุกฉบับ

  • สำเนาบัตรประชาชน : หรือบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุ (ถ่ายสำเนาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน : ต้องถ่ายสำเนาทุกหน้าที่มีรายการและชื่อผู้อยู่อาศัย
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล : (ถ้ามี) จำเป็นมากหากชื่อในโฉนดที่ดินกับบัตรประชาชนปัจจุบันไม่ตรงกัน
  • เอกสารแสดงสถานภาพสมรส : สำเนาทะเบียนสมรส, สำเนาทะเบียนหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต)

2. เอกสารแสดงรายได้

ส่วนนี้สำคัญที่สุดในการพิจารณาอนุมัติวงเงิน ธนาคารจะใช้ประเมินความสม่ำเสมอของรายได้และความสามารถในการผ่อนชำระหนี้ (Debt Service Ratio) ซึ่งเอกสารจะแตกต่างกันตามอาชีพ

สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ

  • สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน (ฉบับจริงหรือสำเนา) ย้อนหลังไม่เกิน 2-3 เดือน
  • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement) ที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3-6 เดือน
  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) ปีล่าสุด (เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือของที่มาเงินได้)

สำหรับเจ้าของกิจการ / ธุรกิจส่วนตัว

  • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท / ห้างหุ้นส่วน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
  • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน
  • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement) ของกิจการและส่วนตัว ย้อนหลัง 6-12 เดือน
  • หลักฐานการเสียภาษี เช่น ภ.พ.30 ย้อนหลัง 6 เดือน หรือ ภ.ง.ด.90/91 พร้อมใบเสร็จรับเงิน

สำหรับอาชีพอิสระ (Freelance)

  • หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) สำหรับปีล่าสุด หรือย้อนหลัง 6 เดือน
  • รายการเดินบัญชีเงินฝาก (Statement) ย้อนหลัง 6-12 เดือน
  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (สำหรับบางอาชีพ เช่น แพทย์ วิศวกร สถาปนิก)

3. เอกสารด้านหลักประกัน

คือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตัวบ้านหรือคอนโดมิเนียมที่กำลังผ่อนอยู่ เพื่อให้ธนาคารแห่งใหม่ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและตรวจสอบภาระหนี้คงเหลือ

  • สำเนาโฉนดที่ดิน / หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) : ถ่ายสำเนาทุกหน้าตั้งแต่หน้าแรกถึงหน้าหลังสุด ให้เห็นรายการจดจำนองครบถ้วน
  • สำเนาสัญญาเงินกู้ และสัญญาจำนอง : จากธนาคารเดิม เพื่อดูเงื่อนไขและดอกเบี้ยเดิม
  • ใบเสร็จการผ่อนชำระงวดล่าสุด : หรือย้อนหลัง 3 เดือน เพื่อยืนยันยอดหนี้คงเหลือปัจจุบัน

เคล็ดลับเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านให้ผ่านฉลุย

นอกเหนือจากการเตรียมเอกสารตามรายการข้างต้น การจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับการวิเคราะห์เครดิตจะช่วยเพิ่มโอกาสในการอนุมัติให้สูงขึ้น ในส่วนนี้ทาง สินเชื่อ ทีทีบี (ttb) ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อชั้นนำที่คนไทยไว้วางใจและมีความเชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างหนี้บ้าน ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมความพร้อม หรือ “Pre-Screening” ตัวเองก่อนยื่นกู้จริง เพื่อให้การรีไฟแนนซ์ผ่านฉลุย ดังนี้

  • ตรวจเช็กเครดิตบูโร (NCB) ล่วงหน้า ก่อนยื่นเอกสาร ควรขอตรวจสอบข้อมูลเครดิตของตนเอง เพื่อให้แน่ใจว่าสถานะบัญชีปกติ ไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือยอดหนี้ที่ไม่ถูกต้องตกค้างอยู่ หากมีประวัติล่าช้า ควรรีบแก้ไขให้เป็น “สถานะปกติ” อย่างน้อย 3-6 เดือนก่อนยื่นกู้
  • เดินบัญชีให้สวยงามและต่อเนื่อง สำหรับผู้ประกอบการหรือฟรีแลนซ์ การมีเงินหมุนเวียนสม่ำเสมอและไม่ถอนออกจนหมดบัญชีทันทีที่เงินเข้า จะช่วยสร้างคะแนนความน่าเชื่อถือ (Credit Score) ได้ดีมาก
  • ลดภาระหนี้ระยะสั้น หากมีหนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลที่ยอดไม่สูงมาก แนะนำให้ปิดบัญชีหรือลดวงเงินหนี้เหล่านั้นลงก่อนยื่นกู้ เพื่อให้อัตราส่วนภาระหนี้ต่อรายได้ (DSR) อยู่ในเกณฑ์ที่ธนาคารรับได้ ซึ่งจะช่วยให้ได้วงเงินรีไฟแนนซ์ที่สูงขึ้น
  • เตรียมเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ การแยกซองเอกสารหรือไฟล์สแกนให้ชัดเจน (เช่น แยกซองรายได้ แยกซองหลักประกัน) ช่วยให้เจ้าหน้าที่สินเชื่อทำงานได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ลดโอกาสที่เอกสารจะสูญหายหรือตกหล่น
  • ตรวจสอบเงื่อนไขธนาคารเดิม เช็กสัญญาเงินกู้ฉบับปัจจุบันว่า ครบกำหนดระยะเวลาที่ห้ามไถ่ถอน (Lock-in period) แล้วหรือยัง ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3 ปี หากรีไฟแนนซ์ก่อนกำหนดอาจโดนค่าปรับที่ทำให้ไม่คุ้มค่ากับการย้ายธนาคาร

ผู้กู้เตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านผ่านช่องทางออนไลน์

สรุปบทความ

การเตรียมเอกสารรีไฟแนนซ์บ้านอาจดูเหมือนมีรายละเอียดเยอะ แต่หากจัดเตรียมตามเช็กลิสต์นี้อย่างเป็นระบบ จะช่วยลดความยุ่งยากและประหยัดเวลาไปได้มาก การรีไฟแนนซ์ไม่ใช่เพียงแค่การย้ายหนี้ แต่คือการวางแผนการเงินระยะยาวที่จะช่วยให้เป็นเจ้าของบ้านได้เร็วขึ้นและประหยัดดอกเบี้ยได้มาก หากเตรียมเอกสารพร้อม เครดิตดี การอนุมัติสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ก็ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด เริ่มต้นรวบรวมเอกสารตั้งแต่วันนี้ เพื่ออิสระทางการเงินในอนาคต

สำหรับใครที่กำลังวางแผนรีไฟแนนซ์บ้าน และไม่อยากปวดหัวกับการที่ต้องยุ่งยากเตรียมเอกสารต่าง ๆ ทุก 3 ปี วันนี้ ทีทีบี มีโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อตัดจบปัญหาที่คนผ่อนบ้านต้องเจอ กับการที่ต้องทำเรื่องรีไฟแนนซ์ทุก 3 ปี ตั้งแต่การหาข้อมูล เตรียมเอกสาร ทำสัญญา และทำเรื่องจดจำนองที่กรมที่ดิน ให้เป็นการรีไฟแนนซ์ครั้งสุดท้ายกับทีทีบี ด้วยดอกเบี้ยพิเศษกับโปรแกรม “สินเชื่อคนผ่อนดี” เรตเดียวตลอดสัญญา ผ่อนดี ดอกเบี้ยปี 4 ไม่ปรับขึ้น หมดกังวลกับดอกเบี้ยที่กระโดดขึ้นในปีที่ 4 ไม่ต้องทำเรื่องรีไฟแนนซ์ให้ปวดหัวอีกต่อไป

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีทางเลือกดอกเบี้ยเพิ่มเติมสำหรับนักผ่อนที่สะดวกในการรีไฟแนนซ์ทุก 3 ปี ด้วยดอกเบี้ยสำหรับสายโปะ ที่ต้องการดอกเบี้ยต่ำ ๆ ปีแรก ด้วยดอกเบี้ยปีแรก 1.50% ต่อปี (MRR-5.605%) หรือสำหรับคนที่ต้องการดอกเบี้ยเรตเดิมตลอดสามปีแรก เพื่อจัดการยอดผ่อนได้แน่นอน ด้วยดอกเบี้ยสามปีแรก 2.89% ต่อปี (MRR-4.215%)

  • กู้ได้วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินธนาคาร
  • สามารถขอวงเงินกู้เพิ่มสำหรับ รวบหนี้ ต่อเติม ตกแต่ง ซ่อมแซมบ้าน หรือใช้จ่ายอเนกประสงค์ได้
  • ฟรี! ค่าประเมินหลักทรัพย์ – ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย และทางเลือกฟรีค่าจดจำนอง*

*ธนาคารจะออกค่าธรรมเนียมจดจำนองให้ 1% ของวงเงินอนุมัติสินเชื่อรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท โดยลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมจดจำนองก่อน แล้วธนาคารจะโอนค่าธรรมเนียมจดจำนองดังกล่าวเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าภายในวันที่จดจำนองสำเร็จ

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมและเงื่อนไขการสมัคร สามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ทีทีบี หรือสมัครได้ที่ ทีทีบี ทุกสาขา และแอป ทีทีบี ทัช

กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว : สินเชื่อรีไฟแนนซ์ อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา 3% – 6% ต่อปี

  • สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR-3.865% ถึง MRR-0.130% ต่อปี
  • สินเชื่อบ้านแลกเงินท็อปอัป 5% – 8% ต่อปี
  • สมมติฐานการคำนวณมาจากอัตราดอกเบี้ย MRR-1.605% ถึง MRR+1.200% ต่อปี
  • โดยอัตราดอกเบี้ย MRR ณ วันที่ 2 มี.ค. 69 = 7.105% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยลอยตัวสามารถเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
  • รายละเอียดการคำนวณเพิ่มเติมดูได้ที่เว็บไซต์ www.ttbbank.com

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Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 12:35 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 12:35 น.
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