เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด
ทีมชาติไทยกลับมาเล่นในบ้านที่สนามสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ระหว่าง 7-9 สิงหาคมนี้ เช็กโปรแกรมครบทุกคู่ ช่องถ่ายทอดสด และราคาบัตรเข้าชม
หลังทัพนักตบลูกยางสาวไทยคว้าแชมป์สนามแรกที่กรุงฮานอยมาครองได้สำเร็จ ด้วยการชนะรวดทั้ง 3 นัด รวมถึงปิดท้ายด้วยชัยชนะเหนือเจ้าภาพเวียดนาม 3 เซตรวด 25-18, 25-17 และ 25-14 คราวนี้ถึงคิวทีมชาติไทยรับหน้าที่เจ้าภาพเองในศึกวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI 6th SEA V Cup 2026 สนาม 2 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 4 ทีมร่วมชิงชัยเช่นเดิม ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แข่งขันแบบพบกันหมด ทีมละ 3 นัด
โปรแกรมการแข่งขันทั้งหมดมีดังนี้ วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม เวลา 13.00 น. อินโดนีเซียพบเวียดนาม ตามด้วยเวลา 16.30 น. ฟิลิปปินส์พบไทย วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม เวลา 13.00 น. เวียดนามพบฟิลิปปินส์ และเวลา 16.30 น. ไทยพบอินโดนีเซีย ปิดท้ายวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซีย และเวลา 16.30 น. ไทยพบเวียดนาม ซึ่งเป็นคู่ปิดท้ายรายการที่น่าจับตา เพราะเวียดนามคือคู่ปรับที่ไทยเพิ่งเอาชนะมาในนัดชี้ขาดสนามแรก
สำหรับแฟนวอลเลย์บอลที่ต้องการรับชมทางบ้าน การแข่งขันทุกนัดถ่ายทอดสดทางช่องวัน 31 และสามารถรับชมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน oneD ได้เช่นกัน
ส่วนผู้ที่ต้องการเข้าชมในสนาม บัตรราคาใบละ 100 บาท แบ่งจำหน่ายสองช่องทาง โดยรอบออนไลน์เปิดขายวันที่ 3 สิงหาคม 2569 เวลา 10.00 น. ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน The Concert จำนวนวันละ 700 ใบ รวม 2,100 ใบ ผู้ซื้อหนึ่งคนมีสิทธิ์ซื้อได้สองวัน วันละหนึ่งใบ ส่วนรอบจำหน่ายหน้างานเปิดขายวันที่ 6 สิงหาคม 2569 เวลา 09.00 น. ที่หอประชุม 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนวันละ 1,700 ใบ รวม 5,100 ใบ จำกัดคนละไม่เกินสองใบต่อวัน และต้องแสดงบัตรประชาชนในการซื้อ ทั้งนี้สถานะบัตรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ผู้สนใจควรตรวจสอบจำนวนบัตรคงเหลือผ่านระบบ The Concert อีกครั้งก่อนเดินทางไปซื้อ
ด้านรายชื่อนักกีฬาชุดสนาม 2 ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าจะเป็นชุดเดียวกับสนามแรกทั้งหมดหรือไม่ เนื่องจากทีมสามารถปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นระหว่างสองสนามได้ตามความเหมาะสม แฟนวอลเลย์บอลจึงควรติดตามประกาศรายชื่ออย่างเป็นทางการจากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีกครั้งใกล้วันแข่งขัน
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