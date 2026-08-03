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โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 12:01 น.
โค้ชทีมตบสาว "เวียดนาม" ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

“เหงียน ตวน เกียต” โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2 จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย

ภายหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซีวีคัพ 2026 (SEA V CUP 2026) สนามแรกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2569 ผลปรากฏว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะเวียดนามและคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จ

ในนัดชิงชนะเลิศ ทีมชาติไทยระเบิดฟอร์มเอาชนะทีมเจ้าภาพเวียดนามไปได้ 3-0 เซต ด้วยสกอร์ 25-18, 25-17 และ 25-14 หลังก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยสามารถเอาชนะ 2 นัดที่ผ่านมา ทั้งทีมฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียมาแล้ว

อย่างไรก็ตาม สื่อของประเทศเวียดนามรายงานว่า หลังสมาคมวอลเลย์บอลเวียดนามประกาศรายชื่อนักกีฬาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสนามที่ 2 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย พบว่า “เหงียน ตวน เกียต” (Nguyễn Tuấn Kiệt) หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม ได้ถอนตัวจากการคุมทีมในสนามนี้ พร้อมส่ง “เหงียน ถิ หง็อก ฮัว” (Nguyễn Thị Ngọc Hoa) เข้ามาทำหน้าที่โค้ชแทน

โค้ชเหงียน ถิ หง็อก ฮัว
ภาพจาก: SGGP

สำหรับสาเหตุของการถอนตัว มีรายงานระบุว่าโค้ชเหงียน ตวน เกียต ต้องไปดูแลนักกีฬาอีกกลุ่มหนึ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 20 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนี้

ด้าน “เหงียน ถิ หง็อก ฮัว” ที่เข้ามารับหน้าที่แทนนั้น เพิ่งทำหน้าที่เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนาม รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (U18) และยังทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของโค้ชเหงียน ตวน เกียต ในระหว่างการเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมชาติชุดใหญ่มาโดยตลอด

สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง ซี วี คัพ 2026 สนามที่ 2 จะจัดการแข่งขัน ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2569 และสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางช่อง ONE31 และแอปพลิเคชัน oneD

ที่มา: vietnamnet

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 12:01 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 12:01 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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