ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย
เรือเฟอร์รีอินโดนีเซียที่มีผู้โดยสารอย่างน้อย 250 ชีวิตไฟไหม้กลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย ยังไม่ทราบสาเหตุไฟไหม้
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า ทางการอินโดนีเซียยืนยันว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิต 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย ภายหลังเรือเฟอร์รีที่มีผู้โดยสารอย่างน้อย 250 คนไฟไหม้กลางทะเล
โดยกัปตันรายงานว่าเกิดเพลิงไหม้ ใกล้เกาะมาดูรา ขณะที่เรือกำลังเดินทางไปยังเมืองมากัซซาร์ ในจังหวัดซูลาเวซีใต้ เมื่อช่วงเวลาประมาณ 6.00-7.00 น. ของวันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งจากคลิปที่สื่อท้องถิ่นเผยแพร่ยังแสดงให้เห็นถึงนักท่องเที่ยวที่ลอยคอกลางทะเลเพื่อรอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ซึ่งทางสำนักข่าวท้องถิ่นระบุว่าเรือลำดังกล่าวถูกเผาทำลายเกือบทั้งลำ แต่ไม่ได้ระบุว่าไฟไหม้เกิดจากอะไร และต้องทำการสอบสวนเพิ่มเติมต่อไป ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งตามหาผู้สูญหายอีก 41 ราย
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