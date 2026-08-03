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ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 11:38 น.
ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

เพลงชาติในสวนสาธารณะกับนักวิ่ง ควรหยุดวิ่งไหม เมื่อเพลงชาติดัง

ทุกเย็นเวลา 18.00 น. สวนสาธารณะทั่วประเทศจะเปิดเพลงชาติ คนที่อยู่ในสวนส่วนใหญ่หยุดยืนตรง แต่ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ มีคนมาวิ่งช่วงเย็นมากขึ้น เริ่มมีการถกเถียงกันในวงการวิ่งว่าควรจัดการกับจังหวะนี้อย่างไร

ข้อกังวลจากฝั่งที่มองเรื่องความปลอดภัย การหยุดกะทันหันระหว่างวิ่งเร็วอาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ โดยเฉพาะเมื่อร่างกายกำลังอยู่ในภาวะออกแรงหนัก และในสวนที่มีคนหนาแน่น การที่คนข้างหน้าหยุดพร้อมกันอาจทำให้คนที่ตามมาชนกันได้ ยังรวมถึงหัวใจที่กำลังสูบฉีดเต้นเร็ว เกิดหยุดกะทันหัน อาจทำให้หัวใจหยุดเต้นได้

ด้านเพจวิ่งแถวบ้าน เผยแพร่โพสต์แสดงความเห็นต่อประเด็นนี้ ชี้ว่าสวนสาธารณะเปิดเพลงชาติมานานก่อนที่การวิ่งจะได้รับความนิยม จึงเป็นธรรมเนียมของสถานที่ที่มีมาก่อน

เจ้าของโพสต์ให้เหตุผลว่านักวิ่งรู้อยู่แล้วว่าเพลงชาติเปิดเวลาไหน หากวันนั้นมีโปรแกรมซ้อมหนัก ก็วางแผน ผ่อนเพซ หรือเลี่ยงช่วงเวลานั้นได้ ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว พร้อมย้ำว่าสวนสาธารณะเป็นพื้นที่ของทุกคนและทุกกิจกรรม ไม่ได้มีไว้สำหรับนักวิ่งกลุ่มเดียว

ข้อสรุปของโพสต์คือ ก่อนจะเรียกร้องให้สถานที่เปลี่ยนธรรมเนียมที่มีมานาน ควรถามก่อนว่าเราปรับตัวเข้ากับกติกาของสถานที่นั้นดีพอหรือยัง

โพสต์เดียวกันยังพูดถึงอีกด้านที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึง คือการที่คนหยุดยืนก็เป็นสิทธิ์ของเขา คนที่วิ่งต่อโดยไม่ได้รบกวนใครก็เป็นสิทธิ์ของเขาเช่นกัน

บางคนอาจใส่หูฟังจนไม่ได้ยิน บางคนวิ่งเพลินจนลืมดูเวลา และไม่ควรถูกต่อว่าหรือถ่ายคลิปไปประจาน

ประเด็นนี้เคยเกิดขึ้นจริง เมื่อเดือนตุลาคม 2563 มีกรณีหญิงวัยกลางคนตบนักเรียนหญิงวัย 15 ปี ที่สถานีรถไฟอยุธยา เพราะไม่พอใจที่ไม่ยืนเคารพเพลงชาติเวลา 18.00 น. ต่อมาผู้ปกครองเข้าแจ้งความ และชี้แจงว่าเด็กมีอาการเจ็บป่วยจากการมีประจำเดือน

ที่มาของธรรมเนียม กำหนดให้ยืนเคารพเพลงชาติเวลา 08.00 น. และ 18.00 น. อย่างเป็นทางการ เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2485 ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ภายใต้นโยบายรัฐนิยม เพื่อสร้างความรู้สึกภูมิใจในความเป็นชาติ

คำถามที่ยังไม่มีคำตอบร่วม

เรื่องนี้ไม่มีข้อสรุปเดียวที่ทุกฝ่ายยอมรับ คำถามที่ค้างอยู่มีอย่างน้อยสามข้อ

พื้นที่สาธารณะควรปรับตามการใช้งานที่เปลี่ยนไป หรือผู้ใช้ควรปรับตามธรรมเนียมของพื้นที่

ถ้าธรรมเนียมยังควรอยู่ ควรอยู่ด้วยความสมัครใจหรือด้วยการกำกับ

และคนที่ไม่ได้หยุดด้วยเหตุผลส่วนตัว ควรถูกปฏิบัติอย่างไร

คุณคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ร่วมแสดงความเห็นได้ในคอมเมนต์

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 11:38 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 11:38 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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