ข่าวอาชญากรรม

ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ “เขาชีจรรย์”

Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 11:22 น.
ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ "เขาชีจรรย์"

ประวัติ “ไอ้ป๋อง” ฆาตกรต่อเนื่องคดีฆ่า 3 พ่อแม่ลูกฝังดิน ครอบครัวอดีตภรรยาแฉ 14 ปีก่อนเกือบถูกปาดคอฝังทั้งเป็นที่เขาชีจรรย์ ซ้ำซัดทอดคนตายเรื่องที่มาอาวุธปืน ครอบครัวเหยื่อเรียกร้องโทษประหาร

จากกรณีข่าวสะเทือนขวัญที่ “นายป๋อง” หรืออดีตเคยมีฉายาว่า “แมงป่อง” ก่อเหตุฆาตกรรมต่อเนื่อง ทั้งคดีฆ่า 3 พ่อแม่ลูกฝังดิน และคดีฆ่าพี่น้องชาวรัสเซีย ล่าสุดพฤติกรรมสุดอำมหิตของนายป๋องในอดีตได้ถูกเปิดเผยขึ้นอีกครั้ง โดยครอบครัวของอดีตภรรยาที่เคยตกเป็นเหยื่อความโหดร้ายเมื่อ 14 ปีก่อน

ฝันร้ายเมื่อ 14 ปีก่อน เกือบตกเป็นศพถูกฝังทั้งเป็น

นายโอ๊ต ลูกชายคนโตของ “นางต่าย” (อดีตภรรยาของนายป๋อง) เล่าเหตุการณ์เมื่อประมาณปี 2555 ว่า ในตอนนั้นนายป๋องเป็นผู้มีอิทธิพลและพัวพันกับการขายยาเสพติด นายโอ๊ตเคยถูกนายป๋องใช้ปืนจ่อหัวข่มขู่เมื่อตอนไปหาแม่ที่บ้าน จนแม่ต้องร้องห้าม

ต่อมา นางต่ายและนายป๋องมีปากเสียงทะเลาะกัน โดยนางต่ายขู่ว่าจะไปแจ้งตำรวจ ทำให้นายป๋องลงมืออุ้มตัวนางต่ายไปที่ป่าบริเวณ “เขาชีจรรย์” พร้อมขู่ว่าที่นี่เขาฝังมาหลายศพแล้ว จากนั้นนายป๋องได้จับนางต่ายลงหลุมและใช้มีดปาดคอ แต่โชคดีที่แผลไม่ลึกจนขาด

ระหว่างนั้น แก๊งของนายป๋องได้ทักท้วงให้ย้ายจุดฝังร่างเพราะใกล้สว่างและใกล้บ้านคน จังหวะที่ย้ายขึ้นรถ นางต่ายได้สติจึงทำรถมอเตอร์ไซค์คว่ำ ประกอบกับมีชาวบ้านออกมาดู ทำให้นายป๋องตกใจวิ่งหนีไป นางต่ายจึงขี่รถหนีเอาชีวิตรอดมาได้

ที่น่าสลดใจคือ ในเวลานั้นนางต่ายกำลังตั้งครรภ์แฝด 3 ได้ประมาณ 2 เดือน โดยที่นายป๋องไม่ทราบเรื่อง นางต่ายไม่กล้าแจ้งความเพราะหวาดกลัวจะถูกฆ่า ต่อมานายป๋องถูกจับติดคุก 14 ปี ในคดีพรากผู้เยาว์และคดีอาวุธปืน ส่วนนางต่ายได้คลอดลูกแฝด 3 (เสียชีวิต 1 คน และอีก 2 คนยกให้คนอื่นเลี้ยง) ก่อนที่เวลาต่อมานางต่ายจะเสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัว

เมื่อนายป๋องพ้นโทษออกมา ก็ได้กลับมาก่อเหตุซ้ำ โดยใช้วิธีการข่มขู่ผู้ร่วมขบวนการ ทั้งนายธง, นายบอล และนายฟลุ๊ค ด้วยปืนกระบอกเดียวกัน หากใครไม่ทำตามจะถูกยิงตาย นอกจากนี้ พื้นที่ “เขาชีจรรย์” ซึ่งเป็นสถานที่ที่นายป๋องเติบโตมาตั้งแต่เด็ก มักจะเป็นสถานที่ที่นายป๋องใช้ข่มขู่เหยื่อเสมอว่าจะเอาไปฆ่าฝังดินที่นั่น

หลังถูกจับกุม นายป๋องได้ซัดทอดว่า ปืนที่ตนใช้ก่อเหตุนั้น ซื้อมาจากวัยรุ่นชื่อ “จัด” ในพื้นที่ห้วยใหญ่ ในราคา 45,000 บาท แต่เมื่อทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบกลับพบว่า นายจัดได้เสียชีวิตไปแล้วถึง 2 ปี

“ป้าตุ๋ย” วัย 70 ปี ซึ่งเป็นป้าของนายจัด ยืนยันว่าหลานชายเป็นคนดี ไม่เคยมีพฤติกรรมอันธพาล ไม่เคยมีปืนไว้ในครอบครอง และไม่เคยรู้จักหรือสนิทสนมกับนายป๋องเลย ป้าตุ๋ยเชื่อว่านายป๋องฉวยโอกาสโยนความผิดให้กับหลานชายของตน เพราะคนตายไม่สามารถลุกขึ้นมาพูดหรือชี้แจงอะไรได้แล้ว

เมื่อเหตุการณ์ทั้งหมดแดงขึ้น ครอบครัวของนางต่าย ทั้งนายโอ๊ตและยายทองดี (วัย 83 ปี) ต่างรู้สึกหวาดกลัวความไม่ปลอดภัย หากวันหนึ่งนายป๋องได้กลับออกมาอีก โดยเฉพาะนายโอ๊ตที่จำได้แม่นยำว่า ปืนที่นายป๋องใช้ก่อเหตุในปัจจุบัน คือปืนกระบอกเดียวกับที่เคยใช้จ่อหัวเขาเมื่อ 14 ปีก่อน ทางครอบครัวจึงเรียกร้องให้กระบวนการยุติธรรมลงโทษขั้นเด็ดขาดด้วยการ “ประหารชีวิต” เพื่อให้วิญญาณของผู้เสียชีวิตได้รับความเป็นธรรม และป้องกันไม่ให้คนร้ายกลับมาก่อเหตุสลดขึ้นอีก

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Photo of Phruek Vajara Phruek Vajaraเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 11:22 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 11:22 น.
Photo of Phruek Vajara

Phruek Vajara

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