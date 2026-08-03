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หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 14:00 น.
หนุ่มหัวร้อน โพสต์แจง ยอมรับผิดถุยน้ำลาย-ทุบกระจกเบนซ์หรู พร้อมรับโทษกฎหมาย

ผู้ก่อเหตุ ทุบรถเบนซ์หรู อ้างโดนขับจี้ตูด-ท้าทายก่อน ขอโทษสถาบันหลังแอบอ้างชื่อ ยันทำเกินกว่าเหตุจริงพร้อมดำเนินคดีตามขั้นตอน

ชายผู้ก่อเหตุในคลิปทุบรถเบนซ์หรูรุ่นลิมิเต็ด โพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางโซเชียลมีเดียถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น โดยเริ่มต้นด้วยการขอโทษวิทยาลัยเทคนิคนครนายก (ราชสิทธาราม) จากการอ้างชื่อสถาบัน เนื่องจากเคยศึกษาในอดีต

ผู้ก่อเหตุเล่าเหตุการณ์ว่า ระหว่างกลับรถมาและกำลังขับอยู่ในเลนขวาสุด รถคู่กรณีได้ขับเข้ามาจี้ตูดและบีบแตรใส่ ตนจึงเบี่ยงซ้ายพร้อมกวักมือให้แซงขึ้นไป แต่ผู้ขับรถเบนซ์กลับเปิดกระจกมาด่าทอและท้าทายให้จอดรถ ทั้งสองฝ่ายจึงเกิดการโต้เถียงกัน จนกระทั่งตนได้ถุยน้ำลายใส่ตามที่ปรากฏในคลิป

เมื่อถึงบริเวณสัญญาณไฟแดง ตนได้จอดรถแล้วเดินลงไปหา แต่ฝ่ายคู่กรณีกลับปิดกระจกหนีและไม่ยอมลงจากรถ หลังจากนั้นเหตุการณ์จึงดำเนินไปตามคลิปวิดีโอที่มีการทุบกระจก

ผู้ก่อเหตุยอมรับว่าการถุยน้ำลายและการทุบทำลายกระจกรถยนต์เป็นการกระทำที่ผิดจริงและทำเกินกว่าเหตุ พร้อมยืนยันยินยอมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีตามขั้นตอนกฎหมาย

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 14:00 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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