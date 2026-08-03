ช็อก จอเจ ภูมิหิรัญ ดาราวัยรุ่น เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 20 ปี

จอเจ ภูมิหิรัญ บุญพา นักแสดงจากรายการ BOYS VIBE เสียชีวิตในวัย 20 ปี ครอบครัวแจ้งข่าวเศร้า แฟน ๆ ตกใจรู้ข่าวกะทันหัน
เป็นข่าวช็อกที่ทำให้แฟน ๆ ตกใจอย่างมาก กับการเสียชีวิตของ จอเจ ภูมิหิรัญ บุญพา นักแสดงชายวัย 20 ปี หนึ่งใน 10 หนุ่มจากรายการ BOYS VIBE ซึ่งทางครอบครัวได้แจ้งข่าวการจากไปผ่านหน้าเพจของเขาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2569
ด้าน THAM Studio บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ รินรดา ซึ่ง จอเจ ภูมิหิรัญ รับบทเป็น ต๋อง ในเรื่องนี้ ก็ได้โพสต์แจ้งข่าวพร้อมไว้อาลัยกับการสูญเสียครั้งนี้เช่นกัน ระบุว่า
“บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ ทีมงาน และนักแสดงภาพยนตร์ รินรดา ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ “จอเจ” ภูมิหิรัญ บุญพา ขอบคุณสำหรับทุกช่วงเวลา รอยยิ้ม และความทรงจำดี ๆ ที่ได้ร่วมสร้างไว้ด้วยกัน
แม้วันนี้จะไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว แต่ความทรงจำและผลงานของจอเจ จะยังคงอยู่ในหัวใจของพวกเราเสมอ ด้วยรักและอาลัยอย่างยิ่ง จากทีมงานและนักแสดงภาพยนตร์ รินรดา ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของจอเจ”
ขณะที่ ชาย ธีรคหะ อาริยวงศ์ษา ผู้กำกับภาพยนตร์ ก็ได้ร่วมไว้อาลัย พร้อมแจ้งว่าพิธีศพจะมีขึ้นที่วัดกลางเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ศาลา 2
ภาพจาก เฟซบุ๊ก Phumhirun Boonpa
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