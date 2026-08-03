เปิดโพสต์สุดท้าย “แอ๊น วัยย์ธยา” นักร้องเพลงใต้ก่อนเสียชีวิต เพิ่งโพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่”
เปิดโพสต์สุดท้าย “แอ๊น วัยย์ธยา” นักร้องเพลงใต้ เพิ่งโพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่” ก่อนประสบอุบัติเหตุรถตกหลุมวางท่อระบายน้ำเสียชีวิต
จากกรณีที่ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกล่ำ ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ตกหลุมวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ บนถนนตรงข้ามสำนักสงฆ์บ้านท่าท้อน ม.8 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มีรายงานผู้เสียชีวิต จึงรีบประสานกำลังกู้ภัยลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงพบนายวัยย์ธยา หรือ แอ๊น (ขอสงวนนามสกุล) นักร้องและพระเอก MV อายุ 29 ปี สภาพศพนอนคว่ำหน้า ศีรษะจมอยู่ในน้ำ ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์ สภาพล้มหงายท้องอยู่ในหลุม
จากการสอบถามเพื่อนของผู้เสียชีวิตเผยว่า ก่อนเกิดเหตุนายวัยย์ธยาเพิ่งกลับจากนั่งเล่นกีตาร์และร้องเพลงกับเพื่อน ก่อนขี่รถกลับบ้าน กระทั่งรุ่งเช้าทราบข่าวว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจุดก่อสร้างดังกล่าวไม่มีป้ายเตือน ไม่มีแผ่นเหล็กปิดหลุม และมีแสงสว่างไม่เพียงพอ ทั้งยังเคยเกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้รถใช้ถนนมาแล้ว
จากการตรวจสอบเฟซบุ๊กของผู้ตาย พบว่าโพสต์สุดท้ายก่อนเสียชีวิตนั้นได้แชร์ข่าวการเสียชีวิตของ ฮลุน โซโล่ โดยเขียนข้อความว่า “เสียใจกับครอบครัวน้องนะครับ ช็อคจริงๆ ชอบดูคลิปน้องมากๆ อีกอย่างน้องเป็นเด็กกตัญญู น้องเก่งที่สุด สู่ภพภูมิที่ดีนะครับ”
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