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หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ “ไอ้ป๋อง” แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่ถือปืนกลางดึก

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 11:25 น.
หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ "ไอ้ป๋อง" แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่กลางดึกพร้อมปืน

หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ “ไอ้ป๋อง” มือสังหาร 5 ศพ แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่ถือปืนกลางดึก เผยเห็นผู้หญิง 2 คนนั่งซ่อนในป่าข้างทาง

จากเหตุการณ์ฆาตกรรม 5 ศพในพื้นที่ ต.ห้วยใหญ่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุม “ไอ้ป๋อง” มือสังหารและพวก ได้เมื่อวันที่ 31 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมาก สังคมต่างเรียกร้องให้มีการลงโทษอย่างเด็ดขาดกับผู้ก่อเหตุรายดังกล่าว

นายเอ (นามสมมติ) อายุ 19 ปี ชาวบ้านตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เปิดเผยเหตุการณ์ระทึกขวัญเมื่อครั้งเผชิญหน้ากับ ไอ้ป๋อง ผู้ต้องหาคดีฆาตกรรม 5 ศพ นายเอพบเจอไอ้ป๋องก่อนที่คดีสะเทือนขวัญจะกลายเป็นข่าวใหญ่

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีหนึ่ง นายเอขี่รถจักรยานยนต์กลับจากการนั่งเล่นบ้านเพื่อน นายเอใช้เส้นทางซอยเปลี่ยวเป็นประจำและพบผู้ชายแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนถือปืนอยู่กลางถนน นายเอจำหน้าได้อย่างแม่นยำว่าผู้ชายคนนั้นคือไอ้ป๋อง

ไอ้ป๋องถือปืนสั่งให้นายเอหยุดรถพร้อมถามว่าจะเดินทางไปไหน นายเอตอบกลับไปว่าจะกลับบ้าน ไอ้ป๋องจึงยอมปล่อยให้นายเอขี่รถจักรยานยนต์ผ่านไป

นายเอสังเกตเห็นผู้หญิง 2 คนนั่งยอง ๆ ก้มหน้าซ่อนตัวอยู่ในป่าข้างทางขณะขี่รถผ่าน นายเอไม่ได้เข้าไปตรวจสอบรายละเอียดเนื่องจากรู้สึกหวาดกลัวชายถือปืน จึงรีบขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านทันที

นายเอจำวันเวลาเกิดเหตุแน่ชัดไม่ได้ แต่ยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนหน้าข่าวการฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีฆ่า 5 ศพ นายเอมั่นใจว่าชายที่ดักหน้าคือไอ้ป๋อง แต่ไม่แน่ใจว่าผู้หญิงสองคนในป่าใช่เหยื่อชาวรัสเซียหรือไม่

นายเอนำทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ บริเวณโพรงหญ้าข้างทางปรากฏร่องรอยหญ้ายุบตัวคล้ายมีคนมานั่งทับจริง นายเอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม นายเอเชื่อมั่นว่าพฤติกรรมโหดเหี้ยมของไอ้ป๋องอาจมีเหยื่อมากกว่า 5 ศพ พร้อมวอนขอให้กระบวนการยุติธรรมลงโทษขั้นเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้ออกมาก่อเหตุซ้ำ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 11:25 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 11:25 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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