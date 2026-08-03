หดหู่ ดญ.อินเดีย 13 ปี นั่งสามล้อกลับบ้าน คนขับฉุดไปขาย ชาย 30 คนรุมโทรม
ตำรวจอินเดียจับชาย 21 ราย คดีข่มขืนเด็กหญิง 13 ปี ถูกขายเข้าโรงแรมในราชสถาน
ตำรวจรัฐราชสถาน ประเทศอินเดีย จับกุมผู้ต้องหาแล้ว 21 คน ในคดีเด็กหญิงวัย 13 ปี ถูกคนขับรถสามล้อรับจ้างลักพาตัวไปขายให้เจ้าของโรงแรม ก่อนถูกกักขังและล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องหลายวันในเมืองศรีคงคานคร
เหตุเริ่มขึ้นวันที่ 18 มิถุนายน เมื่อเด็กหญิงเดินทางกลับถึงเมืองศรีคงคานคร แล้วขึ้นรถสามล้อเครื่องรับจ้างจากป้ายรถประจำทางเพื่อกลับบ้าน แต่ไม่ถึงบ้านและขาดการติดต่อไป แม่ของเธอออกตามหาอยู่หลายวันก่อนได้รับแจ้งจากตำรวจ
ตามสำนวนคดี คนขับรถสามล้อพาเด็กหญิงไปส่งให้เจ้าของโรงแรมแห่งหนึ่งแทน จากนั้นถูกย้ายไปตามโรงแรมอีกหลายแห่งในเมืองเดียวกัน ตำรวจระบุว่าเจ้าของและผู้จัดการโรงแรมเป็นผู้กักขังและติดต่อเรียกชายจำนวนมากเข้ามาในห้องพัก
ตำรวจศรีคงคานครระบุว่ามีชายมากกว่า 30 คนร่วมก่อเหตุ ทั้งกลุ่มที่มาในฐานะลูกค้า พนักงานและผู้จัดการโรงแรม อายุตั้งแต่ 19 ถึง 55 ปี สำนวนคดียังระบุว่าเด็กหญิงถูกบังคับให้ดื่มสุราเมื่อเจ็บปวดจากการถูกข่มขืนซ้ำๆ
Deepak Kumar รองผู้บังคับการตำรวจศรีคงคานคร เปิดเผยกับสำนักข่าว ThePrint ว่า หลังรับแจ้งเด็กหาย ตำรวจเผยแพร่ภาพตามระเบียบปฏิบัติ จากนั้นไม่นานสายข่าวพบภาพเด็กหญิงที่แต่งหน้าถูกส่งต่อกันในกลุ่มผู้ชายในเมือง
ตำรวจเข้าตรวจค้นโรงแรมหลายแห่ง ก่อนพบเด็กหญิงในโรงแรม Joy Inn โดยมีพนักงานทำความสะอาดเฝ้าอยู่ แพทย์ที่โรงพยาบาลพบบาดแผลหลายจุดและยืนยันผลตรวจทางนิติเวช ตำรวจนำตัวส่งคืนครอบครัวหลังการรักษาเบื้องต้น
ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญาฉบับใหม่ Bharatiya Nyaya Sanhita ในความผิดฐานรุมข่มขืน ข่มขืนผู้เยาว์หญิง และลักพาตัว ร่วมกับกฎหมายคุ้มครองเด็กจากความผิดทางเพศ POCSO และกฎหมายยุติธรรมเยาวชน
วันที่ 1 กรกฎาคม ฝ่ายปกครองท้องถิ่นนำรถแบ็กโฮเข้ารื้อถอนโรงแรม Khungar, Joy Inn และ Saffire โดยอ้างเหตุผิดกฎหมายควบคุมอาคาร ปฏิบัติการดำเนินไปภายใต้การคุ้มกันของเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองกว่า 50 นาย
Hari Shankar ผู้บังคับการตำรวจ กล่าวในวันดังกล่าวว่าการสอบสวนยังเดินหน้า และผู้กระทำผิดทุกคนจะถูกดำเนินคดี
คดีนี้จุดกระแสความโกรธแค้นในพื้นที่ พรรคคองเกรสจัดชุมนุมเรียกร้องให้ลงโทษขั้นเด็ดขาด พร้อมกดดันให้ปิดโรงแรมที่เปิดโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งมีรายงานว่ามีมากกว่า 150 แห่งในเมืองที่ไม่ใช่เมืองท่องเที่ยวหลักแห่งนี้
Kamla Bishnoi เลขาธิการพรรคคองเกรสระดับรัฐ ตั้งคำถามว่าเหตุใดในเมืองเล็กที่คนรู้จักกันทั้งเมือง จึงมีการพาเด็กเข้าออกโรงแรมหลายแห่งได้โดยไม่มีใครแจ้งเหตุ พร้อมเรียกร้องให้ศาลไม่ให้ประกันตัวผู้ต้องหา และให้รัฐจ่ายค่าชดเชยแก่ครอบครัว
คณะกรรมการสตรีแห่งชาติอินเดีย NCW รับคดีไว้พิจารณา และมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจศรีคงคานคร
ด้านตำรวจราชสถานออกคำเตือนว่าคลิปวิดีโอบางส่วนที่แชร์กันในโซเชียลมีเดียไม่เกี่ยวข้องกับคดีหรือเป็นคลิปปลอม พร้อมระบุว่าจะดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่ข้อมูลเท็จและผู้ที่เปิดเผยตัวตนของเด็ก ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย POCSO
การสอบสวนยังดำเนินอยู่ ตำรวจระบุว่ากำลังติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออีกหลายราย
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