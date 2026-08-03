ภรรยาโพสต์เดือด จี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ อ้างสามีตากแดดนานระหว่างฝึกอบรมจนต้องผ่าตัดสมอง
ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรมให้สามี ระบุว่าถูกสั่งตากแดดนานระหว่างการฝึกอบรมของ PEA จนมีเลือดออกในสมอง ด้าน PEA ยังไม่ออกมาชี้แจง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. 69 ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง โพสต์ข้อความเรียกร้องความเป็นธรรมให้สามี โดยพาดพิงถึงเพจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ระบุว่าต้องการให้หน่วยงานออกมารับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม ซึ่งเธออ้างว่าสามีถูกสั่งให้ตากแดดเป็นเวลานานโดยไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม จนเกิดภาวะเลือดออกในสมองและต้องเข้ารับการผ่าตัดสมอง
ตามข้อความที่โพสต์ เธอระบุว่าสามีขาดน้ำและตากแดดนานจนความดันโลหิตสูงขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกตินับตั้งแต่นั้น และในวันที่ 7 สิงหาคมนี้จะครบ 3 ปีนับจากวันที่เข้ารับการผ่าตัดสมอง โดยภาพประกอบที่โพสต์ถูกระบุว่าถ่ายไว้เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ซึ่งเป็นภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนมากทำกิจกรรมกลางแจ้งบนสนามหญ้า
ทั้งนี้ ข้อมูลทั้งหมดในเนื้อหาข่าวนี้มาจากคำบอกเล่าของภรรยาผู้โพสต์เพียงฝ่ายเดียว ยังไม่มีการยืนยันจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจกรรมการฝึกอบรมตามที่กล่าวอ้างหรือไม่ และยังไม่มีรายงานทางการแพทย์หรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
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