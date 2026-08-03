รัฐเร่งช่วยยืนยันตัวตน–ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังมีผู้ยื่น 4.1 ล้านราย
รัฐเร่งช่วยยืนยันตัวตน–ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังมีผู้ยื่น 4.1 ล้านราย อำนวยความสะดวกไม่ปล่อยคนยากไร้เสียโอกาส
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึง เป็นธรรม จึงได้บูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตน การยื่นทบทวนสิทธิ และการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนด
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9.5 ล้านคน แบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6.3 ล้านคน ซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติม และผู้ถือบัตรรายใหม่ 3.1 ล้านคน ที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตน (e-KYC)
ข้อมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2569 มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2.1 ล้านคน (69%) คงเหลืออีกประมาณ 9.8 แสนคน (31%) ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งติดตาม ประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ
สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ รัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ โดยขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4.1 ล้านคน (44%) ขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิยื่นทบทวนได้อีกประมาณ 5.2 ล้านคน (56%) จึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุม ทั้งผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ”แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”เว็บไซต์โครงการ ธนาคารของรัฐทั้ง 5 แห่ง และ ศูนย์ One Stop Service (OSS) ณ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้พิการ และกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์
ศูนย์ OSS โดยกรมการปกครอง จะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิและนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่น สำนักงานสรรพากรอำเภอ สำนักงานที่ดินอำเภอ สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด เป็นต้นรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชน
“รัฐบาลตั้งใจไม่ให้ประชาชนที่มีสิทธิได้รับสวัสดิการต้องเสียสิทธิเพียงเพราะไม่สะดวกหรือไม่ทราบขั้นตอน จึงได้เตรียมทั้งเจ้าหน้าที่ ระบบ และช่องทางบริการไว้อย่างเพียงพอ ขอให้ผู้ถือบัตรรายใหม่ที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนกว่า 9.8 แสนคน และผู้ที่ยังไม่ได้ยื่นทบทวนสิทธิอีกกว่า 5.2 ล้านคน เร่งดำเนินการภายในเวลาที่กำหนด เพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิสวัสดิการที่พึงได้รับอย่างครบถ้วน” นางสาวรัชดา กล่าว
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