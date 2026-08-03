ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลก 2 เชียงใหม่ เช็กเวลา-ช่องถ่ายทอดสด
สาวไทยกลับมาตบในบ้าน ศึกวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลก 2 เปิดฉาก 7-9 สิงหาคม 2569 ที่จังหวัดเชียงใหม่ หลังทีมชาติไทยเพิ่งกวาดชัย 3 นัดรวดครองอันดับ 1 จากเลกแรกที่กรุงฮานอย เช็กโปรแกรมครบทุกแมตช์ เวลาแข่ง และช่องทางรับชมได้ที่นี่
การแข่งขัน ซีวีคัพ 2026 สนาม 2 จัดที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี (ความจุราว 3,000 ที่นั่ง) มี 4 ชาติอาเซียนร่วมชิงชัยเช่นเดิม ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ แข่งแบบพบกันหมดวันละ 2 คู่ รวม 3 วัน 6 แมตช์
โปรแกรมแข่งขัน SEA V Cup 2026 เลก 2 (เวลาประเทศไทย)
วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2569
- 13.00 น. อินโดนีเซีย พบ เวียดนาม
- 16.30 น. ฟิลิปปินส์ พบ ไทย
วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2569
- 13.00 น. เวียดนาม พบ ฟิลิปปินส์
- 16.30 น. ไทย พบ อินโดนีเซีย
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2569
- 13.00 น. ฟิลิปปินส์ พบ อินโดนีเซีย
- 16.30 น. ไทย พบ เวียดนาม
นัดที่ต้องจับตาที่สุดคือคู่ปิดทัวร์นาเมนต์ ไทย พบ เวียดนาม เย็นวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการเจอกันของสองทีมอันดับหัวตารางจากเลกแรก มีลุ้นเป็นเกมชี้ชะตาแชมป์
ช่องทางรับชมถ่ายทอดสด
แฟนวอลเลย์บอลรับชมได้ฟรีครบทุกแมตช์ทาง ช่อง One31 และแอปพลิเคชัน oneD ส่วนใครอยู่เชียงใหม่หรือใกล้เคียง เข้าชมในสนามได้ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
ย้อนผลงานเลกแรกที่ฮานอย สาวไทยเก็บชัยรวด
เลกแรกระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2569 ที่ยิมเนเซียมดงอัญ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ทีมสาวไทยทำผลงานสมบูรณ์แบบ ชนะทั้ง 3 นัด เก็บ 8 คะแนน ครองอันดับ 1 ของตาราง เหนือเวียดนาม (ชนะ 2 แพ้ 1) อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ตามลำดับ โดยผู้เล่นทรงคุณค่าประจำเลกแรก (MVP) ได้แก่ ศศิภาพร จันทวิสูตร ตัวเซตทีมชาติไทย
การกลับมาเล่นต่อหน้าแฟน ๆ ในบ้านครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้สาวไทยปิดจ๊อบคว้าแชมป์รายการนี้แบบเต็มภาคภูมิ ก่อนโปรแกรมใหญ่อย่างวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียและเอเชียนเกมส์ที่รออยู่ปลายปี
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อ้างอิง: สมาคมวอลเลย์บอลอาเซียน (SAVA),
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