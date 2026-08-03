บันเทิง

บอย อนุวัฒน์ จูงมือเจี๊ยบ พิจิตตรา บริจาคเงิน 1 แสนบาท ทำบุญวันเกิด ช่วยผู้ป่วยและเด็กแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 10:46 น.
บอย อนุวัฒน์ จูงมือเจี๊ยบ พิจิตตรา บริจาคเงิน 1 แสน ช่วยผู้ป่วยและเด็กแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ภาพจาก : IG/boypeace

ในวันเกิดของบอย อนุวัฒน์ ทั้งคู่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยขาดโอกาสที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนักร้อง บอย อนุวัฒน์ หรือ บอย พีซเมกเกอร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เขาและภรรยา เจี๊ยบ พิจิตตรา ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเด็กแรกเกิดที่ขาดโอกาสในการรักษา รวมถึงสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล

บอยเปิดเผยความตั้งใจผ่านข้อความว่า ในวันเกิดปีนี้เขาต้องการส่งต่อคำอวยพรที่ได้รับให้กลายเป็นโอกาสในการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ยังขาดโอกาส โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็กแรกเกิดและผู้ป่วย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น

“วันเกิดปีนี้ ขอส่งต่อความรักคำอวยพรที่ได้รับ ให้กลายเป็นโอกาสในการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ยังขาดโอกาสครับ

เราขอเป็นส่วนเล็กๆเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ผู้ป่วยที่ขาดโอกาส รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น

ทุกการให้…คือพลังแห่งการรักษา สามารถร่วมส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 069-3-90654-7 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”

การบริจาคครั้งนี้ได้รับการตอบรับดีจากแฟนคลับ ที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและส่งคำอวยพรวันเกิดให้ทั้งคู่ ทั้งนี้ บอยและเจี๊ยบเป็นคู่รักที่ผ่านช่วงเวลายากลำบากร่วมกันมาก่อน จากเหตุไฟไหม้ธุรกิจร้านอาหารที่ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สินจำนวนมาก ก่อนจะฟื้นตัวและกลับมาเป็นที่รู้จักในฐานะคู่รักที่มักทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

 

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โพสต์ที่แชร์โดย Boy Peacemaker (@boypeace)

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ในวันเกิดของบอย อนุวัฒน์ ทั้งคู่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยขาดโอกาสที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ภาพจาก : IG/boypeace
ภาพจาก : IG/boypeace
ภาพจาก : IG/boypeace
ภาพจาก : IG/boypeace

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 10:46 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 10:46 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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