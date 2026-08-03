บอย อนุวัฒน์ จูงมือเจี๊ยบ พิจิตตรา บริจาคเงิน 1 แสนบาท ทำบุญวันเกิด ช่วยผู้ป่วยและเด็กแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ในวันเกิดของบอย อนุวัฒน์ ทั้งคู่ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยขาดโอกาสที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของนักร้อง บอย อนุวัฒน์ หรือ บอย พีซเมกเกอร์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 เขาและภรรยา เจี๊ยบ พิจิตตรา ร่วมกันบริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยและเด็กแรกเกิดที่ขาดโอกาสในการรักษา รวมถึงสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
บอยเปิดเผยความตั้งใจผ่านข้อความว่า ในวันเกิดปีนี้เขาต้องการส่งต่อคำอวยพรที่ได้รับให้กลายเป็นโอกาสในการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ยังขาดโอกาส โดยหวังเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเหลือเด็กแรกเกิดและผู้ป่วย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลดูแลผู้ป่วยได้มากขึ้น
“วันเกิดปีนี้ ขอส่งต่อความรักคำอวยพรที่ได้รับ ให้กลายเป็นโอกาสในการรักษาสำหรับผู้ป่วยที่ยังขาดโอกาสครับ
เราขอเป็นส่วนเล็กๆเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ผู้ป่วยที่ขาดโอกาส รวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้โรงพยาบาลมีความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น
ทุกการให้…คือพลังแห่งการรักษา สามารถร่วมส่งต่อโอกาสแห่งการรักษา ได้ที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 069-3-90654-7 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ”
การบริจาคครั้งนี้ได้รับการตอบรับดีจากแฟนคลับ ที่เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญและส่งคำอวยพรวันเกิดให้ทั้งคู่ ทั้งนี้ บอยและเจี๊ยบเป็นคู่รักที่ผ่านช่วงเวลายากลำบากร่วมกันมาก่อน จากเหตุไฟไหม้ธุรกิจร้านอาหารที่ทำให้ต้องแบกภาระหนี้สินจำนวนมาก ก่อนจะฟื้นตัวและกลับมาเป็นที่รู้จักในฐานะคู่รักที่มักทำกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง
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