“วัชรพงศ์” ป้อง “เนวิน” ถูกวิจารณ์ปมใส่กางเกงขาสั้น ขาตัวเอง แต่หนักหัวคนอื่น
วัชรพงศ์ ป้อง เนวิน ถูกวิจารณ์ปมใส่กางเกงขาสั้น ขาตัวเอง แต่หนักหัวคนอื่น ดีกว่าใส่ชุดข้าราชการ แล้วปล้นลูกหลานมาโกงข้อสอบ
จากกรณีที่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมสโมสรชั้นนำในประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร นักฟุตบอล และทีมงานสโมสร เดินทางประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่การแข่งขันไทยลีคฤดูกาลแข่งขันใหม่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 69 ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ภายหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความเหมาะสม หลังจากที่ปรากฎภาพนายเนวินสวมกางเกงขาสั้นร่วมพิธี โดยชาวเน็ตได้มีการระบุว่าว่าการแต่งกายเช่นนี้ ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่หรือไม่นั้น
ล่าสุด นาย วัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สส. สระบุรี พรรคภูมิใจไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กถึงประเด็นดังกล่าวว่า “ใส่กางเกงขาสั้นที่ขาตัวเอง แต่ไปหนักหัวคนอื่น” ผมว่าดีกว่าพวกที่ใส่ชุดข้าราชการ แล้วปล้นเงินลูกหลานชาวนาเพื่อมาโกงสอบท้องถิ่นอีกครับ”
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