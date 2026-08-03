สายฟิตต้องรู้! ฉีดสเตียรอยด์ เร่งเพิ่มกล้าม เสี่ยงหัวใจ-หลอดเลือดพัง อัณฑะฝ่อ
สายฟิตต้องรู้! หมอหัวใจเผย 10 ผลกระทบ ฉีดสเตียรอยด์ เร่งเพิ่มกล้ามเนื้อ เสี่ยงหัวใจ-หลอดเลือดพัง ลิ่มเลือดอุดตัน อัณฑะฝ่อ
นพ.อกนิษฐ์ ศรีสุขวัฒนา อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด และผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์การกีฬา (Sports Cardiology) โรงพยาบาลสมิติเวช โพสต์เรื่องราวทางการแพทย์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับการฉีดสารสเตียรอยด์เพื่อเร่งเพิ่มกล้ามเนื้อผ่านเฟซบุ๊ก Akanis Srisukwattana ระบุว่า “ฉีดเร่งกล้าม Anabolic steroid ขนาดสูง กล้ามอาจโตขึ้น แต่หัวใจและหลอดเลือดพังไว”
วันนี้มุมมองของหมอหัวใจและการกีฬาจะมาเล่าให้ฟัง แบบละเอียดที่สุด Anabolic-androgenic steroids หรือ AAS ในที่นี้ ได้แก่ testosterone ขนาดสูงและอนุพันธ์ต่าง ๆ เช่น nandrolone, trenbolone, stanozolol และ oxandrolone
คนที่ใช้เพื่อเพิ่มกล้ามมักใช้หลายชนิดพร้อมกัน หรือใช้ขนาดสูงกว่าการรักษาภาวะฮอร์โมนต่ำหลายเท่า มีผลเสียมากมายดังนี้
ตัวเลขสำคัญที่ควรรู้ก่อน จากการติดตามผู้ใช้ AAS ชาย 1,189 คน เทียบกับประชากรชายอายุใกล้เคียงกัน 59,450 คน เป็นเวลาเฉลี่ยประมาณ 11 ปี พบว่ากล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติหรือ cardiomyopathy เพิ่ม 8.9 เท่า หัวใจล้มเหลวเพิ่ม 3.6 เท่า กล้ามเนื้อหัวใจตายเพิ่มประมาณ 3 เท่า ต้องทำบอลลูนหรือผ่าตัดบายพาสเพิ่มประมาณ 3 เท่า ลิ่มเลือดดำอุดตันเพิ่ม 2.4 เท่า หัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่ม 2.3 เท่า
1. หลอดเลือดหัวใจเสื่อมและตีบเร็วขึ้น
AAS ทำร้ายหลอดเลือดหัวใจผ่านหลายทางพร้อมกัน ได้แก่ LDL และ ApoB สูงขึ้น HDL และ ApoA1 ลดลง เยื่อบุหลอดเลือดทำงานผิดปกติ ความดันสูงขึ้น เกิด oxidative stress และการอักเสบของผนังหลอดเลือด หลอดเลือดแข็งตัวเร็วกว่าปกติ
งานที่ตรวจด้วย CT coronary angiography พบว่าผู้ใช้ AAS ระยะยาวมีปริมาณคราบไขมันในหลอดเลือดหัวใจมากกว่านักยกน้ำหนักที่ไม่ใช้ และยิ่งใช้สะสมหลายปี ปริมาณคราบไขมันยิ่งมากขึ้น
งานขนาดเล็กยังพบ hs-CRP สูงขึ้น การขยายตัวของหลอดเลือดลดลง และเกล็ดเลือดสูงขึ้น สะท้อนภาวะ endothelial dysfunction เซลล์เยื่อบุหลอดเลือดพัง ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกก่อนเกิดหลอดเลือดตีบ ปลายทางจึงไม่ใช่แค่ค่าไขมันผิดปกติ แต่คือกล้ามเนื้อหัวใจตายตั้งแต่อายุยังน้อย
2. เลือดข้นและเกิดลิ่มเลือดง่ายขึ้น
Testosterone และ AAS กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้ hemoglobin และ hematocrit สูงขึ้น การศึกษาแบบติดตามก่อนและระหว่าง steroid cycle พบว่า hematocrit เพิ่มเฉลี่ยประมาณ 3 percentage points เช่น จาก 45% อาจเพิ่มเป็นประมาณ 48% ภายในหนึ่ง cycle เมื่อรวมกับ ภาวะขาดน้ำ การใช้ยาขับปัสสาวะก่อนแข่งขัน ความดันสูง เยื่อบุหลอดเลือดเสียหาย
การเปลี่ยนแปลงของระบบการแข็งตัวของเลือด จึงอาจเพิ่มโอกาสเกิดลิ่มเลือดดำอุดตัน ลิ่มเลือดปอดอุดตัน หลอดเลือดหัวใจอุดตัน หรือโรคหลอดเลือดสมอง ข้อมูลระยะยาวพบว่าความเสี่ยง venous thromboembolism ลิ่มเลือดดำอุดตัน สูงขึ้นประมาณ 2.4 เท่า
3. กล้ามเนื้อหัวใจหนา แต่ไม่ได้หนาแบบนักกีฬาออกกำลัง
AAS กระตุ้นกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนที่กระตุ้นกล้ามแขน แต่กล้ามเนื้อหัวใจที่หนาขึ้นอาจมี พังผืดแทรก การคลายตัวผิดปกติ ห้องหัวใจโต แรงบีบตัวลดลง ความไวต่อหัวใจเต้นผิดจังหวะเพิ่มขึ้น
ในการศึกษาติดตามหนึ่ง steroid cycle เพียงประมาณ 16 สัปดาห์ พบว่า มวลกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายเพิ่มเฉลี่ย 28 กรัม ค่า ejection fraction การบีบตัว ลดลงประมาณ 4.9 หัวใจห้องบนซ้ายโตขึ้นประมาณ 9 มิลลิลิตร
ในผู้ใช้ระยะยาวเฉลี่ยประมาณ 11 ปี ค่า LVEF เฉลี่ยอยู่ที่ 49% เทียบกับ 59% ในกลุ่มนักยกน้ำหนักที่ไม่ใช้ และประมาณ 11% ของผู้ใช้ AAS มี LVEF ≤40% ซึ่งอยู่ในระดับหัวใจบีบตัวลดลงชัดเจน
บางคนหัวใจฟื้นตัวหลังหยุด แต่ผู้ใช้ระยะยาวบางรายยังมีความผิดปกติหลังหยุดมาหลายปี จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่า “หยุดแล้วหัวใจจะกลับมาเหมือนเดิมทุกคน”
4. ความดันสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ และเสียชีวิตเฉียบพลัน
Steroid ทำให้เกิดการคั่งของเกลือและน้ำ เพิ่ม sympathetic activity และทำให้หลอดเลือดแข็งขึ้น ใน prospective study ความดันเพิ่มเฉลี่ยประมาณตัวบนเพิ่ม 6.9 mmHg ตัวล่างเพิ่ม 3.2 mmHg ภายในหนึ่ง cycle
5. ไขมันในเลือดเปลี่ยนไปในทิศทางที่อันตราย
ระหว่าง steroid cycle พบการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยว่า LDL เพิ่มประมาณ 17 mg/dL ApoB เพิ่มประมาณ 18 mg/dL HDL ลดประมาณ 15 mg/dL สิ่งสำคัญคือ ผู้ใช้บางคนมีไขมันรวมไม่สูงมาก แต่ HDL ต่ำมากและ ApoB สูง จึงดูเหมือนตัวเลขไม่รุนแรง ทั้งที่จำนวนอนุภาคก่อหลอดเลือดและสภาพผนังหลอดเลือดแย่ลงแล้ว
6. ระบบน้ำตาลพัง : กล้ามเยอะไม่ได้แปลว่าไวต่ออินซูลินเสมอไป
ผู้ใช้ AAS มักมีมวลกล้ามเพิ่มและไขมันใต้ผิวหนังลด จึงอาจดูเหมือน metabolic health ดีขึ้น แต่การศึกษาหนึ่งพบว่าความไวต่ออินซูลินต่ำกว่ากลุ่มควบคุมประมาณ 26% ในผู้ที่กำลังใช้ 39% ในผู้ที่เคยใช้และหยุดแล้ว ร่วมกับไขมันช่องท้องที่มากขึ้นในบางกลุ่ม AAS สามารถทำให้ insulin sensitivity แย่ลงได้ แต่หลักฐานว่านำไปสู่เบาหวานมากขึ้นในระยะยาวยังไม่ชัดเจนเท่าหลักฐานด้านหัวใจและไขมัน
7. อารมณ์ พฤติกรรม และการตัดสินใจเปลี่ยนไป
ระหว่างใช้ อาจพบ หงุดหงิดง่าย อารมณ์ร้อน ก้าวร้าว นอนไม่หลับ คึกหรือมั่นใจเกินจริง ตัดสินใจเสี่ยงมากขึ้น หมกมุ่นกับรูปร่างและกล้ามเนื้อใน HAARLEM study ผู้ใช้ 36% รายงานอาการกระสับกระส่ายหรือ agitation ระหว่าง cycle บางคนคิดสั้น
ช่วงที่อันตรายอีกช่วงคือ หลังหยุดยา เพราะ testosterone ธรรมชาติอาจถูกกดจนต่ำ ทำให้ซึมเศร้า อ่อนเพลีย ความต้องการทางเพศลดลง และบางรายมีความคิดทำร้ายตัวเอง
8. ผิวมันและสิว
Androgen กระตุ้นต่อมไขมัน ทำให้ผิวมัน รูขุมขนอุดตัน และเกิดการอักเสบ ในการติดตามผู้ใช้จริง ผู้ใช้รายงานสิวเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 52% เมื่อตรวจโดยแพทย์พบสิวประมาณ 29%
อาจเกิดสิวรุนแรงที่ใบหน้า หน้าอก หลัง และไหล่ รวมถึงเกิดแผลเป็นถาวรหรือ keloid ได้ การฉีดยาที่ไม่สะอาดยังเสี่ยงต่อฝี การติดเชื้อในชั้นใต้ผิวหนัง และการติดเชื้อในกระแสเลือด
9. ผมบางและศีรษะล้านเร็วขึ้น
Testosterone บางส่วนเปลี่ยนเป็น DHT ซึ่งจับ androgen receptor ที่รากผม ในคนที่มีพันธุกรรม androgenetic alopecia อยู่แล้ว AAS สามารถเร่งให้ แนวผมด้านหน้าร่น ผมบริเวณกลางศีรษะบาง ศีรษะล้านเกิดเร็วขึ้นหลายปี รากผมที่ฝ่อไปมากแล้วอาจไม่กลับมาหลังหยุดยา
10. อัณฑะฝ่อ ฮอร์โมนธรรมชาติหยุด และมีบุตรยาก
เมื่อร่างกายได้รับ testosterone จากภายนอก สมองจะลดการหลั่ง LH และ FSH ทำให้อัณฑะลดการสร้าง testosterone ภายในอัณฑะและลดการผลิตอสุจิ ผลที่พบได้คือ อัณฑะมีขนาดเล็กลง จำนวนและการเคลื่อนไหวของอสุจิลดลง ไม่มีอสุจิในน้ำเชื้อ
ความต้องการทางเพศลดลงหลังหยุด แข็งตัวไม่ดี เต้านมโตจากการเปลี่ยน testosterone เป็น estrogen และอีกมาก เช่น ตับอักเสบ ดีซ่าน และเนื้องอกตับ ไตและสมดุลน้ำเกลือ นอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ
Testosterone ที่แพทย์ให้รักษาเหมือนกันหรือไม่ ไม่เหมือนกัน การศึกษา TRAVERSE ในชาย 5,246 คนที่มีภาวะ testosterone ต่ำจริง ใช้ testosterone gel ปรับระดับให้อยู่ในช่วงประมาณ 350–750 ng/dL พบ major cardiovascular events 7.0% เทียบกับ 7.3% ในกลุ่ม placebo จึงไม่พบความเสี่ยงหัวใจขาดเลือดหรือ stroke เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงติดตามประมาณ 33 เดือน
แต่แม้เป็น testosterone ตามข้อบ่งชี้ ก็ยังต้องติดตาม ความดัน hematocrit อาการบวม sleep apnea PSA และต่อมลูกหมาก ภาวะลิ่มเลือด การกดการสร้างอสุจิ ดังนั้นการให้ ที่มีข้อบ่งชี้และติดตามโดยแพทย์ ไม่เท่ากับ steroid cycle ขนาดสูงเพื่อเพิ่มกล้าม ไม่ได้เกิดผลเสียแบบที่กล่าวมาข้างบน
บทสรุปแบบหมอหัวใจ
ความอันตรายของ anabolic steroid ไม่ได้อยู่ที่อวัยวะใดอวัยวะหนึ่ง มันทำให้ไขมันแย่ลง ผนังหลอดเลือดอักเสบและทำงานผิดปกติ เลือดข้น ความดันสูง หัวใจหนาและเกิดพังผืด รวมถึงเปลี่ยนอารมณ์และพฤติกรรม
การที่ร่างกายภายนอกดูแข็งแรงมากขึ้น รูปร่างดีขึ้น จึงไม่ได้หมายความว่าหัวใจ หลอดเลือด และระบบ metabolic ภายในจะแข็งแรงขึ้นตามไปด้วย สุดท้ายทำให้เสียชีวิตก่อนวัยครับ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้จัก “โรคไหลตาย” ภัยเงียบคร่าชีวิต หมอเจดเตือน แม้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว
- เช็กเลย! 6 เมนูไทยยอดฮิต ดูเหมือนไม่หวานมาก แต่น้ำตาลอาจสูงมากกว่าที่คิด
- นอนน้อยลงคืนละ 80 นาที น้ำหนักเพิ่มเกือบครึ่งกิโลใน 6 สัปดาห์?
ติดตาม The Thaiger บน Google News: