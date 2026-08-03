ตำรวจยะลา ยิงปะทะคนร้ายดักซุ่มยิงตำรวจ เร่งพิสูจน์หลักฐาน ติดตามผู้ก่อเหตุ
ตำรวจยะลา ยิงปะทะคนร้ายดักซุ่มยิงตำรวจ เร่งพิสูจน์หลักฐาน ติดตามผู้ก่อเหตุ ไม่มีรายงานเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิด ยิงปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ลำใหม่ อ.เมืองยะลา เมื่อเวลา 07.00 น. ที่ผ่านมา เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการยิงปะทะครั้งนี้
ภายหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าควบคุมพื้นที่โดยทันที พร้อมปิดกั้นจุดเกิดเหตุเพื่อความปลอดภัยของประชาชน ตรวจสอบสถานการณ์ เก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าพิสูจน์หลักฐาน เพื่อเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินความเสียหาย และขยายผลการสืบสวน หากมีความคืบหน้าหรือรายละเอียดเพิ่มเติม จะรายงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเข้าใกล้บริเวณพื้นที่เกิดเหตุจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็นหลัก และหากพบเบาะแสหรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุ สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 1341 หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
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