บังซัน ยิงเกียร์ดับ ทำไมเกียร์ได้ประกันตัวมางานศพ วิเคราะห์หลักกฎหมายปล่อยชั่วคราว
เปิดหลักเกณฑ์การปล่อยชั่วคราวในคดีอาญาไทย ทำไมแม้มีผู้เสียชีวิตก็ยังขอประกันตัวได้ และเหตุใดผู้ต้องหาจึงเดินทางไปร่วมงานศพได้ตามกฎหมาย
กรณีนายโภคัย หรือ “เกียร์” อายุ 27 ปี ผู้ต้องหาคดีกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย จากเหตุอาวุธปืนลั่นใส่ภรรยาจนเสียชีวิต ได้รับการปล่อยชั่วคราวและเดินทางไปร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพภรรยาที่วัดบึงทองหลาง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ก่อนถูกคนร้ายบุกยิงเสียชีวิตกลางงานศพ กลายเป็นประเด็นที่หลายคนตั้งคำถามว่า เหตุใดผู้ต้องหาคดีมีผู้เสียชีวิตจึงยังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
ทั้งนี้ ยังไม่มีคำสั่งประกันตัวหรือคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากสถานีตำรวจหรือศาลที่ระบุเหตุผลเฉพาะของคดีนี้ ส่วนตัวเลขเงินประกัน 20,000 บาท และคำว่า “สอบแล้วเป็นอุบัติเหตุ” ที่ปรากฏตามสื่อ มาจากคำบอกเล่าของเพื่อนในที่เกิดเหตุ ไม่ใช่ข้อมูลจากคำสั่งศาลหรือตำรวจโดยตรง จึงยังถือเป็นข้อมูลที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติม
การปล่อยชั่วคราวไม่ได้แปลว่าเจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องหาไม่มีความผิด และไม่ได้ทำให้คดีสิ้นสุดลง แต่เป็นการปล่อยตัวระหว่างการสอบสวนหรือพิจารณาคดี โดยรัฐธรรมนูญมาตรา 29 กำหนดให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุด เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถควบคุมตัวทุกคนไว้เพียงเพราะถูกกล่าวหาในคดีร้ายแรงเท่านั้น การพิจารณาให้ประกันจะดูปัจจัยหลายด้าน เช่น ความหนักเบาของข้อหา ความเสี่ยงหลบหนี ความเสี่ยงยุ่งกับพยานหลักฐาน และโอกาสก่ออันตรายเพิ่มเติม
ความผิดฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 291 มีโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท แต่โทษสูงสุดไม่ได้หมายความว่าต้องถูกควบคุมตัวทุกกรณี หากประเมินแล้วไม่มีความเสี่ยงตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่หรือศาลจึงยังอนุญาตปล่อยชั่วคราวได้ ส่วนคำว่า “อุบัติเหตุ” ก็ไม่ได้เท่ากับ “ไม่มีความผิด” เพราะแม้ไม่มีเจตนา แต่หากขาดความระมัดระวังในการใช้อาวุธปืนจนมีผู้เสียชีวิต ก็ยังถูกดำเนินคดีฐานประมาทได้
สำหรับตัวเลขเงินประกัน 20,000 บาทที่ปรากฏตามสื่อ ตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา พ.ศ. 2565 คดีที่มีโทษจำคุกทั่วไปหากต้องกำหนดวงเงินประกัน ใช้เกณฑ์ไม่เกิน 10,000 บาทต่อโทษจำคุกสูงสุด 1 ปี และศาลอาจให้วางเงินสดเพียงร้อยละ 20 ของวงเงินประกันได้ หากคิดจากมาตรา 291 ที่มีโทษสูงสุด 10 ปี จะได้วงเงินประกันไม่เกิน 100,000 บาท และวางเงินสดร้อยละ 20 เท่ากับ 20,000 บาทพอดี ซึ่งอาจอธิบายที่มาของตัวเลขนี้ได้ในทางหลักการ แต่ยังไม่ใช่หลักฐานยืนยันว่าในคดีนี้ศาลกำหนดวงเงินไว้เท่าใดจริง
ส่วนการที่ผู้ต้องหาเดินทางไปร่วมงานศพได้นั้น เนื่องจากการปล่อยชั่วคราวไม่ได้หมายถึงการกักบริเวณโดยอัตโนมัติ ศาลอาจกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่น ห้ามออกนอกพื้นที่ ห้ามเข้าใกล้พยาน หรือห้ามพกอาวุธปืน หากคำสั่งในคดีนี้ไม่ได้ห้ามเดินทางไปวัด การไปร่วมงานศพจึงไม่ถือเป็นการฝ่าฝืนเงื่อนไขประกันตัวโดยตัวมันเอง
ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าการปล่อยชั่วคราวในคดีนี้เกิดขึ้นในชั้นพนักงานสอบสวนหรือชั้นศาล และยังไม่มีรายละเอียดเงื่อนไขการประกันตัวที่ชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่ติดตามคดีนี้ควรรอการชี้แจงอย่างเป็นทางการก่อนสรุปข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
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