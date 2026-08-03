ตำรวจมะกันปลอมตัวเป็นต้นไม้ ดักจับประชาชนใช้มือถือขณะขับรถ โดนใบสั่ง 74 ราย
ตำรวจมะกันปลอมตัวเป็นต้นไม้ ดักจับประชาชนใช้มือถือขณะขับรถ โดนใบสั่ง 74 ราย ย้ำถ้าตามองถนน ไม่ได้มองจอก็คงเห็นตำรวจ
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม เว็บไซต์ เดอะไดร์ฟ รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจเทศบาลเมืองดูเนลเลน รัฐนิวเจอร์ซีย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถจับกุมประชาชนได้ 74 ราย ใน 6 ชั่วโมง ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจออกอุบายปลอมเป็นต้นไม้เพื่อตรวจสอบการขับรถยนต์ของประชาชนในพื้นที่และพบว่ามีประชาชนใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
พร้อมกันนี้ยังมีตำรวจใส่ชุดที่มีข้อความว่า “ไม่ใช่ตำรวจ” ก่อนจะถือวิทยุสื่อสารแบบพกพาให้เห็นอย่างชัดเจน
โดยจุดที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการนั้นเป็นพื้นที่มีการจราจรหนาแน่นและมีประชาชนเดินเท้าสัญจรไปมาเพื่อรักษาความปลอดภัยของประชาชน
ทางตำรวจยังย้ำด้วยว่า ข้อความหรือแจ้งเตือนสามารถรอได้ ตามองถนนไม่ใช่มองจอ พร้อมบอกด้วยว่าหากตามองถนนก็คงเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนตรวจสอบอยู่
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจมิชิแกน แถลงผลสอบ สามียิงภรรยา-ลูก 6 คน ก่อนจุดไฟเผาบ้านตายยกครัว
- รวบหนุ่มมะกัน หลอกขายเกลือให้กับตำรวจล่อซื้อ อ้างเป็นยาเสพติด
- หนุ่มมะกันเสี่ยงคุก 6 เดือน ส่งภาพเปลือย “เชร็ค” พร้อมด่าวุฒิสภาผ่านมือถือ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: