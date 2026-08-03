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ตร. สดุดี 2 ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สภ.ตากใบ มอบเงินช่วยเหลือ-เลื่อนยศ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 09:58 น.
ตร. สดุดี 2 ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สภ.ตากใบ มอบเงินช่วยเหลือ-เลื่อนยศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สดุดี 2 ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส มอบเงินช่วยเหลือ-เลื่อนยศ

3 ส.ค. 2569 พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้ง และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตากใบ จ.นราธิวาส จำนวน 2 นาย ได้แก่ ด.ต.วิทยา ชายพรมแก้ว ผบ.หมู่ (ป) สภ.ตากใบ และ จ.ส.ต.อัมราน ฮะ ผบ.หมู่ (ป) สภ.ตากใบ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่

ผบ.ตร. ได้ส่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจ สภ.ตากใบ อีก 4 นาย ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ประกอบด้วย ร.ต.ท.กิตติพงษ์ ศรีขำ, ด.ต.พรรณกิจ ศรีณะกิจจา, ด.ต.วรรณุชิต แซ่ค้อ และ ส.ต.ท.ไตรทศ กุลสันถวะศิริ ซึ่งขณะนี้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลด้านการรักษาพยาบาลอย่างใกล้ชิดและดีที่สุด

โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ผบ.ตร.สั่งการให้เร่งดูแลสวัสดิการ ตลอดจนพิจารณาปูนบำเหน็จและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ตามระเบียบราชการอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจต่อข้าราชการตำรวจและทายาทของผู้เสียชีวิต และข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณผู้พิทักษ์สันติราษฎร์

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของ ด.ต.วิทยา ชายพรมแก้ว จำนวน 3,278,560 บาท และครอบครัวของ จ.ส.ต.อัมราน ฮะ จำนวน 3,079,130 บาท พร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบตอบแทนเป็นกรณีพิเศษให้กับทั้ง 2 นาย โดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10 ขั้น และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็น “พล.ต.ต.”

สำหรับ ด.ต.วรรณุชิต แซ่ค้อ และ ส.ต.ท.ไตรทศ กุลสันถวะศิริ ซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัส สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น จำนวน 272,000 บาท ส่วน ร.ต.ท.กิตติพงษ์ ศรีขำ, ด.ต.พรรณกิจ ศรีณะกิจจา ได้รับบาดเจ็บไม่สาหัส ได้รับการดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้น จำนวน 32,000 บาท และสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะได้ดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์อย่างเต็มที่ต่อไป

สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยกย่องตำรวจทุกนายที่ได้ทำหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์อย่างเต็มกำลัง สละแม้ชีวิต ร่างกาย ไม่หวาดหวั่น ร่วมปฏิบัติการฯ เพื่อรักษาความสงบสุขให้พี่น้องประชาชน พร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกนายให้ปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ด้วยความสำเร็จ ปลอดภัย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โพสต์สดุดี ตำรวจกล้า สภ.ตากใบ
FB/ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 09:58 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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