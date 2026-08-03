ข่าวดาราบันเทิง

อดีตนักร้องดัง ฟ้องสายการบิน หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเครื่องบิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 09:58 น.
ไบรโอนี่ เคท สไมท์ อดีตนักร้องดัง ฟ้องสิงคโปร์แอร์ไลน์ หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเครื่องบิน

ไบรโอนี่ เคท สไมท์ อดีตนักร้องดังวัย 44 ปี ยื่นฟ้องสิงคโปร์แอร์ไลน์ ต่อศาลสหรัฐฯ หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเที่ยวบินไปแอลเอ แพทย์ชี้เส้นเสียงบาดเจ็บกระทบอาชีพครูสอนโยคะ

สำนักข่าวอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษรายงานข่าว ไบรโอนี่ เคท สไมท์ อดีตนักร้องวัยรุ่นชื่อดังวัย 44 ปี ยื่นฟ้องสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในนครลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์เกิดขึ้นบนเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่นครลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เธอเผลอกลืนเศษไม้จากไม้เสียบไก่สะเต๊ะในมื้ออาหารบนเครื่องบิน เศษไม้ดังกล่าวไปติดอยู่ในลำคอจนทำให้เส้นเสียงได้รับบาดเจ็บ

เอกสารคำฟ้องระบุรายละเอียดว่าอดีตนักร้องสาวเกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงทันทีหลังกลืนเศษไม้ เธอไออย่างหนักพร้อมมีอาการสำลักอย่างรุนแรง ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายรวมถึงความหวาดกลัวทางจิตใจขณะพยายามขากเศษไม้ออกจากลำคอ สุดท้ายสามารถนำเศษไม้ความยาวประมาณ 1.5 นิ้วออกมาได้สำเร็จ

หลังเกิดเหตุไบรโอนี่มีอาการเจ็บคออย่างต่อเนื่อง เสียงแหบ รู้สึกตึงเจ็บปวดเมื่อพูดหรือร้องเพลงเป็นเวลานาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกตรวจพบรอยแผลเป็นพร้อมร่องรอยบาดเจ็บที่เส้นเสียง อาการเหล่านี้สอดคล้องกับบาดแผลจากวัตถุแปลกปลอมมีคม ทนายความระบุในคำฟ้องว่าลูกความรับประทานอาหารตามปกติโดยไม่ได้ทำสิ่งใดผิดพลาด

อาการบาดเจ็บส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพของเธอ ปัจจุบันไบรโอนี่ทำงานเป็นครูสอนโยคะ นักร้อง นักแสดง ครูสอนสุขภาพ รวมถึงนักพูดสาธารณะ รายได้หลักของเธอขึ้นอยู่กับคุณภาพการใช้เสียง อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เธอสูญเสียความสามารถในการหารายได้ นอกจากนี้เธอยังเกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องรับประทานอาหารหรือเดินทางด้วยเครื่องบิน

การฟ้องร้องครั้งนี้ครอบคลุมการเรียกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลทั้งในอดีตไปจนถึงอนาคต ค่าเสียโอกาสในการหารายได้ ค่าชดเชยความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ค่าทนายความ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ด้านโฆษกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชน ตัวแทนสายการบินชี้แจงเพียงว่าไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด ข่าวกีฬา

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด

1 นาที ที่แล้ว
โค้ชทีมตบสาว &quot;เวียดนาม&quot; ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2 ข่าวกีฬา

โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

5 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย

26 นาที ที่แล้ว
ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน ข่าว

ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

28 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ &quot;ไอ้ป๋อง&quot; แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่กลางดึกพร้อมปืน ข่าว

หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ “ไอ้ป๋อง” แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่ถือปืนกลางดึก

40 นาที ที่แล้ว
ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ &quot;เขาชีจรรย์&quot; ข่าวอาชญากรรม

ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ “เขาชีจรรย์”

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย “แอ๊น วัยย์ธยา” นักร้องเพลงใต้ก่อนเสียชีวิต เพิ่งโพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่”

46 นาที ที่แล้ว
ช็อก จอเจ ภูมิหิรัญ ดาราวัยรุ่น เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 20 ปี บันเทิง

ช็อก จอเจ ภูมิหิรัญ ดาราวัยรุ่น เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 20 ปี

60 นาที ที่แล้ว
ภรรยาโพสต์เดือด จี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ อ้างสามีตากแดดนานระหว่างฝึกอบรมจนต้องผ่าตัดสมอง ข่าว

ภรรยาโพสต์เดือด จี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ อ้างสามีตากแดดนานระหว่างฝึกอบรมจนต้องผ่าตัดสมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ดญ.อินเดีย 13 ปี นั่งสามล้อกลับบ้าน คนขับฉุดพาไปขาย ชาย 30 คนรุมโทรม ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ ดญ.อินเดีย 13 ปี นั่งสามล้อกลับบ้าน คนขับฉุดไปขาย ชาย 30 คนรุมโทรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐเร่งช่วยยืนยันตัวตน–ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังมีผู้ยื่น 4.1 ล้านราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันตรายกว่าที่คิด! ฉีดสเตียรอยด์ เร่งเพิ่มกล้าม เสี่ยงหัวใจ-หลอดเลือดพัง อัณฑะฝ่อ สุขภาพและการแพทย์

สายฟิตต้องรู้! ฉีดสเตียรอยด์ เร่งเพิ่มกล้าม เสี่ยงหัวใจ-หลอดเลือดพัง อัณฑะฝ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลก 2 เชียงใหม่ เช็กเวลา-ช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลก 2 เชียงใหม่ เช็กเวลา-ช่องถ่ายทอดสด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย อนุวัฒน์ จูงมือเจี๊ยบ พิจิตตรา บริจาคเงิน 1 แสน ช่วยผู้ป่วยและเด็กแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บันเทิง

บอย อนุวัฒน์ จูงมือเจี๊ยบ พิจิตตรา บริจาคเงิน 1 แสนบาท ทำบุญวันเกิด ช่วยผู้ป่วยและเด็กแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชรพงศ์” ป้อง “เนวิน” ถูกวิจารณ์ปมใส่กางเกงขาสั้น ขาตัวเอง แต่หนักหัวคนอื่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังซัน ยิงเกียร์ดับ ทำไมเกียร์ได้ประกันตัวมางานศพ วิเคราะห์หลักกฎหมายปล่อยชั่วคราว ข่าวอาชญากรรม

บังซัน ยิงเกียร์ดับ ทำไมเกียร์ได้ประกันตัวมางานศพ วิเคราะห์หลักกฎหมายปล่อยชั่วคราว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจยะลา ยิงปะทะคนร้ายดักซุ่มยิงตำรวจ เร่งพิสูจน์หลักฐาน ติดตามผู้ก่อเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกันปลอมตัวเป็นต้นไม้ ดักจับประชาชนใช้มือถือขณะขับรถ โดนใบสั่ง 74 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบรโอนี่ เคท สไมท์ อดีตนักร้องดัง ฟ้องสิงคโปร์แอร์ไลน์ หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเครื่องบิน บันเทิง

อดีตนักร้องดัง ฟ้องสายการบิน หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเครื่องบิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. สดุดี 2 ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สภ.ตากใบ มอบเงินช่วยเหลือ-เลื่อนยศ ข่าว

ตร. สดุดี 2 ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สภ.ตากใบ มอบเงินช่วยเหลือ-เลื่อนยศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า “ก้อง ปิยะ” โพสต์อาลัย “จอเจ” BOYS VIBE จากไปอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจยกมือไหว้ ขอโทษญาติเหยื่อฆ่าฝังดิน ยืนยันดำเนินการติดตามคดีมาตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 ทองคำแท่งขายออก 64,100 บาท ปรับลด 100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่า จัง ของขึ้น ด่ากราดหน้าห้างดัง แฉแท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับคน รุกเลนรถเมล์ ข่าว

คลิป ลีน่า จัง ของขึ้น! ด่ากราดหน้าห้างดัง แฉแท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับคน รุกเลนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มนักดับเพลิง ทิ้งวันเกิดลูกสาววัย 4 ขวบ เลี้ยวรถเข้าโรงแรมกับพยาบาลสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 09:58 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 09:58 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
โค้ชทีมตบสาว &quot;เวียดนาม&quot; ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569

ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
Back to top button