อดีตนักร้องดัง ฟ้องสายการบิน หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเครื่องบิน

ไบรโอนี่ เคท สไมท์ อดีตนักร้องดังวัย 44 ปี ยื่นฟ้องสิงคโปร์แอร์ไลน์ ต่อศาลสหรัฐฯ หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเที่ยวบินไปแอลเอ แพทย์ชี้เส้นเสียงบาดเจ็บกระทบอาชีพครูสอนโยคะ
สำนักข่าวอินดิเพนเดนต์ของอังกฤษรายงานข่าว ไบรโอนี่ เคท สไมท์ อดีตนักร้องวัยรุ่นชื่อดังวัย 44 ปี ยื่นฟ้องสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ต่อศาลรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกาในนครลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมที่ผ่านมา เหตุการณ์เกิดขึ้นบนเที่ยวบินมุ่งหน้าสู่นครลอสแอนเจลิสเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เธอเผลอกลืนเศษไม้จากไม้เสียบไก่สะเต๊ะในมื้ออาหารบนเครื่องบิน เศษไม้ดังกล่าวไปติดอยู่ในลำคอจนทำให้เส้นเสียงได้รับบาดเจ็บ
เอกสารคำฟ้องระบุรายละเอียดว่าอดีตนักร้องสาวเกิดอาการเจ็บปวดอย่างรุนแรงทันทีหลังกลืนเศษไม้ เธอไออย่างหนักพร้อมมีอาการสำลักอย่างรุนแรง ต้องทนทุกข์ทรมานทั้งทางร่างกายรวมถึงความหวาดกลัวทางจิตใจขณะพยายามขากเศษไม้ออกจากลำคอ สุดท้ายสามารถนำเศษไม้ความยาวประมาณ 1.5 นิ้วออกมาได้สำเร็จ
หลังเกิดเหตุไบรโอนี่มีอาการเจ็บคออย่างต่อเนื่อง เสียงแหบ รู้สึกตึงเจ็บปวดเมื่อพูดหรือร้องเพลงเป็นเวลานาน แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านหูคอจมูกตรวจพบรอยแผลเป็นพร้อมร่องรอยบาดเจ็บที่เส้นเสียง อาการเหล่านี้สอดคล้องกับบาดแผลจากวัตถุแปลกปลอมมีคม ทนายความระบุในคำฟ้องว่าลูกความรับประทานอาหารตามปกติโดยไม่ได้ทำสิ่งใดผิดพลาด
อาการบาดเจ็บส่งผลกระทบโดยตรงต่ออาชีพของเธอ ปัจจุบันไบรโอนี่ทำงานเป็นครูสอนโยคะ นักร้อง นักแสดง ครูสอนสุขภาพ รวมถึงนักพูดสาธารณะ รายได้หลักของเธอขึ้นอยู่กับคุณภาพการใช้เสียง อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เธอสูญเสียความสามารถในการหารายได้ นอกจากนี้เธอยังเกิดความวิตกกังวลเมื่อต้องรับประทานอาหารหรือเดินทางด้วยเครื่องบิน
การฟ้องร้องครั้งนี้ครอบคลุมการเรียกค่าชดเชยค่ารักษาพยาบาลทั้งในอดีตไปจนถึงอนาคต ค่าเสียโอกาสในการหารายได้ ค่าชดเชยความทุกข์ทรมานทางจิตใจ ค่าทนายความ รวมถึงดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ด้านโฆษกของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นต่อสื่อมวลชน ตัวแทนสายการบินชี้แจงเพียงว่าไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีที่อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของศาลได้
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ติดตาม The Thaiger บน Google News: