วงการบันเทิงเศร้า “ก้อง ปิยะ” โพสต์อาลัย “จอเจ” BOYS VIBE จากไปอย่างสงบ
วงการบันเทิงเศร้า “ก้อง ปิยะ” โพสต์อาลัย “จอเจ” หนึ่งในผู้ร่วมรายการเรียลลิตี BOYS VIBE THE PROJECT จากไปอย่างสงบ
นับเป็นเรื่องที่น่าเศร้าต่อวงการบันเทิงเมื่อ ก้อง ปิยะ ผู้จัดและนักแสดงชื่อดัง โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมพร้อมคลิปวิดีโออาลัยต่อการจากไปของ จอเจ-ภูมิหิรัญ บุญพา หนึ่งในผู้เข้าร่วมโปรเจกต์รายการเรียลลิตี้ BOYS VIBE THE PROJECT ว่า
“รอยยิ้มและเสียงหัวเราะของจอเจจะคงอยู่ในใจของพวกเราเสมอ ขอบคุณน้องนะคะที่ คอยสร้างเสียงหัวเราะ และรอยยิ้มให้เสมอ หลับให้สบายนะจอเจ #ด้วยรักและคิดถึง #boysvibetheproject”
ภายหลังจากโพสต์ดังกล่าว หลายคนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับต่างแสดงความเสียใจต่อการจากไปอย่างกะทันหัน อาทิ “ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวน้องจอเจด้วยนะคับ” , “เจ เป็นน้องคนนึงที่น่ารักสำหรับหนูค่ะ เจอหน้าก็ทักทายสวัสดีตลอด ร่าเริงด้วย หนูช็อคมาก หลับให้สบายนะเจ” , “เสียใจด้วยนะคะ”
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก BOYS VIBE The Project ได้แชร์โพสต์ของ “คิง-สมจริง ศรีสุภาพ” ผู้กำกับและผู้จัดละคร ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้สร้างโปรเจครายการเรียลลิตี้ดังกล่าวด้วยเช่นกัน
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