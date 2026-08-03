ตำรวจยกมือไหว้ ขอโทษญาติเหยื่อฆ่าฝังดิน ยืนยันดำเนินการติดตามคดีมาตลอด
ตำรวจยกมือไหว้ ขอโทษญาติเหยื่อฆ่าฝังดิน ยืนยันดำเนินการติดตามคดีมาตลอด แต่การสื่อสารยังบกพร่อง สัญญาจะปรับปรุงการทำงาน
จากกรณีที่นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้นำญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ บุกถามผู้การชลบุรี ภายหลังจากที่แจ้งความแล้วคดีไม่คืบ ต่างกับกรณีสองพี่น้องชาวรัสเซีย จนทำให้เกิดคำถามว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติสองมาตรฐานกับคนไทยที่ไม่มีเงินหรือไม่นั้น
ล่าสุด พ.ต.อ.วราวุฒิ นิตยวัน ผู้กำกับการ สภ.ห้วยใหญ่ ได้กล่าวภายหลังพบกับญาติผู้เสียชีวิตว่า แม้ชุดสืบสวนจะดำเนินการติดตามคดีมาโดยตลอด แต่การสื่อสารและการแจ้งความคืบหน้าให้ครอบครัวรับทราบยังมีข้อบกพร่อง พร้อมกล่าวขอโทษและรับปากว่าจะปรับปรุงการทำงาน เพื่อให้ญาติผู้สูญหายได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องมากขึ้น
ตำรวจเปิดเผยว่า หลังได้รับแจ้งการหายตัวของพ่อ แม่ และลูกสาว เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักหลายครั้ง ทั้งกลางวันและกลางคืน พบว่าภายในบ้านยังมีไฟเปิดอยู่ มีผู้มาให้อาหารสุนัข และมีรถกระบะจอดอยู่ตามปกติ ขณะที่รถจักรยานยนต์หายไปพร้อมกับสมาชิกทั้งสามคน
นอกจากนี้ ยังพบเอกสารเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินภายในบ้าน ทำให้ช่วงแรกต้องตั้งสมมติฐานการสืบสวนหลายแนวทาง รวมถึงความเป็นไปได้ที่ผู้สูญหายอาจเดินทางออกจากพื้นที่จากปัญหาหนี้สิน หรือมีบุคคลเข้ามาทวงหนี้ โดยย้ำว่าเป็นเพียงแนวทางสืบสวน ไม่ใช่ข้อสรุปว่าผู้เสียชีวิตหลบหนีหนี้ ต่อมา เมื่อชุดสืบสวนคลี่คลายคดีการหายตัวของสองพี่น้องชาวรัสเซีย พบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงมายังคดีครอบครัวชาวไทย ทั้งข้อมูลบุคคลและยานพาหนะ จึงทำให้สามารถยกระดับการสืบสวนและเชื่อมโยงผู้ต้องหาได้อย่างชัดเจน
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