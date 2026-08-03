หนุ่มนักดับเพลิง ทิ้งวันเกิดลูกสาววัย 4 ขวบ เลี้ยวรถเข้าโรงแรมกับพยาบาลสาว
ทีมนักสืบได้ สะกดรอยตาม หนุ่มนักดับเพลิง ทิ้งวันเกิดลูกสาววัย 4 ขวบ อ้างปฏิบัติภารกิจ แต่เจอเลี้ยวรถเข้าโรงแรมกับพยาบาลสาว
ทีมงานบอยนักสืบ ได้รับการว่าจ้างจาก น.ส.วรรณ ภรรยาหลวง ให้ช่วยติดตามพฤติกรรมของ นายสมชาย สามี ซึ่งมีอาชีพเป็นเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นักดับเพลิง) หลังสงสัยพฤติกรรมว่า น่าจะแอบไปมีสัมพันธ์กับพยาบาลสาว
ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ตรงกับวันคล้ายวันเกิดของลูกสาว วัยเพียง 4 ขวบ แต่ฝ่ายสามี กลับอ้างกับครอบครัวว่าติดภารกิจด่วน ไม่สามารถมาร่วมฉลอง หรืออยู่เป่าเค้กวันเกิดกับลูกได้ ทางภรรยา จึงตัดสินใจว่าจ้างทีมงานนักสืบ ลงพื้นที่สะกดรอย ติดตามดูพฤติการณ์ตลอด 1 วันเต็ม เพื่อหาข้อเท็จจริง
จากการเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด ทางทีมงานสามารถบันทึกหลักฐานไว้ได้เกือบ 80% โดยพบว่าฝ่ายสามี ไม่ได้ไปปฏิบัติหน้าที่ตามที่กล่าวอ้าง แต่กลับไปรับ-ส่งและควงแขนหญิงสาว ซึ่งเป็นพยาบาลในพื้นที่จังหวัดเดียวกัน เดินเที่ยว กินข้าว และเลี้ยวรถเข้าพักในโรงแรมแห่งหนึ่งย่าน อ.เมือง จ.ชลบุรี ในคืนวันเกิดลูกสาว
ทางทีมงานได้รายงานข้อมูลให้ภรรยาทราบ แต่ต้องสะเทือนใจยิ่งขึ้น คือในระหว่างสามี กำลังมีความสุขอยู่กับพยาบาลสาวนั้น ลูกสาววัย 4 ขวบได้โทรศัพท์หาผู้เป็นพ่อด้วยความคิดถึง เพื่อขอของขวัญ ซึ่งตรงวันคล้ายวันเกิดของเธอ แต่ฝั่งพ่อยังคงอ้างว่า ติดงานอยู่ ไม่สามารถกลับไปหาได้ ลูกสาวต้องเป่าเค้กกับแม่ โดยไม่มีพ่ออยู่ด้วย
โดยขณะนี้ทางฝั่งภรรยาหลวง อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว และพิกัดเวลาทั้งหมด เพื่อเตรียมดำเนินการทางกฎหมาย และดำเนินการทางวินัยต่อไป
ทั้งนี้ทาง บอยนักสืบ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า สงสารลูกสาวสี่ขวบ โทรไปหาพ่อเพื่อขอของขวัญ แต่สุดท้ายของขวัญที่ได้คือพ่อนอกใจแม่ไปมีคนอื่น เห็นแล้วทรมานจิตใจ พร้อมฝากบอกเมียหลวงว่าอดทนหน่อย อีกไม่นาน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- สรุปปมคลิป “มึงใครเนี่ย” เมียหลวงบุกจับชู้คาเตียง ไวรัลทะลุ 68 ล้านวิว ก่อนทนายสั่งลบด่วน
- ครอบครัวเอาผิดจิตแพทย์หญิงมะกัน ข่มขืนผู้ป่วยเยาวชนอายุ 17 หลังดูแลมานาน 3 ปี
- ศาลอิตาลีสั่งชู้รักชดใช้ 17 ล้าน หลังใช้ปลอกคอ-กุญแจมือเล่นสยิว ทำคู่นอนดับ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: