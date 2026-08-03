คลิป ลีน่า จัง ของขึ้น! ด่ากราดหน้าห้างดัง แฉแท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับคน รุกเลนรถเมล์
คลิปไวรัลจากเพจ “ซ้อเปา” เผยลีน่าจังตำหนิปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารและรถบุกเลนรถเมล์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องแก้ไขด่วน
เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 69 กลายเป็นประเด็นร้อนระอุบนโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แชร์คลิปเหตุการณ์ที่ ลีน่า จัง แสดงอาการโกรธจัดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการด่าทอเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างรุนแรงถึงปัญหาการจราจรและการปฏิเสธผู้โดยสาร
แฉแท็กซี่ “เปิดไฟว่างแต่ไม่รับ” พร้อมระบุเลขทะเบียนชัดเจน
ลีน่า จัง ได้เจาะจงไปที่รถแท็กซี่ที่เปิดไฟสถานะ “ว่าง” แต่กลับไม่ยอมรับผู้โดยสาร โดยมีการระบุหมายเลขทะเบียนอย่างชัดเจน คือ ทะเบียน 6523 และ ทะเบียน 5336 พร้อมตะโกนด่าทอด้วยความโมโหว่า
“มึงเปิดไฟแล้วมึงไม่รับผู้โดยสาร มึงเปิดไฟทำไม… กรมการขนส่งทางบกมึงต้องมาจับมัน… มันเห้ยมาก”
อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการที่รถแท็กซี่และรถสามล้อเข้ามาจอดแช่ในเลนที่จัดไว้สำหรับรถเมล์โดยเฉพาะ ทำให้รถเมล์เข้าจอดเทียบท่าไม่ได้ และประชาชนต้องเดินฝ่ารถออกไปขึ้นรถอย่างยากลำบากและเสี่ยงอันตราย โดยลีน่า จัง กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า
“นี่คือทางสำหรับให้รถเมล์เข้ามาและให้คนโดยสารรถเมล์เนี่ยขึ้น แต่มึงปล่อยให้รถพวกนี้เข้ามา… ประชาชนน่ะเขาจะขึ้นรถอ่ะ ขึ้นไม่ได้”… “มึงเอากรวยเนี่ยมากั้นหา… มึงเลย… รถเมล์เข้าไม่ได้แล้วคนจะขึ้นรถเมล์มันขึ้นลำบากและอันตรายด้วย”
ลีน่า จัง ยังได้ด่ากราดไปถึงผู้มีอำนาจระดับสูง ทั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล, ผู้ว่าฯ กทม., และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และตั้งคำถามถึง สน.ลุมพินี เจ้าของพื้นที่ว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดการทำผิดกฎหมายใจกลางเมืองเช่นนี้
“สน.ลุมพินี มึงไม่มาดูเลย… มึงให้พวกนี้ทำผิดกฎหมาย มึงเก็บเงินพวกนี้เป็นรายเดือนใช่ไหม”… “เดี๋ยวกูจะไปฟ้องมึงเอามึงเนี่ยเข้าคุกเลย ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่”
ทั้งนี้ ลีน่า จัง ทิ้งท้ายด้วยการขู่ว่าจะเดินหน้าเอาผิดและไล่ผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่ง หากยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาแท็กซี่มาเฟียและการจราจรหน้าห้างดังที่เป็นปัญหาเรื้อรังนี้ได้
คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อจำนวนมากในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาแสดงความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารและการจัดระเบียบเลนรถโดยสารบริเวณดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำมานาน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาจัดการอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ The Thaiger ยังไม่สามารถตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นคำกล่าวอ้างของลีน่าจังเพียงฝ่ายเดียว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ลีน่าจัง ลั่น กูยังไม่ตาย หลังโดนเว็บพนันกุข่าวว่อนโซเชียล
- “ลีน่าจัง” พ้อ หนุ่ม กรรชัย หัดเมตตาคนบ้าง ร่ำไห้ตกงาน 2 ปี ทำร้ายคนไม่มีทางสู้
- ตำรวจท่องเที่ยว กวดเข้มจับ 76 แท็กซี่ ปฏิเสธผู้โดยสาร-ไม่ใช้มิเตอร์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: