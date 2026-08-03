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คลิป ลีน่า จัง ของขึ้น! ด่ากราดหน้าห้างดัง แฉแท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับคน รุกเลนรถเมล์

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 09:35 น.
ลีน่า จัง ของขึ้น ด่ากราดหน้าห้างดัง แฉแท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับคน รุกเลนรถเมล์

คลิปไวรัลจากเพจ “ซ้อเปา” เผยลีน่าจังตำหนิปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารและรถบุกเลนรถเมล์หน้าเซ็นทรัลเวิลด์ ก่อนเรียกร้องผู้เกี่ยวข้องแก้ไขด่วน

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 69 กลายเป็นประเด็นร้อนระอุบนโลกโซเชียล เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ แชร์คลิปเหตุการณ์ที่ ลีน่า จัง แสดงอาการโกรธจัดบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีการด่าทอเจ้าหน้าที่รัฐและผู้ขับขี่รถสาธารณะอย่างรุนแรงถึงปัญหาการจราจรและการปฏิเสธผู้โดยสาร

แฉแท็กซี่ “เปิดไฟว่างแต่ไม่รับ” พร้อมระบุเลขทะเบียนชัดเจน

ลีน่า จัง ได้เจาะจงไปที่รถแท็กซี่ที่เปิดไฟสถานะ “ว่าง” แต่กลับไม่ยอมรับผู้โดยสาร โดยมีการระบุหมายเลขทะเบียนอย่างชัดเจน คือ ทะเบียน 6523 และ ทะเบียน 5336 พร้อมตะโกนด่าทอด้วยความโมโหว่า

“มึงเปิดไฟแล้วมึงไม่รับผู้โดยสาร มึงเปิดไฟทำไม… กรมการขนส่งทางบกมึงต้องมาจับมัน… มันเห้ยมาก”

อีกหนึ่งประเด็นสำคัญคือการที่รถแท็กซี่และรถสามล้อเข้ามาจอดแช่ในเลนที่จัดไว้สำหรับรถเมล์โดยเฉพาะ ทำให้รถเมล์เข้าจอดเทียบท่าไม่ได้ และประชาชนต้องเดินฝ่ารถออกไปขึ้นรถอย่างยากลำบากและเสี่ยงอันตราย โดยลีน่า จัง กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า

“นี่คือทางสำหรับให้รถเมล์เข้ามาและให้คนโดยสารรถเมล์เนี่ยขึ้น แต่มึงปล่อยให้รถพวกนี้เข้ามา… ประชาชนน่ะเขาจะขึ้นรถอ่ะ ขึ้นไม่ได้”… “มึงเอากรวยเนี่ยมากั้นหา… มึงเลย… รถเมล์เข้าไม่ได้แล้วคนจะขึ้นรถเมล์มันขึ้นลำบากและอันตรายด้วย”

ลีน่า จัง ยังได้ด่ากราดไปถึงผู้มีอำนาจระดับสูง ทั้ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล, ผู้ว่าฯ กทม., และ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โดยกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ และตั้งคำถามถึง สน.ลุมพินี เจ้าของพื้นที่ว่าเหตุใดจึงปล่อยให้เกิดการทำผิดกฎหมายใจกลางเมืองเช่นนี้

ลีน่าจังตำหนิปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารและรถบุกเลนรถเมล์หน้าห้าง ctw
ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

“สน.ลุมพินี มึงไม่มาดูเลย… มึงให้พวกนี้ทำผิดกฎหมาย มึงเก็บเงินพวกนี้เป็นรายเดือนใช่ไหม”… “เดี๋ยวกูจะไปฟ้องมึงเอามึงเนี่ยเข้าคุกเลย ข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่”

ทั้งนี้ ลีน่า จัง ทิ้งท้ายด้วยการขู่ว่าจะเดินหน้าเอาผิดและไล่ผู้ที่เกี่ยวข้องออกจากตำแหน่ง หากยังไม่สามารถจัดการกับปัญหาแท็กซี่มาเฟียและการจราจรหน้าห้างดังที่เป็นปัญหาเรื้อรังนี้ได้

คลิปดังกล่าวถูกแชร์ต่อจำนวนมากในโลกออนไลน์ ชาวเน็ตส่วนหนึ่งเข้ามาแสดงความเห็นสอดคล้องกันว่าปัญหาแท็กซี่ปฏิเสธผู้โดยสารและการจัดระเบียบเลนรถโดยสารบริเวณดังกล่าวเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำมานาน และเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาจัดการอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ The Thaiger ยังไม่สามารถตรวจสอบยืนยันข้อเท็จจริงในส่วนนี้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นคำกล่าวอ้างของลีน่าจังเพียงฝ่ายเดียว

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 09:35 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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