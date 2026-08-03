“อนุทิน” โพสต์รูปนุ่งขาสั้น บอกก็มันสบาย หลัง “เนวิน” เจอดราม่าเกงขาสั้น
อนุทิน โพสต์รูปนั่งชิลๆนุ่งขาสั้น บอกก็มันสบายลมเย็น หลัง “เนวิน” เจอดราม่าเกงขาสั้น ขณะทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง
จากกรณีที่นายเนวิน ชิดชอบ ประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ทีมสโมสรชั้นนำในประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร นักฟุตบอล และทีมงานสโมสร เดินทางประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าสู่การแข่งขันไทยลีคฤดูกาลแข่งขันใหม่ โดยมีนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 69
โดยภาพดังกล่าวถูกวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์ ถึงความเหมาะสม หลังจากที่ปรากฎภาพนายเนวินสวมกางเกงขาสั้นร่วมพิธี โดยชาวเน็ตได้มีการระบุว่าว่าการแต่งกายเช่นนี้ ถือว่าเป็นการไม่ให้เกียรติสถานที่หรือไม่นั้น
ล่าสุดนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กสั้นๆ พร้อมโพสต์รูประบุว่า “นุ่งขาสั้นมั่งดีก่า….สบายอ่ะ ก็ลมมันเย็น”
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