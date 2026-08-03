ข่าวการเมือง

“พิธา” ให้กำลังใจ สส.พรรคประชาชน ท้อได้ แต่ห้ามถอย ยกเป็นต้นแบบพรรคยุคใหม่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 08:46 น.

พิธา พูดให้กำลังใจ สส.พรรคประชาชน ท้อได้ แต่ห้ามถอย ต้องเตรียมพร้อมเมื่อโอกาสมาถึง ยกต่างชาติมองเป็นต้นแบบพรรคยุคใหม่ 

วันที่ 1-2 สิงหาคม 2569 ที่โรงแรมเมเปิล เขตบางนา พรรคประชาชนจัดงานสัมมนา สส. และเครือข่ายสมาชิกพรรคประชาชน โดยภายในงานมีการหารือเกี่ยวกับปัญหา กระบวนการทำงาน รวมถึงการกำหนดยุทธศาสตร์และทิศทางของพรรคในอนาคต

ในช่วงหนึ่งของงานสัมมนา พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกล ซึ่งเพิ่งเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกา ได้ตอบรับเป็นแขกรับเชิญในการกล่าวปาฐกถาพิเศษต่อที่ประชุมสัมมนา สส.พรรคประชาชน และสะท้อนประสบการณ์จากการพบปะนักการเมืองและคนรุ่นใหม่ในหลายประเทศระหว่างการทำงานสอนในมหาวิทยาลัย โดยพิธาระบุว่า พรรคประชาชนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และถูกมองเป็นต้นแบบของพรรคการเมืองยุคใหม่ คนรุ่นใหม่ในหลายประเทศ ทั้งอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ชิลี และโคลอมเบีย ต่างแสดงความต้องการเห็นพรรคการเมืองแบบพรรคประชาชนในประเทศของตนเอง

อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลยอมรับว่า สมาชิกพรรคอาจรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้จากสถานการณ์ทางการเมือง แต่ขอให้มองความสำเร็จที่พรรคสร้างขึ้น ทั้งการได้ สส. เพิ่มในหลายพื้นที่ การขยายฐานการทำงานในกรุงเทพฯ และการมีประธานสภา กทม. ผู้หญิงคนแรกของประเทศไทย และย้ำว่า ทุกคนเหนื่อยได้ ท้อได้ แต่ห้ามถอย ขอให้มีความมั่นใจว่าเมื่อจังหวะทางการเมืองมาถึง พรรคจะต้องมีความพร้อมเพียงพอที่จะเปลี่ยนโอกาสเป็นชัยชนะ พรรคต้องสร้างกระบวยให้ใหญ่พอ เพื่อให้สามารถตักน้ำได้มากที่สุดเมื่อถึงเวลาที่สถานการณ์เอื้ออำนวย

พิธากล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ สส. และสมาชิกพรรคประชาชนควรติดตามประเด็นสำคัญจากเวทีต่างประเทศ ที่โลกกำลังเผชิญ Pincer Crisis หรือวิกฤตแรงกดดันสองด้าน ได้แก่ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำรงชีวิต และการเสื่อมถอยของการเมืองภายในประเทศที่ทำให้รัฐบาลทั่วโลกขาดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา ซึ่งจะเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสของพรรคฝ่ายค้านในการนำเสนอ Alternative Thailand หรือประเทศไทยในฐานะทางเลือกใหม่

หากประเมินช่วงครึ่งหลังของปีนี้ จะมีเหตุการณ์สำคัญระดับโลกต่อเนื่อง ทั้งการประชุมผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีน การประชุมสหประชาชาติ การพบกันของ สี จิ้นผิง กับ โดนัลด์ ทรัมป์ การเลือกตั้งในอิสราเอลและบราซิล การเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐอเมริกา และการประชุม G20 ทั้งหมดล้วนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย ต้นทุนค่าครองชีพ รวมถึงการดำเนินนโยบายของประเทศอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีแนวโน้มที่จะได้รับผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งความเสี่ยงเอลนีโญ น้ำท่วม ไฟป่า และคลื่นความร้อน ซึ่งจะกระทบต่อประชาชนโดยตรง ซึ่ง สส.พรรคประชาชนต้องเตรียมข้อเสนอเชิงนโยบายล่วงหน้า เพื่อให้พรรคสามารถนำเสนอทางออกได้ก่อนรัฐบาล

พิธายังกล่าวในช่วงท้ายของการปาฐกถา โดยระบุว่าความสามัคคีภายในพรรคคือสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก ขอให้สมาชิกเชื่อใจกัน ทำงานเป็นทีม และยึดหลัก ‘Your problem is my problem’ หรือ ‘ปัญหาของคุณคือปัญหาของฉัน’ เพื่อร่วมกันผลักดันให้พรรคประชาชนเป็นพรรคที่มีวิสัยทัศน์ และเป็นทางเลือกของประเทศในอนาคต

“เป้าหมายที่เราหวังไว้ ว่าเราจะเป็นพรรคที่มีวิสัยทัศน์ ที่โชว์ให้เห็นว่าประเทศไทยยังมีทางเลือกมากกว่าสีน้ำเงินอย่างเดียว แล้วประชาชนจะให้เรากลับมาอย่างทวีคูณ ทำให้คนออกมาใช้สิทธิเยอะ เราก็มีโอกาสที่จะชนะ เข้าสู่อำนาจ เราก็จะได้มาเปลี่ยนประเทศไทยที่เราทุกคนรักไปด้วยกัน“ พิธากล่าว

หลังจากนั้น วีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร รองหัวหน้าพรรคประชาชน ได้ขึ้นกล่าวเปิดวงสัมมนาเกี่ยวกับทิศทางการเมืองไทยและบทบาทของพรรคประชาชน

วีระยุทธระบุว่า ประวัติศาสตร์การเมืองไทยในแต่ละทศวรรษสะท้อนการต่อสู้ระหว่างกลุ่มอำนาจที่แตกต่างกัน โดยในช่วงทศวรรษ 2530 อำนาจทางการเมืองเริ่มเคลื่อนจากกองทัพเข้าสู่ระบบรัฐสภาและเครือข่ายนักการเมืองท้องถิ่นมากขึ้น แต่เส้นทางประชาธิปไตยไทยก็ขลุกขลักไม่ราบรื่น เพราะยังต้องเผชิญรัฐประหารอีกถึง 3 ครั้ง ครั้งล่าสุดคือ ‘ระบอบประยุทธ์’ ในช่วง 2557-2566 ที่ขยายอำนาจของกองทัพเหนือสังคม และอำนาจของกลุ่มทุนที่หนุนรัฐประหารต่อระบบเศรษฐกิจไทย

พรรคอนาคตใหม่ ต่อเนื่องมาถึงพรรคก้าวไกล และพรรคประชาชน เกิดขึ้นในฐานะพลังการเมืองที่ท้าทายโครงสร้างอำนาจดังกล่าว และกลายเป็นหนึ่งในพลังที่มีบทบาทต่อพัฒนาการเมืองไทยในทศวรรษ 2570 ที่ต้องต่อสู้กับ ‘ระบอบสีน้ำเงิน’ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างเครือข่ายบ้านใหญ่ กลไกราชการ และกลุ่มเทคโนแครต ที่อาศัยการเมืองอุปถัมภ์เข้าสู่อำนาจ แม้จะดูแข็งแกร่งแต่ก็เริ่มเผยให้เห็นจุดด้อยในการบริหารประเทศ ตั้งแต่วิกฤตน้ำมัน ทุจริตสอบราชการ การออก พ.ร.ก. กู้เงินแบบผิดหลักการ แต่ปล่อยให้คนไทยและผู้ประกอบการไทยเผชิญการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมจากประเทศมหาอำนาจ

อย่างไรก็ตาม ความไม่พอใจต่อรัฐบาลหรือโครงสร้างอำนาจเดิมไม่ได้หมายความว่าประชาชนจะหันมาเลือกพรรคประชาชนโดยอัตโนมัติ เนื่องจากประชาชนยังมีทางเลือกอื่นอีกมาก ไม่ว่าจะเป็นการปรับตัวอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ การเลือกพรรคการเมืองต่าง ๆ การเข้าสู่เศรษฐกิจสีเทา การย้ายถิ่นฐาน หรือการหันไปพึ่งพาอำนาจนอกระบบ พรรคประชาชนเป็นเพียงหนึ่งในหลายทางเลือกของประชาชน ภารกิจสำคัญของพรรคจึงไม่ใช่เพียงการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายตรงข้าม แต่ต้องทำให้ประชาชนเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นกับโครงสร้างทางการเมือง

วีระยุทธกล่าวต่อไปว่า ที่สำคัญที่สุดคือ พรรคการเมืองที่จะได้รับความไว้วางใจจากประชาชนต้องแสดงให้สังคมเห็นถึงภาพของประเทศไทยอีกแบบหนึ่ง หรือ Alternative Thailand ที่มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ ไม่ใช่เพียงการเสนออุดมการณ์หรือภาพอนาคตในระยะยาว แต่แสดงความพร้อมในการทำงาน แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประสานงานกลไกราชการ เกษตรกร ผู้ประกอบการ พร้อมยืนหยัดปกป้องผลประโยชน์ของคนไทยท่ามกลางกระแสการเมืองระหว่างประเทศและกำแพงการค้าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด ข่าวกีฬา

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด

7 นาที ที่แล้ว
โค้ชทีมตบสาว "เวียดนาม" ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2 ข่าวกีฬา

โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย

32 นาที ที่แล้ว
ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน ข่าว

ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

33 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ "ไอ้ป๋อง" แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่กลางดึกพร้อมปืน ข่าว

หนุ่มเผยระทึก อ้างเคยเจอ “ไอ้ป๋อง” แต่งกายคล้ายตำรวจ โผล่ถือปืนกลางดึก

45 นาที ที่แล้ว
ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ "เขาชีจรรย์" ข่าวอาชญากรรม

ขุดวีรกรรมเหี้ยม ไอ้ป๋อง ปาดคอเมียเก่า เกือบถูกฝังทั้งเป็นที่ “เขาชีจรรย์”

49 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดโพสต์สุดท้าย “แอ๊น วัยย์ธยา” นักร้องเพลงใต้ก่อนเสียชีวิต เพิ่งโพสต์อาลัย “ฮลุน โซโล่”

51 นาที ที่แล้ว
ช็อก จอเจ ภูมิหิรัญ ดาราวัยรุ่น เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 20 ปี บันเทิง

ช็อก จอเจ ภูมิหิรัญ ดาราวัยรุ่น เสียชีวิตกะทันหัน วัยเพียง 20 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภรรยาโพสต์เดือด จี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ อ้างสามีตากแดดนานระหว่างฝึกอบรมจนต้องผ่าตัดสมอง ข่าว

ภรรยาโพสต์เดือด จี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับผิดชอบ อ้างสามีตากแดดนานระหว่างฝึกอบรมจนต้องผ่าตัดสมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หดหู่ ดญ.อินเดีย 13 ปี นั่งสามล้อกลับบ้าน คนขับฉุดพาไปขาย ชาย 30 คนรุมโทรม ข่าวต่างประเทศ

หดหู่ ดญ.อินเดีย 13 ปี นั่งสามล้อกลับบ้าน คนขับฉุดไปขาย ชาย 30 คนรุมโทรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รัฐเร่งช่วยยืนยันตัวตน–ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังมีผู้ยื่น 4.1 ล้านราย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันตรายกว่าที่คิด! ฉีดสเตียรอยด์ เร่งเพิ่มกล้าม เสี่ยงหัวใจ-หลอดเลือดพัง อัณฑะฝ่อ สุขภาพและการแพทย์

สายฟิตต้องรู้! ฉีดสเตียรอยด์ เร่งเพิ่มกล้าม เสี่ยงหัวใจ-หลอดเลือดพัง อัณฑะฝ่อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลก 2 เชียงใหม่ เช็กเวลา-ช่องถ่ายทอดสด วอลเลย์บอล

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 เลก 2 เชียงใหม่ เช็กเวลา-ช่องถ่ายทอดสด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บอย อนุวัฒน์ จูงมือเจี๊ยบ พิจิตตรา บริจาคเงิน 1 แสน ช่วยผู้ป่วยและเด็กแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ บันเทิง

บอย อนุวัฒน์ จูงมือเจี๊ยบ พิจิตตรา บริจาคเงิน 1 แสนบาท ทำบุญวันเกิด ช่วยผู้ป่วยและเด็กแรกเกิด รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“วัชรพงศ์” ป้อง “เนวิน” ถูกวิจารณ์ปมใส่กางเกงขาสั้น ขาตัวเอง แต่หนักหัวคนอื่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังซัน ยิงเกียร์ดับ ทำไมเกียร์ได้ประกันตัวมางานศพ วิเคราะห์หลักกฎหมายปล่อยชั่วคราว ข่าวอาชญากรรม

บังซัน ยิงเกียร์ดับ ทำไมเกียร์ได้ประกันตัวมางานศพ วิเคราะห์หลักกฎหมายปล่อยชั่วคราว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจยะลา ยิงปะทะคนร้ายดักซุ่มยิงตำรวจ เร่งพิสูจน์หลักฐาน ติดตามผู้ก่อเหตุ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตำรวจมะกันปลอมตัวเป็นต้นไม้ ดักจับประชาชนใช้มือถือขณะขับรถ โดนใบสั่ง 74 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไบรโอนี่ เคท สไมท์ อดีตนักร้องดัง ฟ้องสิงคโปร์แอร์ไลน์ หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเครื่องบิน บันเทิง

อดีตนักร้องดัง ฟ้องสายการบิน หลังกลืนเศษไม้สะเต๊ะยาว 1.5 นิ้วบนเครื่องบิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตร. สดุดี 2 ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สภ.ตากใบ มอบเงินช่วยเหลือ-เลื่อนยศ ข่าว

ตร. สดุดี 2 ตำรวจกล้า เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ สภ.ตากใบ มอบเงินช่วยเหลือ-เลื่อนยศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

วงการบันเทิงเศร้า “ก้อง ปิยะ” โพสต์อาลัย “จอเจ” BOYS VIBE จากไปอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ตำรวจยกมือไหว้ ขอโทษญาติเหยื่อฆ่าฝังดิน ยืนยันดำเนินการติดตามคดีมาตลอด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 สิงหาคม 2569 ประกาศครั้งที่ 1 ทองคำแท่งขายออก 64,100 บาท ปรับลด 100 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลีน่า จัง ของขึ้น ด่ากราดหน้าห้างดัง แฉแท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับคน รุกเลนรถเมล์ ข่าว

คลิป ลีน่า จัง ของขึ้น! ด่ากราดหน้าห้างดัง แฉแท็กซี่เปิดไฟว่างแต่ไม่รับคน รุกเลนรถเมล์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มนักดับเพลิง ทิ้งวันเกิดลูกสาววัย 4 ขวบ เลี้ยวรถเข้าโรงแรมกับพยาบาลสาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 08:46 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 08:46 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด

เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง SEA V Cup 2026 สนาม 2 ไทยกลับมาเล่นในบ้าน ลุ้นแชมป์สองสนามรวด

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
โค้ชทีมตบสาว "เวียดนาม" ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

โค้ชทีมตบสาว “เวียดนาม” ถอนตัวคุมทีม ศึกวอลเลย์บอล SEA V CUP 2026 สนามที่ 2

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569

ไฟไหม้เรือเฟอร์รีอินโดกลางทะเล เสียชีวิตแล้ว 5 ศพ สูญหายอีก 41 ราย

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

ถกสนั่น เปิดเพลงชาติในสวน กำลังวิ่งต้องหยุดไหม รักชาติ-อันตรายสุขภาพ เลือกอย่างไหน

เผยแพร่: 3 สิงหาคม 2569
Back to top button