สลด เฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศ ขณะดับไฟป่ากรีซ เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ
เฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศ ขณะดับไฟป่ากรีซ เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ ขณะที่เจ้าหน้าที่เฮลิคอปเตอร์อีกลำได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศขณะปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าที่ลุกลามในประเทศกรีซ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ศพ
โดยผู้เสียชีวิตนั้นเป็นนักบินชาวเดนมาร์กและเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยดับเพลิงของกรีซ ขณะที่นักบินชาวอังกฤษและเจ้าหน้าที่ประสานงานหน่วยดับเพลิงของกรีซอีกรายรอดชีวิตและได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ในสื่อสังคมออนไลน์ได้มีการเผยแพร่คลิปวินาทีดังกล่าว โดยเหตุสลดครั้งนี้เกิดขึ้นห่างออกจากกรุงเอเธนส์ออกไป 65 กิโลเมตร ซึ่งใบพัดของลำหนึ่งไปปะทะกับอีกลำ ส่งผลให้ลำที่ถูกชนเกิดไฟลุกไหม้และตกลงไปในหุบเหว ส่วนเฮลิคอปเตอร์อีกลำสามารถลงจอดฉุกเฉินได้
ทั้งนี้ยังไม่ทราบสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ อย่างไรก็ตามทางการได้สั่งห้ามไม่ให้เฮลิคอปเตอร์ชนิดนี้ขึ้นบินเป็นการชั่วคราว
สำหรับประเทศกรีซนั้นเผชิญกับไฟป่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เช่นเดียวกันกับหลายประเทศในยุโรปซึ่งเป็นผลพวงจากคลื่นความร้อน
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