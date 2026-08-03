เรือนจำพัทยา เตรียมแยกขังเดี่ยว 3 ผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังศพ หวั่นถูกทำร้ายร่างกาย
เรือนจำพัทยา เตรียมแยกขังเดี่ยว 3 ผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังศพ หวั่นถูกทำร้ายร่างกาย ภายหลังครบ 7 วันในแดนแรก เพื่อสังเกตอาการและกักโรค
เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ประจำเรือนจำพิเศษพัทยา รายงานหลังนำตัวผู้ต้องหา 3 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าฝัง 5 ศพ ซึ่งแบ่งเป็นวัยรุ่นรัสเซีย 2 ศพ และครอบครัวอีก 3 ศพ ว่า ป๋อง ธง และ บอล ถูกนำตัวส่งเรือนจำแล้ว ขณะที่ ฟลุ้ค ยังไม่ได้ถูกส่งเข้าเรือนจำ เนื่องจากพนักงานสอบสวนเบิกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขยายผลคดี
ภายหลังรับตัวเข้าเรือนจำ ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ถูกแยกควบคุมขังเดี่ยวในแดนแรกรับตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ โดย นายธงและนายบอล มีอาการเครียด ขณะที่นายป๋อง มีท่าทีเรียบเฉย
เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ไว้ในแดนแรกรับเป็นเวลา 7 วัน เพื่อสังเกตอาการและกักกันโรค ก่อนพิจารณาย้ายเข้าแดนคุมขังด้านใน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะร่วมกันประเมินและคัดเลือกแดนคุมขังที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ต้องขังและความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจำ เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาในคดีอุกฉกรรจ์ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคม อาจตกเป็นเป้าถูกผู้ต้องขังรายอื่นทำร้ายหรือก่อเหตุใช้ความรุนแรงภายในเรือนจำ จึงต้องมีการพิจารณามาตรการดูแลอย่างรอบคอบตามขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์
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