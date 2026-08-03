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เรือนจำพัทยา เตรียมแยกขังเดี่ยว 3 ผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังศพ หวั่นถูกทำร้ายร่างกาย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 08:22 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 08:22 น.

เรือนจำพัทยา เตรียมแยกขังเดี่ยว 3 ผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังศพ หวั่นถูกทำร้ายร่างกาย ภายหลังครบ 7 วันในแดนแรก เพื่อสังเกตอาการและกักโรค

เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์ประจำเรือนจำพิเศษพัทยา รายงานหลังนำตัวผู้ต้องหา 3 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีฆ่าฝัง 5 ศพ ซึ่งแบ่งเป็นวัยรุ่นรัสเซีย 2 ศพ และครอบครัวอีก 3 ศพ ว่า ป๋อง ธง และ บอล ถูกนำตัวส่งเรือนจำแล้ว ขณะที่ ฟลุ้ค ยังไม่ได้ถูกส่งเข้าเรือนจำ เนื่องจากพนักงานสอบสวนเบิกตัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมเพื่อขยายผลคดี

ภายหลังรับตัวเข้าเรือนจำ ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ถูกแยกควบคุมขังเดี่ยวในแดนแรกรับตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์ โดย นายธงและนายบอล มีอาการเครียด ขณะที่นายป๋อง มีท่าทีเรียบเฉย

เจ้าหน้าที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ไว้ในแดนแรกรับเป็นเวลา 7 วัน เพื่อสังเกตอาการและกักกันโรค ก่อนพิจารณาย้ายเข้าแดนคุมขังด้านใน

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์จะร่วมกันประเมินและคัดเลือกแดนคุมขังที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ต้องขังและความสงบเรียบร้อยภายในเรือนจำ เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาในคดีอุกฉกรรจ์ซึ่งได้รับความสนใจจากสังคม อาจตกเป็นเป้าถูกผู้ต้องขังรายอื่นทำร้ายหรือก่อเหตุใช้ความรุนแรงภายในเรือนจำ จึงต้องมีการพิจารณามาตรการดูแลอย่างรอบคอบตามขั้นตอนของกรมราชทัณฑ์

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 08:22 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 08:22 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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