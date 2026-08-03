เศร้า น้องนิว นักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าดี เสียชีวิตหลังโดนพิษแมงกะพรุนขณะเล่นน้ำ
เศร้า น้องนิว นักฟุตบอลเยาวชนฝีเท้าดี เสียชีวิตหลังโดนพิษแมงกะพรุนขณะเล่นน้ำ เผยปกติจะเจอแมงกะพรุนชนิดนี้ช่วง พ.ย. ไม่ใช่ช่วงเดือนนี้
ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งเหตุว่า เด็กชายวัย 13 ปี โดนพิษแมงกะพรุนกล่องเสียชีวิตกะทันขณะลงเล่นน้ำทะเล เมื่อช่วงเย็นของวันที่ 1 ส.ค. 69 ที่หาดบ้านฝายท่า ต.ทุ่งใส อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
โดยผู้ตายหรือน้องนิว โดนพิษที่หน้าอก ที่แขน ที่คอ มีรอยเขี้ยวที่ข้อพับแขนซ้าย 2 รู ช็อกหมดสติ น้ำลายฟูมปาก จากที่เกิดเหตุ ซึ่งในช่วงเกิดเหตุ ไปร่วมกิจกรรมแข่งฟุตบอลเตะจุดโทษที่ริมหาดฝายท่า ต.ทุ่งใส อ.สิชล ซึ่งเป็นกิจกรรมการกุศลหารายได้ให้ชุมชนบ้านฝ่ายท่า ต.ทุ่งใส อ.สิชล แข่งเสร็จลงเล่นน้ำทะเลกับเพื่อนๆประมาณ 20 คน ห่างจากฝั่งแค่ 10 เมตร มีเพื่อนที่ลงเล่นน้ำเข้าช่วยเหลือเจ็บจากกะพรุนอีก 2 คน โดนที่แขนทั้ง 2 ข้าง อีกคนโดนที่น่อง และมีชาวบ้านมาช่วยเหลือบาดเจ็บที่แขนอีก 1 คน ล่าสุดทุกคนปลอดภัยแล้ว ผู้ตายอาศัยอยู่กับปู่กับย่า เป็นนักกีฬาฟุตบอล ฝีมือยอดเยี่ยม ได้รางวัลมาหลายรางวัล
ผู้สื่อข่าวในพื้นที่ได้พูดคุยกับ นายรอเหม นวน อิหม่ามประจำมัสยิดดารุ้ลอิบาดะห์ ชุมชนบ้านฝ่ายท่า ต.ทุ่งใส อ.สิชล กล่าวว่าปกติแมงกะพรุนชนิดนี้จะมีเฉพาะช่วงเดือน พ.ย. แต่ปีนี้มาเจอเดือนสิงหาคม และยังไม่เคยมีผู้เสียชีวิตจากแมงกะพรุนในพื้นที่สิชล น้องนิว เป็นรายแรกที่เสียชีวิตจากแมงกะพรุน
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