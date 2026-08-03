ตำรวจภูธรชลบุรี โต้ข่าวผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังศพ เป็นลูกตำรวจ หรือมีความสัมพันธ์ใดๆ
ตำรวจภูธรชลบุรี โต้ข่าวผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังศพ เป็นลูกตำรวจ หรือมีความสัมพันธ์ใดๆกับเจ้าหน้าที่ ยืนยันดำเนินคดีตามกฎหมายไม่เลือกปฏิบัติ
เพจเฟซบุ๊ก ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้ออกเอกสารชี้แจง หลังมีกระแสข่าวเกี่ยวความสัมพันธ์คนร้ายคดีฆ่าฝัง 5 ศพ ว่ามีความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้น โดยระบุว่า “ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์และสื่อบางสำนัก อ้างว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย ในคดีฆาตกรรมพี่น้องชาวรัสเซีย และคดีฆาตกรรมครอบครัว 3 ศพ เป็นบุตรของเจ้าหน้าที่ตำรวจ หรือมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมถึงรับจ้างหรือปฏิบัติการแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกระทำความผิดนั้น
ภ.จว.ชลบุรี ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากฐานข้อมูลทะเบียนประวัติ ข้อมูลการสืบสวน และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้ว ไม่พบข้อเท็จจริงว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 ราย เป็นบุตรของข้าราชการตำรวจ หรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่มีการกล่าวอ้างแต่อย่างใด อีกทั้งไม่ปรากฏพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาทั้ง 4 รายได้รับการสนับสนุน สั่งการ หรือกระทำความผิดแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจตามที่มีการเผยแพร่
ภ.จว.ชลบุรี ขอเรียนว่า การดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานและหลักนิติธรรม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ หรือให้ความช่วยเหลือผู้กระทำผิด และจะดำเนินการสืบสวนสอบสวน ขยายผล และดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกรายตามกฎหมาย หากประชาชนมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อคดี สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไป”
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