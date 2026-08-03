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ALL Café แถลงสินค้าของบริษัท จำหน่ายในช่องทางของร้านเท่านั้น ห้ามนำไปขายที่อื่น

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 07:34 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 07:34 น.

ALL Café แถลงสินค้าของบริษัท จำหน่ายในช่องทางของร้านเท่านั้น ห้ามนำไปขายที่อื่น ไม่รับรองคุณภาพหรือมาตรฐานหากซื้อที่อื่น

เพจเฟซบุ๊ก CPALL ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ALL Café แนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ” ภายหลังจากที่มีสินค้าจาก ALL Cafe ถูกวางจำหน่ายอยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ไม่ใช่ของบริษัท

โดยภายในเอกสารนั้นมีเนื้อหาระบุว่า “ALL Café แนะนำช่องทางการจำหน่ายสินค้าอย่างเป็นทางการ

บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ลูกค้าและผู้บริโภคทราบว่า สินค้า ALL Café ได้รับการผลิตและจัดจำหน่าย ผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดและรับรองอย่างเป็นทางการ ได้แก่ ร้าน 7-Eleven ช่องทางเดลิเวอรี่ และ ช่องทางอื่นที่บริษัทฯ ประกาศรับรองเท่านั้น
ปัจจุบัน บริษัทฯ พบว่ามีการนำสินค้า ALL Café ไปประกาศจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์บาง แห่ง ซึ่งมิใช่ช่องทางที่บริษัทฯ รับรอง และผู้จำหน่ายดังกล่าวมิใช่ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ได้รับสิทธิจากบริษัทฯ เว้นแต่บริษัทฯ จะได้อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ การจำหน่ายผ่านช่องทางดังกล่าวอาจทำให้ผู้บริโภค เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับแหล่งที่มา คุณภาพ การจัดเก็บสินค้า และมาตรฐานของสินค้า

เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทฯ มิได้อนุญาตให้ บุคคลหรือร้านค้าใดนำสินค้า ALL Café ไปจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์หรือช่องทางอื่นนอกเหนือจาก ช่องทางที่บริษัทฯ รับรอง เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือไม่ให้นำสินค้า เครื่องหมายการค้า รูปภาพ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้า ALL Café ไปใช้เพื่อการจำหน่าย การโฆษณา หรือการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากบริษัทฯ เพื่อรักษามาตรฐานสินค้า คุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และป้องกันความสับสนที่อาจ เกิดขึ้นแก่ผู้บริโภค

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรองคุณภาพ ความสดใหม่ หรือมาตรฐานของสินค้าที่ซื้อผ่านช่องทาง ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทฯ และไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหาย รวมถึงไม่สามารถรับประกันหรือให้บริการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าดังกล่าวได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่นำสินค้า เครื่องหมายการค้า รูปภาพ หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือกระทำการใดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภค

บริษัทฯ ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจ และขอแนะนำให้เลือกซื้อสินค้า ALL Cafe ผ่าน ช่องทางที่บริษัทฯ รับรองอย่างเป็นทางการ เพื่อความมั่นใจในคุณภาพ ความสดใหม่ และมาตรฐานการ ให้บริการในทุกแก้ว”

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Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 03 ส.ค. 2569 07:34 น.| อัปเดต: 03 ส.ค. 2569 07:34 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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