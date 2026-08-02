การเงินเศรษฐกิจ

กู้เงิน CLICX ออนไลน์ เช็กเงื่อนไข เตือนสายบิด เบี้ยวหนี้ เจอฟ้อง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 22:07 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 22:07 น.

กู้เงิน สินเชื่อ CLICX เปิดวันแรกคนแห่ยื่นจนระบบสะดุด จับตาคุณภาพหนี้ธนาคารไร้สาขารายแรกของไทย เตือนสายบิด เบี้ยวหนี้เจอฟ้อง

การเปิดให้บริการสินเชื่อของ CLICX ธนาคารพาณิชย์ไร้สาขารายแรกของไทย สร้างกระแสในโซเชียลมีเดียทันทีตั้งแต่วันแรก หลังผู้สมัครจำนวนมากนำภาพหน้าจอผลการอนุมัติมาเผยแพร่ในกลุ่มสินเชื่อออนไลน์ ขณะที่บางส่วนรายงานว่าแอปพลิเคชันทำงานล่าช้าเพราะมีคนเข้าใช้งานพร้อมกันจำนวนมาก

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2569 เริ่มมีกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ว่า CLICX เปิดให้ยื่นขอสินเชื่อ CLICX พร้อมใช้ และมีประชาชนจำนวนมากเข้าใช้บริการพร้อมกัน ก่อนทยอยนำภาพหน้าจอผลการพิจารณาและวงเงินที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อเนื่อง

กู้เงิน CLICX

ที่คนแห่มาอวดมีตั้งแต่วงเงิน 2,500 บาท ไปจนถึง 20,000 บาท บางรายได้รับแจ้งผลและเบิกเงินออกมาใช้ภายในเวลาไม่นาน ขณะที่อีกจำนวนหนึ่งยังติดอยู่ในสถานะรอพิจารณา หรือรายงานว่าแอปทำงานล่าช้าและเข้าใช้งานติดขัด

อีกกรณีระบุว่าได้รับวงเงิน 15,000 บาท แต่เบิกออกมาได้ 12,750 บาท และต้องผ่อนชำระ 5 เดือน

CLICX คืออะไร

CLICX เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (AIS) ธนาคารกรุงไทย (KTB) และ ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569

กลุ่มเป้าหมายหลักคือคนที่ระบบธนาคารแบบเดิมเข้าไม่ถึง ทั้งฟรีแลนซ์ ไรเดอร์ แรงงานรายวัน แม่ค้าออนไลน์ และ SME ที่มีรายได้จริงแต่ไม่มีหลักฐานรายได้ในรูปแบบที่ธนาคารดั้งเดิมยอมรับ ซึ่งตรงกับหลัก Financial Inclusion ที่ ธปท. ให้ความสำคัญ

จุดขายของธนาคารไร้สาขาคือการใช้ข้อมูลทางเลือกและระบบอัตโนมัติประเมินความเสี่ยงแทนเอกสารรายได้แบบเดิม ซึ่งเป็นทั้งข้อได้เปรียบและความเสี่ยงในเวลาเดียวกัน

คำถามสำคัญคือระบบประเมินและอนุมัติสินเชื่ออัตโนมัติจำแนกผู้สมัครแต่ละประเภทได้แม่นยำเพียงใด ระหว่างผู้ที่ไม่มีเอกสารรายได้แต่ยังชำระหนี้ไหว ผู้ที่ต้องการเงินไปประกอบอาชีพ ผู้ที่กู้ใหม่เพื่อหมุนหนี้เก่า และผู้ที่ไม่มีเจตนาชำระตั้งแต่ต้น

มีรายงานว่า CLICX เตรียมแถลงข่าวเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้ว

เตือนสายบิด กู้เงิน CLICX ไม่จ่าย จะโดนอะไร

กระแสสินเชื่อออนไลน์แห่ยื่นกันพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้มีคำถามตามมาว่าถ้ากู้แล้วไม่จ่ายจะเกิดอะไรขึ้น คำตอบคือ ผลกระทบยาวกว่าที่หลายคนคิด

ขั้นที่ 1 ค้างเกิน 90 วัน ติดเครดิตบูโร

เมื่อค้างชำระเกิน 90 วัน สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลการค้างชำระให้บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติทุกเดือน ต่อเนื่องไปอีกไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ค้างชำระเกิน 90 วัน

แม้จ่ายหนี้ครบจนยอดเหลือศูนย์แล้ว ประวัติก็ยังอยู่ต่ออีก 3 ปี เพราะข้อมูลจะถูกทยอยลบทีละเดือนจนครบ 36 เดือน รวมกรณีที่ปล่อยค้างจนครบ 5 ปีแล้วค่อยปิด ประวัติอาจอยู่ในระบบยาวถึง 8 ปี

เครดิตบูโรไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะลบข้อมูลก่อนครบกำหนด ไม่มีใครจ่ายเงินให้ลบได้ และใครที่อ้างว่าลบให้ได้คือมิจฉาชีพ

ผลที่ตามมาคือขอสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถ หรือบัตรเครดิตในอนาคตจะยากขึ้นมาก

ขั้นที่ 2 ถูกฟ้องศาล

เจ้าหนี้ฟ้องได้ทุกจำนวนหนี้ ไม่มีขั้นต่ำ

อายุความสินเชื่อส่วนบุคคลอยู่ที่ 5 ปี ส่วนหนี้บัตรเครดิตอยู่ที่ 2 ปี นับจากวันผิดนัด แต่ถ้ามีการชำระบางส่วนหรือรับสภาพหนี้ระหว่างทาง อายุความจะสะดุดหยุดลงและเริ่มนับใหม่

สำคัญที่สุดคือ ลูกหนี้ต้องยกเรื่องขาดอายุความขึ้นต่อสู้เองในชั้นศาล ศาลจะไม่ยกให้เอง คนที่ได้หมายศาลแล้วไม่ไปศาล จึงเสียสิทธิ์นี้ทันที

ขั้นที่ 3 บังคับคดี ยึดทรัพย์ อายัดเงินเดือน

เมื่อศาลพิพากษาแล้วลูกหนี้ยังไม่ชำระ เจ้าหนี้จะสืบทรัพย์ว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอะไรและทำงานที่ไหน จากนั้นขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี เพื่อยึดทรัพย์เช่นที่ดินและบ้านไปขายทอดตลาด หรืออายัดเงินเดือน

หลักเกณฑ์การอายัดเงินเดือนมีดังนี้

– เงินเดือนไม่ถึง 20,000 บาท อายัดไม่ได้
– เงินเดือนเกิน 20,000 บาท อายัดได้ไม่เกิน 30% ของเงินเดือนก่อนหักรายจ่าย และต้องเหลือให้ลูกหนี้ไม่น้อยกว่าเดือนละ 20,000 บาท
– ส่วนค่าบำเหน็จ ค่าชดเชย และเงินตอบแทนจากการออกจากงาน อายัดได้ทั้งหมดโดยเหลือให้ลูกหนี้ 300,000 บาท

เจ้าหนี้มีกรอบเวลาบังคับคดี 10 ปีนับจากวันที่ศาลพิพากษา

ขั้นที่ 4 ถ้าตั้งใจโกงตั้งแต่ต้น อาจเป็นคดีอาญา

โดยหลักแล้วการกู้แล้วจ่ายไม่ไหวเป็นเรื่องผิดสัญญาทางแพ่ง ไม่ใช่คดีอาญา

แต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาทุจริตตั้งแต่ตอนขอกู้ โดยอาศัยสัญญาเป็นเครื่องมือให้ได้ทรัพย์มา จะเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกง ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 341 มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

การกรอกข้อมูลเท็จเพื่อให้ได้รับอนุมัติสินเชื่อ เป็นสิ่งที่ทำให้เส้นแบ่งระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญาเปลี่ยนไป และการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อหลอกลวง ยังเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกฐานหนึ่ง ซึ่งเป็นประเด็นที่ผู้ยื่นกู้ผ่านแอปควรรู้

ถ้าเริ่มจ่ายไม่ไหว ทำอย่างไร

อย่าเงียบ การติดต่อเจ้าหนี้ก่อนค้างครบ 90 วัน คือช่วงที่เจรจาได้ง่ายที่สุด ช่องทางที่ควรรู้คือคลินิกแก้หนี้ และศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย สายด่วน 1213

หนี้ที่แก้ได้เร็วคือหนี้ที่ยังไม่ถึงชั้นศาล

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย กรณีของแต่ละคนต่างกัน ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ที่มา: บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ, ธนาคารแห่งประเทศไทย, กรมบังคับคดี, ธนาคารไทยพาณิชย์, สภาองค์กรของผู้บริโภค, Legardy, สำนักงานกฎหมายธนู

 

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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