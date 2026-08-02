ญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ เล่าถูกตำรวจถามหายไปอยู่กับกิ๊กรึเปล่า หลังแจ้งความครอบครัวหาย
ญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ เล่าถูกตำรวจถามหายไปอยู่กับกิ๊กรึเปล่า หลังแจ้งความครอบครัวหายตั้งแต่ 7 ก.ค. ยืนยันครอบครัวไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จากกรณีที่นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง ได้นำญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ บุกถามผู้การชลบุรี ภายหลังจากที่แจ้งความแล้วคดีไม่คืบ ต่างกับกรณีสองพี่น้องชาวรัสเซีย จนทำให้เกิดคำถามว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติสองมาตรฐานกับคนไทยที่ไม่มีเงินหรือไม่นั้น
ล่าสุด กัน จอมพลัง ได้นำญาติผู้เสียชีวิต เข้าพบ พ.ต.อ.วราวุธฒิ นิตยวัน ผู้กำกับการ สภ. ห้วยใหญ่ โดยน้องสาวผู้ตายให้สัมภาษณ์ในเวลาต่อมาว่า ตนมาแจ้งความไว้ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม เพราะก่อนหน้านี้พยายามติดต่อกับญาติทั้งสามคน แต่ติดต่อไม่ได้ จากนั้นก็ได้พยายามสอบถามความคืบหน้าว่าตำรวจติดตามไปถึงไหนแล้ว แต่สุดท้ายก็ไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด เคยถามตำรวจที่รับแจ้งความ ตำรวจกลับถามว่าหายไปอยู่กับกิ๊กหรือเปล่า ได้ยินแล้วทำให้รู้สึกแย่ เพราะผู้เสียชีวิตหายไปทั้ง 3 คน
ตนเองเคยเห็นภาพประกาศตามหา สองพี่น้องสาวรัสเซีย ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งย่านชากแง้ว ก็ยังคิดอยู่ว่าตำรวจจึงไม่ติดตามญาติของตนเองเช่นนี้บ้าง ลำพังตนเองจะไปตามหาได้อย่างไร จนกระทั่งมาทราบว่านายป๋องกับพวกเป็นผู้ก่อเหตุฆ่าชิงทรัพย์สองพี่น้องชาวรัสเซีย และเป็นผู้ที่ก่อเหตุฆาตกรรมสามพ่อแม่ลูกญาติของตนด้วย ก็ยิ่งทำให้รู้สึกเสียใจ ว่าถ้าตำรวจใส่ใจติดตามคดีของตน เหตุดังกล่าวคงไม่เกิดกับสองพี่น้องชาวรัสเซีย
อีกทั้งข้อมูลการเสียชีวิตของสามพ่อแม่ลูก ก็มาจากคำให้การของนายธง หนึ่งในผู้ต้องหา ถ้านายธง ไม่เล่าเรื่องจริงทางตำรวจก็คงไม่รู้ว่าญาติของตนเองถูกในป๋องและนายธง ฆาตกรรม
ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าญาติของตนเองมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่นายป๋อง ตามมามาทวงเงินยาเสพติดที่ติดค้างไว้ก่อนหน้านี้นั้น ยืนยันว่าผู้เสียชีวิตทั้งสามคนไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่คนตายไม่มีสิทธิ์ที่จะออกมาพูดชี้แจงได้ จึงอยากให้ความเป็นธรรมกับกรณีนี้ด้วย ตนอยากให้ตำรวจให้ความสำคัญและใส่ใจความทุกข์ร้อนของประชาชนให้มากกว่านี้ อย่าเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย หรือเรื่องไม่เป็นเรื่อง
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