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นางแบบสาวรัสเซีย ถูกพบเป็นศพซุกในกระเป๋า หลังขาดการติดต่อที่เซอร์เบียนาน 6 วัน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 14:32 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 14:32 น.

นางแบบสาวรัสเซีย ถูกพบเป็นศพซุกในกระเป๋า หลังขาดการติดต่อที่เซอร์เบียนาน 6 วัน เบื้องต้นตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยหลักแล้ว

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่พบศพ ลุดมิลา เทอร์โควา นางแบบสาวชาวรัสเซียวัย 27 ปี ถูกซุกอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ภายหลังจากที่เธอสูญหายไป 6 วัน โดยเธอบอกว่าเธอไปเที่ยวกับเพื่อนที่ไนท์คลับ ในกรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย

ทางครอบครัวได้ประกาศตามหาเธอระบุว่า เธอมีกำหนดอาศัยอยู่ที่เบลเกรดเป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ ก่อนจะสูญหายไปในวันที่ 25 กรกฎาคม โดยทางครอบครัวติดต่อเธอได้ครั้งสุดท้ายในช่วงเวลา 23.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนที่จะติดต่อไม่ได้อีก

โดยศพของเธอพบในกระเป๋าเดินทางที่ถูกทิ้งในคลองวิเซล และชาวบ้านในพื้นที่ได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบ

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้จับกุมชายชาวตุรกีวัย 25 ปี ที่ท่าอากาศยานนิโคลาเทสล่า ขณะที่เขากำลังจะเดินทางออกนอกประเทศ โดยทางตำรวจไม่ได้เปิดเผยชื่อเต็มๆ นอกจากชื่อย่อว่า เค.อี ซึ่งเขาเป็นผู้ต้องสงสัยหลัก

ทั้งนี้ตำรวจยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดการเสียชีวิตของนางแบบสาวรัสเซียคนนี้แต่อย่างใด

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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