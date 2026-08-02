“ศุภมาส” สั่งสื่อมวลชน กู้ความเชื่อมั่นคดีฆ่าฝังดิน 5 ศพ ชี้แจงข้อเท็จจริงชาวต่างชาติ
ศุภมาส สั่งสื่อมวลชน กู้ความเชื่อมั่นคดีฆ่าฝังดิน 5 ศพ กู้ความเชื่อมั่นสายตาชาวต่างชาติ แจ้งข้อเท็จจริง งดให้พื้นที่คนร้าย
นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐ รับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหารสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยผู้ต้องหาก่อเหตุ 2 คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง 1 เดือน หลังเพิ่งพ้นโทษ ทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีอย่างใกล้ชิด กระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศ
ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเอง และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซีย โดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะราย ไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวม พร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำ และยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย โดยการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาล นางสาวศุภมาสจึงสานต่อข้อสั่งการในมิติการสื่อสารของรัฐ ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติ ควบคู่กับการปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
นางสาวศุภมาส ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนที่ตนมีไปยังกรมประชาสัมพันธ์ และ อสมท. โดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่อง 9 MCOT HD สำนักข่าวไทย และช่องทางภาคภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชน ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วัน และคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง รัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำ พร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชน ไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัว ทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์ เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
นอกจากนี้ นางสาวศุภมาสกล่าวเสริมว่า ตนติดตามคดีนี้มาตั้งแต่วันแรก และเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่โกรธ ทั้งจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น และจากกรณีผู้ต้องหาเคยต้องโทษแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำจนมีผู้เสียชีวิตถึง 5 ราย
“ดิฉันเสียใจและโกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชน คนที่ทำต้องได้รับโทษหนักที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด ดิฉันสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์ และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำ เสียงเรียกร้องของประชาชนวันนี้ รัฐบาลได้ยินและกำลังลงมือทำ ในส่วนของดิฉัน หน้าที่คือทำให้ความจริงชนะข่าวปลอม ทั้งในประเทศและสายตาชาวโลก โลกต้องเห็นว่าประเทศไทยจับคนร้ายได้ในเวลาไม่กี่วัน และกระบวนการยุติธรรมกำลังทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เห็นแต่ภาพความรุนแรงที่ถูกแชร์ซ้ำไปซ้ำมา” นางสาวศุภมาสกล่าว
“สิ่งที่ดิฉันขอจากสังคมคือ อย่าให้พื้นที่กับคนร้าย อย่าแชร์ภาพความรุนแรงหรือคำพูดของผู้ก่อเหตุจนกลบเสียงของผู้สูญเสีย ขอให้ส่งแรงใจไปที่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ หากพบข่าวปลอมหรือข้อมูลที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับคดี ส่งให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ตรวจสอบได้ทันที” นางสาวศุภมาสกล่าว
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