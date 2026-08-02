ข่าวการเมือง

“ศุภมาส” สั่งสื่อมวลชน กู้ความเชื่อมั่นคดีฆ่าฝังดิน 5 ศพ ชี้แจงข้อเท็จจริงชาวต่างชาติ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 14:14 น.

ศุภมาส สั่งสื่อมวลชน กู้ความเชื่อมั่นคดีฆ่าฝังดิน 5 ศพ กู้ความเชื่อมั่นสายตาชาวต่างชาติ แจ้งข้อเท็จจริง งดให้พื้นที่คนร้าย

นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) สั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐ รับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหารสองพี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม 5 ราย ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี โดยผู้ต้องหาก่อเหตุ 2 คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง 1 เดือน หลังเพิ่งพ้นโทษ ทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีอย่างใกล้ชิด กระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศ

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเอง และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสีย พร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซีย โดยย้ำว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะราย ไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวม พร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำ และยืนยันว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมาย โดยการลงโทษเป็นดุลพินิจของศาล นางสาวศุภมาสจึงสานต่อข้อสั่งการในมิติการสื่อสารของรัฐ ซึ่งเป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรง เพื่อให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติ ควบคู่กับการปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม

นางสาวศุภมาส ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนที่ตนมีไปยังกรมประชาสัมพันธ์ และ อสมท. โดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลัก ได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ช่อง 9 MCOT HD สำนักข่าวไทย และช่องทางภาคภาษาต่างประเทศ เพื่อให้ประชาชน ชาวต่างชาติ และนักท่องเที่ยว รับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วัน และคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลัง รัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำ พร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชน ไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัว ทั้งนี้ได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์ เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม

นอกจากนี้ นางสาวศุภมาสกล่าวเสริมว่า ตนติดตามคดีนี้มาตั้งแต่วันแรก และเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่โกรธ ทั้งจากความสูญเสียที่เกิดขึ้น และจากกรณีผู้ต้องหาเคยต้องโทษแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำจนมีผู้เสียชีวิตถึง 5 ราย

“ดิฉันเสียใจและโกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชน คนที่ทำต้องได้รับโทษหนักที่สุดตามที่กฎหมายกำหนด ดิฉันสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์ และการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำ เสียงเรียกร้องของประชาชนวันนี้ รัฐบาลได้ยินและกำลังลงมือทำ ในส่วนของดิฉัน หน้าที่คือทำให้ความจริงชนะข่าวปลอม ทั้งในประเทศและสายตาชาวโลก โลกต้องเห็นว่าประเทศไทยจับคนร้ายได้ในเวลาไม่กี่วัน และกระบวนการยุติธรรมกำลังทำงานอย่างเต็มที่ ไม่ใช่เห็นแต่ภาพความรุนแรงที่ถูกแชร์ซ้ำไปซ้ำมา” นางสาวศุภมาสกล่าว

“สิ่งที่ดิฉันขอจากสังคมคือ อย่าให้พื้นที่กับคนร้าย อย่าแชร์ภาพความรุนแรงหรือคำพูดของผู้ก่อเหตุจนกลบเสียงของผู้สูญเสีย ขอให้ส่งแรงใจไปที่ครอบครัวผู้เสียชีวิต และติดตามข้อมูลจากแหล่งทางการ หากพบข่าวปลอมหรือข้อมูลที่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับคดี ส่งให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย ตรวจสอบได้ทันที” นางสาวศุภมาสกล่าว

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

ญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ เล่าถูกตำรวจถามหายไปอยู่กับกิ๊กรึเปล่า หลังแจ้งความครอบครัวหาย

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นางแบบสาวรัสเซีย ถูกพบเป็นศพซุกในกระเป๋า หลังขาดการติดต่อที่เซอร์เบียนาน 6 วัน

16 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภมาส” สั่งสื่อมวลชน กู้ความเชื่อมั่นคดีฆ่าฝังดิน 5 ศพ ชี้แจงข้อเท็จจริงชาวต่างชาติ

39 นาที ที่แล้ว
ข่าว

คนร้ายยิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตากใบ นราธิวาส เสียชีวิต 2 นาย เจ็บอีก 1 นาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“หนูเล็ก ก่าก๊า” ชี้แจงกรณีดราม่าโพสต์ถาม “ซันนี่” ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แค่เป็นห่วง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เวียดนาม ONE 31 ซีวีคัพ 2026 สนาม 1

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ฮักโฮมดีไซน์” แจงถูกแอบอ้าง หลังมีโพสต์บอกช่วยสร้างบ้านให้คุณย่า “ฮลุน โซโล่”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทราย สก๊อต” โพสต์คลิปจุกอก “รักแม่ตลอดไป” พร้อมบอกความในใจถึงคุณแม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊น วัยย์ธยา ข่าว

นักร้องอิสระ-พระเอก MV ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ขับจักรยานยนต์ตกหลุม ไม่มีป้ายเตือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“วินเซนต์ พาสโทร” นักแสดงซีรีย์ดัง วัย 80 ปี ถูกพบเสียชีวิตในบ้านพัก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ชาวเน็ตวิจารณ์สนั่น “เนวิน” หลังโผล่ใส่ขาสั้น ทำพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มูลนิธิกระจกเงา เผย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิเสธคำขอหารือปัญหาคนหาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กระทรวงต่างประเทศ ออกแถลงโต้ UN ย้ำไทยไม่ใช่เป็นฝ่ายเริ่ม เขมรโจมตีพลเรือนไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มือปืนคว้าไรเฟิล กราดยิงฟาสต์ฟู้ดดังในสหรัฐฯ ตาย 2 ศพ บาดเจ็บหลายราย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” เตรียมพาญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ บุกถามผู้การชลบุรี ทำไมสองมาตรฐาน?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

EU เตรียมเรียกประชุมด่วน หลังผู้ลี้ภัย 6 หมื่นชีวิต ทะลักเข้าประเทศสเปน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

นิด้าโพล เผยประชาชนมอง “ไทยช่วยไทย” กระตุ้นเศรษฐกิจได้จริง แต่ยังไม่หนุนรัฐบาล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เครื่องบินเล็กตก เหนือสถานที่ท่องเที่ยวดังในเปรู เสียชีวิตยกลำ 13 ศพ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บุ๋ม ปนัดดา” วอนศาลพิจารณาประหาร “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” อำมหิตไม่ควรอยู่ร่วมสังคม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บังซัน” ยิงฆ่าตัวตายหนีความผิด หลังก่อเหตุบุกยิงหนุ่มดับกลางงานศพวัดย่านลาดพร้าว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“เนอร์มัล ปูร์จา” นักปีนเขาคนดังเสียชีวิตแล้ว ขาดการติดต่อ หลังเจอหิมะถล่ม

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” วอนสื่ออย่ารายงานว่า “นักท่องเที่ยวถูกฆ่า” ยืนยันประเทศไทยยังปลอดภัยดี

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมราชทัณฑ์ ชี้แจงการปล่อยตัว “ไอ้ป๋อง-ไอ้ธง” ยันไม่ได้รับสิทธิพิเศษใดๆ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 186 ล้าน ผู้โชคดีคนเดียว 11 ใบ รับเละ 66 ล้าน สลากดิจิทัล L6 1/8/69 ตรวจหวย

เศรษฐีใหม่ เป๋าตังถูกรางวัลที่ 1 รวม 186 ล้าน คนเดียว 11 ใบ รับเละ 66 ล้าน งวด 1/8/69

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มข.แถลงผลสอบข้อเท็จจริง ปม นศ.สาว ถูกเพื่อนร่วมสาขารุมบูลลี่ เตรียมฟันบทลงโทษ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 02 ส.ค. 2569 14:09 น.| อัปเดต: 02 ส.ค. 2569 14:14 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ญาติเหยื่อฝัง 5 ศพ เล่าถูกตำรวจถามหายไปอยู่กับกิ๊กรึเปล่า หลังแจ้งความครอบครัวหาย

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

นางแบบสาวรัสเซีย ถูกพบเป็นศพซุกในกระเป๋า หลังขาดการติดต่อที่เซอร์เบียนาน 6 วัน

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

คนร้ายยิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ตากใบ นราธิวาส เสียชีวิต 2 นาย เจ็บอีก 1 นาย

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569

“หนูเล็ก ก่าก๊า” ชี้แจงกรณีดราม่าโพสต์ถาม “ซันนี่” ไม่ได้มีเจตนาไม่ดี แค่เป็นห่วง

เผยแพร่: 2 สิงหาคม 2569
Back to top button